arteba celebra sus 35 años con una nueva edición de su icónica feria de arte contemporáneo en la Rural

En el marco de la conmemoración de su 35º aniversario, Fundación arteba anunció una nueva edición de su emblemática feria de arte contemporáneo. El encuentro se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Pabellón Amarillo de la Rural y habrá dos jornadas de preapertura exclusivas para coleccionistas e invitados el 4 y 5 de noviembre. En esta oportunidad, la feria reunirá 70 galerías que exhibirán las creaciones de artistas provenientes de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico y Francia.

La propuesta expositiva se estructura a través de distintas secciones con curadurías dedicadas. La selección de la Sección Principal estuvo a cargo de un comité independiente conformado por Nicolás Barraza (director de galería Mite, Buenos Aires), Juan Eyheremendy (director de galería Vermelho, San Pablo), Florencia Giordana Braun (directora de galería Rolf Art, Buenos Aires) y las curadoras Florencia Malbrán y Lara Marmor. Por su parte, la sección Utopia contó con la curaduría de Juan José Cambre y Santiago Villanueva.

La edición 2026 arteba se realizará del 6 al 9 de noviembre en la Rural Hernan Zenteno - La Nacion

La feria dará continuidad a la Zona de Diálogo Internacional, un espacio que integra la participación de galerías y un programa de charlas orientadas a reflexionar sobre los desafíos, tensiones y posibilidades del arte contemporáneo argentino y latinoamericano en el nuevo marco global.

El conjunto de galerías y proyectos participantes abarca una amplia representación de espacios de arte de la región y del exterior: Alejandro Faggioni, Aninat Galería, Barro, Calvaresi, Centro de Edición, Constitución, Cosmocosa, Cott, Crudo, De Sousa, Del Infinito, Diego Obligado, El Mirador, Galería de las Misiones, Maria Casado, Palatina, Sur, Grasa, Herlitzka & Co., Isabel Anchorena, Isla Flotante, Jorge Mara - La Ruche, La Mala, Linse, MC galería, Mite, Moria Galería, Mostra, NN, Nora Fisch, Ohno, Pasto, Piedras, Piero Atchugarry Gallery, Quimera, Remota, Roldan Moderno, Rolf Art, Rubbers, Ruth Benzacar, Selvanegra, Subsuelo, The White Lodge, Tomás Redrado Art, Towphya, Valerie’s Factory, Via Margutta, W-galería y Witcomb.

De Utopia participarán BAC, Departamento 112, Deskomunal Galería, Dicha, Fantasma, galería Casa proyecto, Galería Cielo, Galería Lado D, Garra, Hipopoety, La Mesa, Palos, Pionera, Polvora, Satélite y Triple Frontera, .

La distribución espacial y el diseño del masterplan de la feria, que abarca un total de 11.000 metros cuadrados, se encuentran por quinto año consecutivo a cargo del Estudio Torcello. Sobre la propuesta arquitectónica, el arquitecto Horacio Torcello explicó: “El corazón del plan es un recorrido pensado como organismo vivo antes que como grilla. En lugar de las hileras numeradas que estructuran y agotan a tantas ferias de arte, el diseño propone plazas de descanso: pausas que funcionan como miradores, desde donde el visitante puede volver a ver el conjunto entero, desde otro ángulo, con otra luz. Ninguna caminata es solo tránsito hacia el próximo stand; cada pausa es también panorama. La idea es que el aparente desorden del recorrido sea, en realidad, una invitación: perderse un poco, dejar el mapa mental de ‘feria tradicional’ en la puerta, y descubrir el conjunto como se descubre una ciudad y no un catálogo. Quizás el gesto más poético del plan es que no está pensado para agotarse en una sola vuelta. Los mismos caminos, recorridos por segunda o tercera vez, muestran ángulos nuevos; las plazas remanso se convierten en puntos de encuentro con amigos, colegas, artistas. arteba dura pocos días, pero el plan está diseñado para que esos días den ganas de quedarse: no solo una feria para ver arte, sino un lugar para encontrarse con otros mientras se lo mira”.