Alice Oseman, sobre el éxito arrollador de Heartstopper: “Es algo nunca visto que una serie queer pueda alcanzar tal popularidad universal”

“Inesperado" es la palabra con la que Alice Oseman define el viaje de Heartstopper, la saga de seis tomos que este mes llegó a su fin. Es que desde sus comienzos en la red social Tumblr diez años atrás hasta hoy, la historia de Nick y Charlie se ha vuelto un fenómeno global: traducciones a más de 40 idiomas, millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, libros satélites, exitosas adaptaciones de Netflix (primero una serie, ahora una película) y un fandom que no para de crecer.

La autora británica, nacida en Kent, de 31 años, comenzó a intuir el entusiasmo que provocaba la historia cuando autopublicó el primer libro y lanzó una campaña de financiación colectiva; apenas tres horas después, ya había recaudado todo el dinero que necesitaba. Ese impulso llamó la atención de Hachette Children’s Group, que en 2018 adquirió los derechos para llevarlo al papel. Dos años después, la serie llegó a América Latina de la mano de VRYA Editoras, cuando el fenómeno recién daba sus primeros pasos fuera del mapa anglosajón.

En el marco de su gira por México, Oseman brindó una conferencia de prensa virtual para unos pocos medios argentinos y LA NACION pudo conversar con ella sobre cómo fue ponerle punto final a la saga que le cambió la vida a millones de jóvenes en todo el mundo. Aunque va a extrañar a los personajes —hace una década que lo primero que hace cada día es dibujar una página de Heartstopper—, está feliz de poder compartir la emoción con sus lectores y no descarta volver a “contactar” con los personajes de alguna forma sutil en el futuro. Está al tanto del video que decenas de fans argentinos filmaron para ella en un encuentro en Barrancas de Belgrano en 2025. El objetivo de la campaña era que la autora visitara el país durante la Feria del Libro de Buenos Aires, algo que dijo tener muy pendiente y espera poder hacer pronto.

“Chico conoce chico”, dice la primera frase ya convertida en lema por los fans. A lo largo de seis tomos (VRYA, $31.000), se cuenta la historia de amor entre Nick y Charlie, compañeros de colegio cuya relación sirve de punto de partida para explorar temas como la identidad sexual, la salud mental, el consentimiento, el bullying, los trastornos alimenticios y el rol de las amistades. La clave está en la ternura y en el optimismo con que se tratan estos tópicos, sin caer en la solemnidad ni en golpes bajos. Los dibujos están hechos por la misma Oseman y la tipografía imita una letra a mano. No se trata de grandes giros en la trama, sino de personajes y diálogos entrañables. “Siempre digo que el mensaje clave de Heartstopper es que, sin importar los momentos oscuros o las dificultades que estés atravesando, siempre habrá luz, amistad y alegría”, dice.

Hace una década que lo primero que hace Oseman cada día es dibujar una página de Heartstopper

Han recorrido un largo camino y todos en la escuela creen que estarán juntos por siempre. Pero ahora Nick se prepara para ir a la universidad, comienza una nueva etapa y se pregunta quién será él sin su novio. “Y, aunque estoy lista para aventurarme hacia nuevas historias y personajes, nunca voy a despedirme realmente de Heartstopper. Nick y Charlie estarán para siempre en mi corazón, tomados de la mano en alguna playa, en algún lugar”, escribe Oseman en la carta final a los lectores, en la última página.

Antes de terminar la rueda de prensa, una joven intérprete le muestra a Oseman la copia de su libro Loveless y pide la palabra un momento para agradecerle, como persona asexual, haberse sentido representada. Y le pide por favor que continúe escribiendo.

–¿Qué permitió que una historia tan íntima resonara en millones de personas en todo el mundo? ¿Qué hace que esta historia sea universal?

–Hay muchas maneras diferentes de que la gente puede acceder a la historia. Están los temas queer, es cierto, pero también está muy explorado el aspecto de la salud mental. Y lo más importante es que en definitiva Heartstopper es alegre, y la gente realmente necesita eso ahora mismo. Los lectores buscan este tipo de alivio y quieren escapar a un mundo realmente inspirador y optimista. Y también que es una historia esperanzadora, y a medida que he avanzado siempre traté de preservar ese aspecto, porque me lo mencionan muchos lectores. Una de las cosas que más me gusta de los libros es que abordan el amor de una forma muy pura y profunda, esa podría ser otra clave para la universalidad.

Nick y Charly, los protagonistas de la serie televisiva que, como broche de oro, termina de contar la historia con una película estrenada este mes Netflix

–El amor y la amistad.

–Sin duda, la amistad es algo importante en mi obra. Todas mis historias le dan mucha importancia porque creo que es algo muy realista para la mayoría de los adolescentes, que no encontrará al amor de su vida durante esa etapa, pero sí tendrán amistades muy fuertes e importantes que los marcarán profundamente. Por eso, me he asegurado de que la amistad tenga la misma importancia que el romance.

–Cuando Heartstopper se publicó, se sintió casi excepcional. Hoy las historias queer tienen más visibilidad en el mundo editorial y en la pantalla. ¿Sentís que presenciaste un cambio cultural o aún queda mucho camino por recorrer?

–Sí, he presenciado un cambio. El éxito arrollador de Heartstopper fue algo nunca antes visto, realmente es asombroso que una serie queer pueda alcanzar tal popularidad universal. Sin embargo, al mismo tiempo, no he notado un aumento significativo en la representación queer, sobre todo en televisión y cine. No he visto un cambio radical en la cantidad ni en la variedad de historias disponibles, lo cual resulta un poco desalentador. Pero tengo la esperanza de que veamos más en el futuro. Intento ser optimista.

–¿Cuánto cambió tu vida, no solo como autora, sino también como joven que creció junto a sus personajes durante estos años?

–Cambió mi vida por completo en todos los sentidos imaginables, para ser honesta. Escribir estos libros me ha enseñado cuánto valoro la alegría, la felicidad y los finales felices en las historias. Me enseñó el valor de las historias que te tranquilizan y te hacen saber que todo va a estar bien. Supongo que me ha convertido en una persona más optimista. Y eso me parece genial.

–¿Qué escritores o artistas te han influenciado?

–Cuando era adolescente, estaba obsesionada con El guardián entre el centeno de J.D. Salinger. Eso fue lo que realmente despertó mi interés por escribir historias contemporáneas para adolescentes. Pero también, mi saga de libros favorita de la infancia era Artemis Fowl de Eoin Colfer, que trata sobre un adolescente con una moral muy ambigua que roba un montón de oro. Me hizo interesarme mucho en escribir sobre personajes que emprenden grandes viajes emocionales y descubren cosas sobre sí mismos. Hoy en día, mi novelista gráfica favorita es una artista llamada Tillie Walden, que escribe muchas novelas gráficas juveniles queer, y también para adultos. Su obra es muy minimalista, casi no tiene diálogos. Las emociones se transmiten a través de las imágenes visuales más que a través de la historia o la escritura. Y eso me resulta muy inspirador como artista.

–¿Qué se siente saber que para muchos jóvenes tus libros fueron su primera experiencia lectora?

–Es algo muy especial y maravilloso. Muchas veces lectores con dislexia me comentan que Heartstopper es una lectura fácil y accesible para personas con dificultades de lectura, ya que el texto es grande y no hay muchas palabras por página. Así que es genial saber que puede introducir a la gente al mundo de los libros, y en particular a las novelas gráficas. Leer es fantástico.