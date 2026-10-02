Del helicóptero atrapado a la obra del millón de dólares: hitos de los 35 años de arteba, en fotos

Buenos Aires será una fiesta. A fin de mes, justo después de Pinta BAphoto y días antes de la visita del Papa a la Argentina, arteba celebrará sus 35 años en La Rural. Regresará así a un predio que fue testigo de gran parte de la historia es esta feria de arte internacional, con la participación de 68 galerías que exhibirán obras de más de 400 artistas de América y Europa. A continuación, un recorrido visual por algunas de las experiencias memorables.

Obra de Jorge de la Vega vendida por María Calcaterra en arteBA 2019 por más de un millón de dólares a un comprador no revelado Hernán Zenteno

Rogelio Polesello y Julio Le Parc, dos clásicos de la feria Hernan Zenteno - La Nacion

Delia Cancela con su obra en Ruth Benzacar, el año pasado Hernan Zenteno - La Nacion

Marta Minujín con obra de Rómulo Macciò exhibida en Vasari en 2024 FABIAN MALAVOLTA

Obra de Mondongo vendida por Barro en arteba 2023 Santiago Filipuzzi

El artista rosarino Carlos Herrera con su instalación realizada con plantas, ropa y huesos en arteba Focus 2017 Archivo/Silvana Colombo

Ariel Authier, de la galería Nora Fisch, con una escultura de Elba Bairon en el montaje de arteBA Focus 2016 Gentileza arteBA

Juliana Awada y Larisa Andreani, presidenta de arteba, con una instalación creada por Mariela Vita para el Espacio Andreani en 2023 foto: @matiasjsalgado

Amalia Amoedo, primera presidenta mujer de arteba, se tatuó un diseño de Marcelo Pombo en arteba Focus 2021 DIEGO SPIVACOW / AFV

Performance de María José Arjona en arteba 2019 Hernán Zenteno

La Porkería Mala, performer representada por la galería NN, una de las ganadoras del Premio En Obra en 2021

Performance de Elena Dahn en arteba Focus 2021

Dana Ferrari con su solo show presentado por la galería Grasa en la sección Utopia en 2024: vendió más de treinta obras Fabian Marelli

Obras de Alexis Minkiewicz exhibidas por Aldo de Sousa el año pasado Soledad Aznarez

Las obras de Polesello en arteBA fueron siempre un imán para las fotos Archivo/Fabián Marelli

"Hombre que camina", escultura de Fernando Botero exhibida por Maman en arteba 2017 Fabián Marelli

Luis “Yuyo” Noé festejó su cumpleaños 81 en el stand de la galería Rubbers en arteBA 2014, y fue homenajeado en la feria

Dalila Puzzovio fue homenajeada en arteba 2007 junto a Edgardo Giménez, Delia Cancela y Juan Stoppani

Edgardo Giménez con su obra y Moria Casán en la galería MC, en 2023

Obra de Augusto Zanella, el año pasado en la galería Miranda Bosch, con lentes para ver en tres dimensiones Hernan Zenteno - La Nacion

Obras de Carrie Bencardino exhibidas por Piedras en arteba 2024 Santiago Cichero/AFV

El museo Moderno suele adquirir una gran cantidad de obras en cada edición de arteba, como esta de Florencia Rodríguez Giles comprada el año pasado en Ruth Benzacar Julian Bongiovanni

La centenaria galería Van Riel acompañó a arteba desde sus comienzos Santiago Cichero/AFV

El Comedor Gourmet de Belleza y Felicidad Fiorito, lanzado en 2024 Micaela Iribarren

Larisa Andreani, actual presidenta de arteba, y Jacobo Fiterman, fundador de la organización sin fines de lucro Ricardo Pristupluk - La Nacion

Las galerías que suelen participar de arteba, en una de las presentaciones de la feria en Malba ArteBA

Obra de Daniel Basso elegida por Marta Minujín en la galería Calvaresi como su preferida de la edición 2024; la definió como un "arte desorientador" Hernán Zenteno

Obra de Jacques Bedel exhibida por Henrique Faria Hernán Zenteno - LA NACION

Eduardo Basualdo con su obra "Freelancer" en arteba 2017 Luna, Mauricio

LA NACION acompañó a la feria desde sus comienzos, en todas sus plataformas Archivo

Obras de Gyula Kosice compradas por Eduardo Costantini en Roldán Moderno en 2023 Santiago Filipuzzi