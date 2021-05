Antonio Berni y Lucio Fontana, dos rosarinos en medio de las subastas con lo mejor del arte

Antonio Berni (1905-1981) y Lucio Fontana (1899-1968), dos figuras clave del arte argentino nacidos en Rosario, se ubicaron esta semana entre los nombres consagrados por el mercado internacional del arte en lo que fue el regreso de las grandes subastas tras el dramático paréntesis impuesto por la pandemia global. Las subastas de siglo XX y de arte contemporáneo, de Christie’s y Sotheby’s, que vendieron 481,1 y 80,2 millones de dólares en obras respectivamente los incluyeron en sus lotes junto a Picasso, Rothko, David Hockney, Robert Rauschenberg, Lygia Clark y Andy Warhol, entre otros. El miércoles, Berni consiguió el precio más alto en un remate público para su serie Juanito Laguna cuando se pagaron en Sotheby’s 441 mil dólares por Juanito Dormido, una pintura collage de 1974. En tanto, el jueves por la noche, Christie’s vendió un Concetto Spaziale (1965), de Fontana en 3,87 millones de dólares.

"Juanito dormido", de Berni, se convirtió con su venta en US$441 mil en la obra más cara de la saga de este personaje del pintor argentino Sotheby´s

La obra de Berni consiguió además meterse en el top ten de su performance en el mercado internacional en el que ingresó en los años 90 cuando tocó techo con Ramona Espera (1962), comprada por Amalia Fortabat. A partir de entonces, collages y pinturas clásicas del rosarino entraron en un repliegue al punto de que Sotheby’s no había conseguido vender obra suya desde 2013 y para encontrar un precio que perforase la barrera de los 400 mil dólares hay que remontarse veinte años atrás. “Es cierto que en la evolución de los precios de Berni una obra de esta serie y de estas características como es Juanito Dormido pudo tener un precio más alto. Pero es una excelente noticia para todo el mercado argentino y pone a Berni en carrera de nuevo mostrando que el arte sigue siendo una reserva de valor en tiempos de incertidumbre”, observó Nahuel Ortiz Vidal de la casa de subastas Roldán, que en abril año no consiguió comprador para Chiquilín de Bachín, un precioso Juanito de fines de 1964 tasado en 120 mil dólares.

El martillo calló el jueves en los US$3,87 millones para una pieza de la serie "Concetto spaziale", de Lucio Fontana lucio Fontana

El caso de Fontana es distinto. Si bien nació en Rosario y trabajó en Argentina, la mayor parte de su obra la ejecutó en Italia que terminó siendo su patria adoptiva. Su revolucionaria serie del Concetto Spaziale, en la que comenzó a perforar la tela en buscar de un espacio infinito de la obra que se correspondía con la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, alcanzó relevancia mundial desde Europa y así es como para muchos historiadores es un artista italiano. Sin embargo, él mismo hizo explícito que esas inquietudes le fueron legadas por el paisaje, el vértigo horizontal que describió Drieu la Rochelle, de la pampa gringa donde se crió. Las obras que pertenecen al Concetto Spaziale son numerosas y la que vendió Christie’s en la noche del jueves salió por debajo del estimado en 5 millones de dólares. No significa ningún revés para uno de los diez artistas del siglo XX que más veces perforaron la barrera del millón de dólares en subastas públicas. No hay que ir tan atrás para buscar un top ten del espacialista: en 2018, Christie’s vendió en Londres otro Concetto Spaziale por 21,193 millones de dólares (su récord sigue en 29 millones). La subasta se llamaba “Thinking Italian”, lo que da una idea de que para Europa y la premier league del arte Fontana es italiano (pocas veces, piadosos, le ponen ítalo-argentino) y no entra en el gueto del arte latinoamericano. Es una caso parecido al del cubano Wifredo Lam, quien es considerado un surrealista internacional y que en 2020, en plena pandemia, duplicó su récord público.

Más allá de los precios, la presencia de Berni y Fontana entre los tanques del arte moderno y contemporáneo los confirma como los dos artistas nacidos en Argentina (en Rosario, precisamente) con mayor influencia en la escena y el mercado internacional. En el caso de Fontana es una confirmación y para Berni un regreso a cuarenta años de su muerte en Buenos Aires cuando los Juanitos y Ramonas se amontonaban en su taller de Lezica y Rawson, Almagro, sin ninguna expectativa de mercado. Después de Almendra habrá que decir ahora: ‘Se ríe Juanito dormido, quizás se sienta gorrión esta vez…”

Cómo queda el top ten de Antonio Berni

1. Ramona Espera (1962): 717.500 dólares (Sotheby’s)

2. La Gallina Ciega (1973): 607.500 dólares (Christie’s)

3. Los Emigrantes (1956): 552.500 dólares (Christie’s)

4. La Fogata de San Juan (1943): 468.000 dólares (Christie’s)

5. Chelsea Hotel (1977): 442.500 dólares (Christie’s)

6. Juanito Dormido (1974): 441.000 dólares (Sotheby’s)

7. Susana y el Viejo (1931): 288.500 dólares (Christie’s)

8. Ramona y la Adivina (1976): 241.000 dólares (Christie’s)

9. Juanito Laguna Dormido (1973): 178.500 dólares (Christie’s)

10. El Coronel Golpista (1966): 168.000 dólares (Christie’s)

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project