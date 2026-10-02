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Del helicóptero atrapado a la obra del millón de dólares: hitos de los 35 años de arteba, en fotos

El aniversario que celebrará la feria de arte, del 30 de octubre al 1 de noviembre en La Rural, invita a repasar algunas de las experiencias memorables que dejó este encuentro internacional

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El atrapasueños creado con su madre por Luis Alberto Romero, artista premiado el año pasado en arteBA, simboliza un trabajo en red cada vez más necesario
El atrapasueños creado con su madre por Beto Antonio Villa, presentado en la sección Utopia en 2019Hernán Zenteno

Buenos Aires será una fiesta. A fin de mes, justo después de Pinta BAphoto y días antes de la visita del Papa a la Argentina, arteba celebrará sus 35 años en La Rural. Regresará así a un predio que fue testigo de gran parte de la historia es esta feria de arte internacional, con la participación de 68 galerías que exhibirán obras de más de 400 artistas de América y Europa. A continuación, un recorrido visual por algunas de las experiencias memorables.

Obra de Jorge de la Vega vendida por María Calcaterra en arteBA 2019 por más de un millón de dólares a un comprador no revelado
Obra de Jorge de la Vega vendida por María Calcaterra en arteBA 2019 por más de un millón de dólares a un comprador no reveladoHernán Zenteno
Rogelio Polesello y Julio Le Parc, dos clásicos de la feria
Rogelio Polesello y Julio Le Parc, dos clásicos de la feria Hernan Zenteno - La Nacion
Delia Cancela con su obra en Ruth Benzacar, el año pasado
Delia Cancela con su obra en Ruth Benzacar, el año pasadoHernan Zenteno - La Nacion
Marta Minujín con obra de Rómulo Macciò exhibida en Vasari en 2024
Marta Minujín con obra de Rómulo Macciò exhibida en Vasari en 2024FABIAN MALAVOLTA
Obra de Mondongo vendida por Barro en arteba 2023
Obra de Mondongo vendida por Barro en arteba 2023Santiago Filipuzzi
El artista rosarino Carlos Herrera con su instalación realizada con plantas, ropa y huesos en arteba Focus 2017
El artista rosarino Carlos Herrera con su instalación realizada con plantas, ropa y huesos en arteba Focus 2017Archivo/Silvana Colombo
Ariel Authier, de la galería Nora Fisch, con una escultura de Elba Bairon en el montaje de arteBA Focus 2016
Ariel Authier, de la galería Nora Fisch, con una escultura de Elba Bairon en el montaje de arteBA Focus 2016Gentileza arteBA
Juliana Awada y Larisa Andreani, presidenta de arteba, con una instalación creada por Mariela Vita para el Espacio Andreani en 2023
Juliana Awada y Larisa Andreani, presidenta de arteba, con una instalación creada por Mariela Vita para el Espacio Andreani en 2023foto: @matiasjsalgado
Amalia Amoedo, primera presidenta mujer de arteba, se tatuó un diseño de Marcelo Pombo en arteba Focus 2021
Amalia Amoedo, primera presidenta mujer de arteba, se tatuó un diseño de Marcelo Pombo en arteba Focus 2021DIEGO SPIVACOW / AFV
Performance de María José Arjona en arteba 2019
Performance de María José Arjona en arteba 2019Hernán Zenteno
La Porkería Mala, performer representada por la galería NN, una de las ganadoras del Premio En Obra en 2021
La Porkería Mala, performer representada por la galería NN, una de las ganadoras del Premio En Obra en 2021
Performance de Elena Dahn en arteba Focus 2021
Performance de Elena Dahn en arteba Focus 2021
Dana Ferrari con su solo show presentado por la galería Grasa en la sección Utopia en 2024: vendió más de treinta obras
Dana Ferrari con su solo show presentado por la galería Grasa en la sección Utopia en 2024: vendió más de treinta obras Fabian Marelli
Obras de Alexis Minkiewicz exhibidas por Aldo de Sousa el año pasado
Obras de Alexis Minkiewicz exhibidas por Aldo de Sousa el año pasado Soledad Aznarez
Las obras de Polesello en arteBA fueron siempre un imán para las fotos
Las obras de Polesello en arteBA fueron siempre un imán para las fotosArchivo/Fabián Marelli
"Hombre que camina", escultura de Fernando Botero exhibida por Maman en arteba 2017
"Hombre que camina", escultura de Fernando Botero exhibida por Maman en arteba 2017Fabián Marelli
Luis “Yuyo” Noé festejó su cumpleaños 81 en el stand de la galería Rubbers en arteBA 2014, y fue homenajeado en la feria
Luis “Yuyo” Noé festejó su cumpleaños 81 en el stand de la galería Rubbers en arteBA 2014, y fue homenajeado en la feria
Dalila Puzzovio fue homenajeada en arteba 2007 junto a Edgardo Giménez, Delia Cancela y Juan Stoppani
Dalila Puzzovio fue homenajeada en arteba 2007 junto a Edgardo Giménez, Delia Cancela y Juan Stoppani
Edgardo Giménez con su obra y Moria Casán en la galería MC, en 2023
Edgardo Giménez con su obra y Moria Casán en la galería MC, en 2023
Obra de Augusto Zanella, el año pasado en la galería Miranda Bosch, con lentes para ver en tres dimensiones
Obra de Augusto Zanella, el año pasado en la galería Miranda Bosch, con lentes para ver en tres dimensionesHernan Zenteno - La Nacion
Obras de Carrie Bencardino exhibidas por Piedras en arteba 2024
Obras de Carrie Bencardino exhibidas por Piedras en arteba 2024Santiago Cichero/AFV
El museo Moderno suele adquirir una gran cantidad de obras en cada edición de arteba, como esta de Florencia Rodríguez Giles comprada el año pasado en Ruth Benzacar
El museo Moderno suele adquirir una gran cantidad de obras en cada edición de arteba, como esta de Florencia Rodríguez Giles comprada el año pasado en Ruth BenzacarJulian Bongiovanni
La centenaria galería Van Riel acompañó a arteba desde sus comienzos
La centenaria galería Van Riel acompañó a arteba desde sus comienzosSantiago Cichero/AFV
El Comedor Gourmet de Belleza y Felicidad Fiorito, lanzado en 2024
El Comedor Gourmet de Belleza y Felicidad Fiorito, lanzado en 2024Micaela Iribarren
Larisa Andreani, actual presidenta de arteba, y Jacobo Fiterman, fundador de la organización sin fines de lucro
Larisa Andreani, actual presidenta de arteba, y Jacobo Fiterman, fundador de la organización sin fines de lucro Ricardo Pristupluk - La Nacion
Las galerías que suelen participar de arteba, en una de las presentaciones de la feria en Malba
Las galerías que suelen participar de arteba, en una de las presentaciones de la feria en MalbaArteBA
Obra de Daniel Basso elegida por Marta Minujín en la galería Calvaresi como su preferida de la edición 2024; la definió como un "arte desorientador"
Obra de Daniel Basso elegida por Marta Minujín en la galería Calvaresi como su preferida de la edición 2024; la definió como un "arte desorientador"Hernán Zenteno
Obra de Jacques Bedel exhibida por Henrique Faria
Obra de Jacques Bedel exhibida por Henrique Faria Hernán Zenteno - LA NACION
Eduardo Basualdo con su obra "Freelancer" en arteba 2017
Eduardo Basualdo con su obra "Freelancer" en arteba 2017Luna, Mauricio
LA NACION acompañó a la feria desde sus comienzos, en todas sus plataformas
LA NACION acompañó a la feria desde sus comienzos, en todas sus plataformasArchivo
Obras de Gyula Kosice compradas por Eduardo Costantini en Roldán Moderno en 2023
Obras de Gyula Kosice compradas por Eduardo Costantini en Roldán Moderno en 2023Santiago Filipuzzi
Ruth Benzacar y su hija Orly en arteba 1997, con obra de Antonio Berni
Ruth Benzacar y su hija Orly en arteba 1997, con obra de Antonio BerniGentileza Ruth Benzacar
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