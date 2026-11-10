Aparece en la trastienda de una galería de París un Caravaggio perdido: “Era de tal calidad que no tuve la más mínima duda”

ROMA.– “Me encontré delante a este magnífico Giovane con caraffa di rose [Joven con jarra de rosas] en un día gris de invierno, en la trastienda de una galería parisina”, ha relatado Maria Cristina Terzaghi, una de las máximas expertas en Caravaggio, en un artículo publicado en Italia en el que desvela el descubrimiento de una obra perdida del genial artista. Terzaghi, que también identificó en 2021 el Ecce homo del pintor hallado en Madrid, encontró este lienzo hace tres años, tras ser llamada para que lo viera, y lo ha hecho público ahora en el diario La Repubblica. La noticia ya estaba en el aire hace tiempo y al menos desde 2025 se hablaba de este descubrimiento, pero ahora es oficial y por primera vez se ha mostrado una fotografía. Es una obra datada entre 1596 y 1597, en los inicios de Michelangelo Merisi, llamado Caravaggio, cuando tenía unos 25 años y acababa de llegar a Roma desde Milán.

“Sinceramente, yo era muy escéptica cuando fui a verlo. Creía que tras encontrar el Ecce homo ya era imposible dar con otro cuadro de Caravaggio, pero cuando lo vi era de tal calidad que no tuve la más mínima duda. Cualquiera habría sabido que era de Caravaggio”, cuenta Terzaghi a El País. Responde al teléfono nada más salir de dar clase de Historia del arte en la universidad Roma Tre, en la capital italiana, aunque aclara que este lunes ha hablado a sus alumnos de Leonardo da Vinci.

Se sabía de la existencia y el contenido del cuadro porque se conocen cuatro copias, pero el original nunca había aparecido y, según señala Terzaghi, el que ahora sale a la luz es muy superior a las reproducciones. “Es muy raro identificar con tanta claridad un caravaggio de las copias, porque a veces son realmente idénticas, de una calidad excelente, y es difícil distinguirlas del original. Pero en este caso el cuadro es tan bello... Tiene además una carga muy sensual, distinta de otros caravaggios juveniles. Es como si se hubiera desvelado otro aspecto de la personalidad del artista, otra pieza de Caravaggio que se nos descubre. Descubrirlo ha sido bellísimo, bellísimo”.

Maria Cristina Terzaghi, historiadora del arte italiana experta en Caravaggio Facebook

Este cuadro era una de esas piezas preciadas de la apasionante búsqueda de caravaggios perdidos por el mundo, que en los últimos años ha deparado varias sorpresas. Es más, este mismo sábado surgió en Italia otra atribución de un cuadro a Caravaggio. En una convención organizada en Montepulciano, en Toscana, otro de los expertos más reconocidos sobre el artista, Gianni Papi, aseguró que también es obra suya un retrato de un joven que fue subastado hace años, identificado entonces como de un autor de escuela toscana del siglo XVI. Los detalles se harán públicos próximamente.

La obra encontrada en París está bien documentada, pues formaba parte de la lista de propiedades, con fecha 1 de agosto de 1607, del artista y empresario Giuseppe Cesari d’Arpino, que fue mentor de Caravaggio y se vio obligado a ceder toda su colección de obras de arte al Estado Pontificio para salir de prisión tras ser detenido por una pelea.

Los cuadros pasaron a ser propiedad del papa Pablo V, que a su vez se las regaló a su sobrino, el cardenal Scipione Borghese, cuya colección es la base del actual museo de la Galleria Borghese de Roma. Esta asombrosa pinacoteca posee actualmente seis obras de Caravaggio. La tela de este joven con rosas figura ya en los registros de la Galleria en 1693 y está documentada entre sus propiedades al menos hasta 1831. Después fue vendida y a principios del siglo XX llegó a París. Perteneció a un librero, cuya viuda la vendió en una subasta en 1909 como obra de un autor anónimo italiano. La compró un antepasado del actual propietario, que ignoraba lo que tenía entre manos.

Un juego de espejos con un posible autorretrato

Una de las peculiaridades del cuadro es que contiene un juego de espejos en el que aparece la figura de otro joven, quizá un autorretrato del propio Caravaggio. Está en el reflejo del agua de la jarra, donde se observa una ventana y otra persona, un detalle muy especial que corresponde exactamente a la descripción que hizo del cuadro en un escrito Giovanni Baglione, un rival del artista de la época. “Pintó una jarra de flores con las transparencias del agua y del vidrio y con los reflejos de la ventana de una habitación, con las flores salpicadas de fresquísimo rocío”, escribió.

Terzaghi ha señalado que la obra está muy vinculada, conceptual y formalmente, a otra obra juvenil del autor, Ragazzo morso dal ramarro (Chico mordido por un lagarto). Opina que, tras el éxito de ese cuadro anterior, Caravaggio repitió la fórmula y quizá pensó hacer una serie de obras dedicadas a los cinco sentidos. La primera sería sobre el tacto, y la del joven con las rosas, sobre el olfato.

“Es una alegoría del amor, claramente”, explica Terzaghi. “De un amor tanto físico como espiritual, pero que, como siempre en Caravaggio, tiene que ver con la amargura, por la idea del tiempo que pasa, de la rosa que se queda mustia, de las espinas que hacen daño, que, como el amor, causan placer y también sufrimiento. Hay una melancolía extraordinaria y es algo muy importante porque nos hace entender a qué altura podían llegar ya sus obras juveniles”.

La historiadora sitúa la obra en el periodo que transcurre desde que el artista deja el taller de D’Arpino y se establece por su cuenta, cuando comprende que puede trabajar de forma autónoma y empieza a pintar “para el mercado”, sin encargos. “Lo que pinta entonces son asuntos y temas que ya circulaban en Roma, como estas medias figuras, pero que él reinventa completamente, porque hasta ese momento eran de santos o emperadores. También tenían que ver con el teatro de la época, un estilo cómico que él lleva a La buena ventura y Los jugadores de cartas. Después, cuando Caravaggio se convierte en el Caravaggio que conocemos todos, no volverá sobre estos temas”.

Destino incierto para el cuadro

El destino de la obra ahora es incierto, así como el momento en que podrá ser expuesta al público. Es probable que el Estado francés, de entrada, la declare tesoro nacional para impedir su salida del país y se interese por su adquisición. En ese caso, una de sus ubicaciones podría ser el museo del Louvre, donde ya hay tres lienzos de Caravaggio.

Tomando como referencia las últimas ventas de obras del artista, el precio puede ser al menos de 30 millones de euros. Es, por ejemplo, el precio que se considera que se pagó por el Ecce homo hallado en España y que Italia desembolsó el pasado mes de marzo por otra obra que se expuso por primera vez al público en 2024, el Retrato de Maffeo Barberini.

Se calcula que el conjunto de obras conocidas actualmente de Caravaggio no llega a las 70, con varias atribuciones debatidas por los expertos, pero es imposible saber cuántas se han perdido. Noah Charney calcula en su libro Museum of Lost Art que son entre ocho y 115, una prueba de la dimensión del enigma del artista y del reto que supone la búsqueda de sus cuadros.