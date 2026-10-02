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Del helicóptero atrapado a la obra del millón de dólares: hitos de los 35 años de arteba, en fotos
El aniversario que celebrará la feria de arte, del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural, invita a repasar algunas de las experiencias memorables que dejó este encuentro internacional
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LA NACION
Buenos Aires será una fiesta. A fin de mes, justo después de Pinta BAphoto y días antes de la visita del Papa a la Argentina, arteba celebrará sus 35 años en La Rural. Regresará así a un predio que fue testigo de gran parte de la historia es esta feria de arte internacional, con la participación de 68 galerías que exhibirán obras de más de 400 artistas de América y Europa. A continuación, un recorrido visual por algunas de las experiencias memorables.
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