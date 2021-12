A los 80 años, murió la escritora estadounidense Anne Rice

En Rancho Mirage, California, murió ayer, a los 80 años, la escritora estadounidense Anne Rice, creadora de una mitología de vampiros que le dio nueva vida a un subgénero literario tan inmortal como sus criaturas. Había nacido en Nueva Orleans el 4 de octubre de 1941. El deceso fue comunicado por su hijo, el escritor Christopher Rice, en la cuenta de Facebook de la autora. “Me rompe el corazón darles esta triste noticia -escribió-. Esta noche Anne falleció debido a las complicaciones de un derrame cerebral. Nos dejó casi diecinueve años después que mi padre, su marido, Stan”. La escritora se había casado con el pintor Stan Rice en 1961. Tuvieron dos hijos, pero la primogénita murió a los cinco años.

"Entrevista con el vampiro" fue llevada al cine en 1994 por Neil Jordan IMDB.com

“Anne Rice es la responsable de la construcción del vampiro contemporáneo, de la redefinición del monstruo para nuestra era y para la cultura masiva actual”, sostuvo Mariana Enriquez en 2015. Con la saga Crónicas vampíricas, que se inauguró con la exitosa novela Entrevista con el vampiro, Rice abrió el camino a nuevas generaciones de autoras como L. J. Smith y Stephenie Meyer, a creadores de series televisivas y películas protagonizadas por vampiros tan lujuriosos como aristocráticos. Entrevista con el vampiro fue adaptada al cine en 1994 por Neil Jordan, con Tom Cruise como Lestat de Lioncourt y Brad Pitt en el papel de su amante, Louis du Pointe du Lac. La película repitió el éxito de la novela, que continuó con Lestat el vampiro (en la que el protagonista se transforma en estrella de rock y que dio origen a un musical de Broadway). Rice publicó más de treinta novelas -las Crónicas vampíricas son más de diez- y vendió cerca de cien millones de ejemplares.

Murió Anne Rice. Entrevista con el vampiro es apabullante, romántico, sensual, queer, sangre y terciopelo. Cuando lo leí pensé 'esta mujer entiende lo que me gusta mejor que yo'. Foto: en la presentación de un libro en New Orleans (habría que hacerlas todas así) 🖤 pic.twitter.com/uNb3zmTT3f — Mariana Enriquez (@LaEnriquez1973) December 12, 2021

“Por muchas razones, Anne Rice es una escritora singular, pero tal vez lo que más me atrae es el modo como ella ha combinado los vampiros, las brujas y la espiritualidad con un erotismo atravesado por la fe, siempre -dice la escritora Geraldine Palavecino a LA NACION-. No creo posible una adolescencia en mis años de avidez lectora en ese mundo de tinieblas y luces en las que junto con las de Stephen King las novelas de Rice me dieron el amor al miedo y lo convirtieron en algo imprescindible”. Además de las novelas de vampiros, publicó sagas protagonizadas por brujas, momias egipcias, ángeles y (luego de su conversión al catolicismo, en 1998) una trilogía sobre Jesucristo. Con los seudónimos de A. N. Roquelaure y Anne Rampling, dio a conocer novelas eróticas. El film La reina de los condenados, de Michael Rymer y protagonizado por la malograda cantante Aaliyah, está basado en la novela homónima de Rice y en Lestat el vampiro.

“En su obra laten lo oculto e inaprensible, Dios y diablo, ángeles y vampiros, la misma Nueva Orleans que, misteriosa y paciente, está siempre a la espera de que nos sumerjamos como en el agua turbia de un río imprescindible -destaca Palavecino-. Y la sensualidad, no la que es propia de los mortales sino la que vulnera el tiempo y seduce, inundando de voluptuosidad y hambre por querer ser como los dioses o más que dioses. Sus vampiros están hechos del horror propio del barroco, de esa distancia tan breve que existe entre lo terrorífico y lo necesario. Sus escenarios góticos, sus brujas y demonios consumidos por pulsiones escalofriantes trazan la frontera entre buenos y malos en un ring sobrenatural”. Para la autora, la bondad era una especie más atípica que las múltiples formas que podía adoptar el mal.

En octubre de 2008 Rice publicó su autobiografía, Called Out of Darkness: A Spiritual Confession, donde aborda su educación en el seno de una familia católica. No obstante, en 2010 anunció que abandonaba la Iglesia. “Sigo comprometida con Cristo, como siempre, pero no sigo siendo ‘cristiana’ o parte de la cristiandad -declaró en 2010-. Es simplemente imposible para mí pertenecer a este grupo pendenciero, hostil, discutidor y merecidamente infame. Por diez años lo intenté, fallé, estoy fuera. [...] En el nombre de Cristo, me niego a ser antigay, me niego a ser antifeminista, me niego a ser anticontrol de la natalidad, me niego a ser antidemócrata, me niego a ser antihumanista secular, me niego a ser anticiencia, me niego a ser antivida. En el nombre de Cristo, dejo el cristianismo y el ser cristiana. Amén”. Su hijo, que es gay, escribió en Facebook: “Como madre, su apoyo fue incondicional, me enseñó a abrazar mis sueños, a rechazar la conformidad y a desafiar las voces oscuras del miedo y la duda. Como escritora, me enseñó a desafiar los límites del género y a rendirme a mis pasiones”.