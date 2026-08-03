De malquerida a reinona: cien palabras para comprender el universo creativo de Rosalía

La industria editorial no se queda afuera del fenómeno cultural en torno a Rosalía. Semanas atrás, desde España llegó a las librerías locales Rosalía de la A a la Z (Planeta, $ 36.900), enciclopedia ordenada alfabéticamente que, en palabras de la periodista española, productora musical y “motomami” Marta Salicrú, ayuda a comprender el lenguaje verbal y musical y el universo creativo de la artista española. En su primer concierto en el Movistar Arena, en la ciudad de Buenos Aires, la cantante hizo su mea culpa por el “rosa lío” que ocasionó con el reposteo de una publicación en Instagram que indignó a muchos argentinos, después del Mundial de Fútbol.

Para fans de la artista catalana: "Rosalía de la A a la Z", de Marta Salicrú

“Tremenda cagada, tío. Nunca fue mi intención. [...] Mi amor por la Argentina sigue intacto igual que mi primer día”, dijo ante el auditorio. Absuelta y ovacionada, volverá a presentar su repertorio que combina flamenco, jazz, rock, trap, pop, reguetón y hasta música sacra este martes y el jueves.

La intención de Salicrú consiste en aportar contexto, mediante referencias a la cultura pop, la historia de la música, el cancionero de Rosalía, su léxico y también su vida personal. “Rosalía ha dado forma a un lenguaje propio con el que articula el universo de su proyecto artístico, que, como todo lo que hace, es una mezcla de fuentes: palabras en castellano normativo, coloquialismos, anglicismos, préstamos del español puertorriqueño, dominicano o de otros países de habla hispana, y un argot sui generis resultado de su creatividad”, sostiene en el prólogo.

"CUUUUuuuuuute" es el título de una canción del álbum "Motomami"

De Alfa a Despechá, y de Frontear (actitud de fanfarronería y ostentación de los raperos) a Otaku, la enciclopedia incluye frases (“Ni se te ocurra ni pensarlo”, verso de la canción “Abcdefg” que, en cierto modo, inspiró el libro de Salicrú), nombres propios (Willie Colón, Nueva York) y marcas, como Kawasaki. No hay referencias al álbum Lux, de 2025.

Cien palabras y frases para conocer el universo creativo de la cantante catalana

Las redes sociales de la cantante aportan material a la “biografía no oficial” presentada como un diccionario de cien entradas. “El 27 de febrero de 2022, a 20 días de la publicación de Motomami, Rosalía publicó en Twitter: ‘Una motomami te abrazo y es mejor que abrazar un peluche’, seguido de la numeración 1/20″. Hasta el 19 de marzo de ese año, cuando descendió de su propio Monte Sinaí, Rosalía dio a conocer los veinte mandamientos (una de las palabras elegidas por Salicrú) en forma de aforismos como “Una motomami no necesita, la necesitan” y “Una motomami sabe que el mejor artista es Dios”.

Un diccionario para entender el universo de la creadora de "Motomami"

Además de referencias musicales y artísticas que explican el “código Rosalía”, hay datos biográficos. En la entrada “Pilar”, se refiere a los “pilares” de la artista: su madre Pilar Tobella y su hermana Pilar Vila. La primera es la administradora única de Motomami SL, sociedad creada en 2019 que en 2022, informa Salicrú, obtuvo más de tres millones de euros de ingresos. Respecto de su hermana, la cantante ha dicho que “Pili” es una de sus musas.

La Real Academia Española (RAE) está incluida en la enciclopedia. “En noviembre de 2019 la sección Consultas de la Semana de la RAE trasladaba la siguiente duda lingüística: ‘¿Se escribe tra tra, trá trá o tratá?’. Respuesta: ‘Entendiendo que cada ‘tra’ es una interjección independiente, lo adecuado es escribir tra tra, con coma entre los dos elementos, que se escriben sin tilde por ser monosílabos”, se indica al comienzo de la entrada “Tra, tra”, que Rosalía usa ad libitum (a voluntad) en sus canciones. Según Salicrú, proviene del reguetón puertorriqueño. La RAE también aparece como fuente de autoridad cuando la autora registra el debate acerca de si Rosalía es o no es una artista latina.

En 2021, tras el éxito arrollador del álbum El mal querer, de 2018, en España se había publicado La Rosalía. Ensayos sobre el Buen Querer, de varios autores, coordinado por el escritor y periodista Jorge Carrión.