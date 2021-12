Amor y odio por Jane Austen: del fanatismo de Virginia Woolf y J. K. Rowling a Mark Twain, que la detestaba

Los lectores de todo el mundo celebran hoy el 245º aniversario del nacimiento de una de sus escritoras más queridas: la inglesa Jane Austen. Nacida el 16 de diciembre de 1775, fue una destacada novelista que vivió durante la época georgiana, retratada por escritores como Daniel Defoe, Jonathan Swift, Samuel Richardson y Henry Fielding. La familia de la autora de Orgullo y prejuicio pertenecía a la burguesía agraria, y ese contexto reaparece en todas sus obras, que giran en torno a las estrategias matrimoniales de las protagonistas, llámense Emma Woodhouse, Elizabeth Bennet, Anne Elliot o las encantadoras hermanas Dashwood. Curiosamente, ni Jane ni su hermana Cassandra se casaron. La obra de Austen fue llevada al cine en diferentes ocasiones, y cada generación de lectores y, en especial, de lectoras renovó el interés en su escritura tan entretenida y satírica como emotiva y bienintencionada (a las tramas austenianas se les atribuyeron fines didácticos).

La actriz Anne Hathaway interpretó a Jane Austen en "Becoming Jane" Archivo

La obra de Austen -hoy reconocida en todo el mundo- comenzó a ser bien considerada recién a finales del siglo XIX. Entre los primeros en señalar su valor se halla su contemporáneo sir Walter Scott. “Esa joven dama tiene un talento para describir las relaciones de sentimientos y personajes de la vida ordinaria, lo cual es para mí lo más maravilloso con lo que alguna vez me haya encontrado”, indicó el autor de Ivanhoe. Rudyard Kipling, admirador número uno de Austen, le dedicó un cuento corto protagonizado por soldados que leen sus novelas: “Los janeitas” (se puede leer en este enlace). En el siglo XX, Austen (que murió en 1817) cosechó elogios de destacados escritores y críticos, y también críticas airadas en las que se la acusa de conservadora, anticuada, sexista e incluso colonialista.

¿Qué opinaban de la obra de la autora de clásicos como Sensatez y sentimientos y Persuasión?

Virginia Woolf

“El equilibrio de sus dones era singularmente perfecto. Entre sus novelas acabadas no hay fracasos, y entre sus muchos capítulos, pocos que desciendan llamativamente por debajo del nivel de los otros. Pero, después de todo, murió a los cuarenta y dos años. Murió en su mejor momento. Estaba todavía sometida a esos cambios que a menudo hacen del período final de la carrera de un escritor el más interesante de todos. [...] Habría sido la predecesora de Henry James y de Proust, pero ya es suficiente. Vanas son estas especulaciones: la artista más perfecta entre las mujeres, la escritora cuyos libros son inmortales, murió ‘justo cuando estaba empezando a sentir confianza en su propio éxito’”.

J. K. Rowling

“Mi escritora favorita es Jane Austen y leí todos sus libros tantas veces que perdí la cuenta. Si pudiera ser cualquier personaje de la literatura, sería Elizabeth Bennet”.

D. H. Lawrence

“En la vieja Inglaterra, los curiosos vínculos de sangre son lo que mantienen a las clases unidas. Los señores pueden ser arrogantes, violentos, intimidantes e injustos, sin embargo, de alguna manera, están en armonía con la gente, forman parte de una misma corriente sanguínea. Lo vemos en Defoe o Fielding. Y luego, con la infame Jane Austen, esto desaparece. Esta vieja solterona tipifica personalidades en lugar de caracteres, con un avispado conocimiento del distanciamiento en lugar del compañerismo, y ella representa, en mi opinión, lo peor de ser inglés, esa esnob visión del mundo, de la misma manera que Fielding representa lo inglés en el buen sentido de la palabra”.

Vladimir Nabokov

“Mansfield Park es un cuento de hadas; aunque en cierto modo todas las novelas lo son. A primera vista, la forma y materia de Jane Austen pueden parecen anticuadas, artificiosas, irreales. Pero esta es una ilusión a la que sucumbe el mal lector. El buen lector sabe que no tiene sentido buscar la vida real, la gente real y demás cuando se trata de novelas. En un libro, la realidad de una persona, de un objeto o de una circunstancia depende exclusivamente del mundo creado en ese mismo libro. [...] Solo podemos gozar plenamente del encanto de Mansfield Park aceptando sus convencionalismos, sus reglas, sus encantadores fingimientos”.

Mark Twain

“Ella me hace detestar a todos sus personajes. ¿Es esa acaso su intención? No resulta plausible. Entonces, ¿es su propósito hacer que el lector deteste a todos sus personajes hasta la mitad del libro, para ganar luego su afecto en el resto de sus capítulos? Eso podría ser. Eso sería arte de primera. También se podría decir que merecería la pena. Algún día, examinaré la otra mitad de sus libros y veré”.

César Aira

“Recuerdo una frase tan famosa como injusta de Mark Twain: ‘Una biblioteca que no contenga libros de Jane Austen siempre será superior a una biblioteca que contenga libros de Jane Austen’. (Pero en mi biblioteca estarán todas las novelas de la querida Jane Austen). ¿Cómo nos expresaría una biblioteca si no hay otras para examinar y envidiar y criticar? ¿Cómo saber si uno es un buen lector si no hay otros lectores con los que discutir gustos y preferencias?”

Margo Glantz

“Cabría decir que Jane Austen advirtió de manera clarividente -y sin inscribirlo en sus textos de manera ostensible- las consecuencias de las guerras napoleónicas, las de la Revolución Industrial y, por tanto, la decadencia de la aristocracia terrateniente de su país, clase a la que ella tanto admiraba y que, sin embargo, critica con violencia. Y hablo de Jane Austen, ahora tan de moda por las múltiples versiones filmadas de su obra para el cine y la televisión, porque sus libros son maravillosos y ganan en profundidad cada vez que se releen y porque, a pesar de que fueron criticados por su ‘falta de elegancia’ por esos mismos sobrinos a quienes ella tanto quiso y protegió, es una de las más consumadas y perfectas escritoras de todos los tiempos, es decir, Jane Austen es una escritora clásica”.

V. S. Naipaul

“Cuando iba por la mitad del libro [La abadía de Northanger], pensé: ‘Aquí estoy, un hombre mayor, leyendo sobre esta mujer terriblemente insípida y su así llamada vida amorosa’. Me dije a mí mismo: ‘¿Qué estoy haciendo con este material? Esto no es para mí”.

Elvira Lindo

“Austen nos hace sentir la extrañeza y el milagro de la literatura, la extrañeza de que un mundo tan distinto al nuestro, sobre todo en lo que se refiere a la vida de las mujeres, pueda parecernos, de pronto tan asombrosamente cercano. Eso se debe, desde luego, a que sus novelas no tratan solo de cómo unas señoritas consiguen casarse con aquel del que se enamoran por difícil que sea la cosa. Se diría que bajo esta aparente peripecia hay una melodía subterránea, mucho más profunda, que sirve para contar cómo se confrontan los anhelos con las posibilidades verdaderas de satisfacerlos, la realidad y el deseo”.

Harold Bloom

“Las principales heroínas de Austen -Elizabeth, Emma, Fanny y Anne- poseen tal libertad interior que sus individualidades no pueden reprimirse. El arte de Jane Austen como novelista no consiste en preocuparse por la génesis socioeconómica de su libertad interior, aunque el nivel de ansiedad aumenta en Mansfield Park y Persuasión. En Austen, la ironía se convierte en instrumento de la invención, que el doctor Johnson definía como la esencia de la poesía. Una concepción de la libertad interior que se centra e el rechazo de cualquier afecto que no proceda de aquel a quien se le ha concedido esa estima, resulta una idea de lo más irónica. La suprema escena cómica de toda obra de Austen debe de ser el rechazo de la primera propuesta de matrimonio de Darcy, donde las ironías de la dialéctica de la voluntad y el afecto se vuelven casi ofensivas”.