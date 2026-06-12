Alumnas afganas

A comienzos de esta semana, la representante especial adjunta de la ONU para Afganistán, Georgette Gagnon, afirmó que en ese país hay una “generación perdida” de niñas que, debido a la férrea doctrina talibana, se ven impedidas de acceder a la educación. Por eso esta foto, difundida los mismos días en que se conocieron las declaraciones de Gagnon, se ve tan bella, tan dulce, tan triste. La pequeñas alumnas que asisten a esta clase, en una escuela primaria de la aldea de Eshtiwi, provincia de Nuristán, sin duda saben que tienen entre manos un efímero tesoro. La atención con que una de ellas observa el libro que tiene enfrente, la mirada indescifrable de su compañera –casi toda ella cubierta por el velo–: son chicas, aprenderán tres o cuatro saberes básicos y pronto verán cómo las puertas de esta y otras tantas escuelas se les cerrarán con un solo movimiento seco, violento, inapelable.