Cambridge, Inglaterra.- Lo que vemos en la imagen no es la escena de un automóvil que ha quedado fuera de competencia en una carrera por haber tenido un accidente: es tan solo el ingreso en boxes de un vehículo en una disciplina conocida como “carrera de banger”, popular en lugares como el Reino Unido y los Países Bajos. Se trata de una categoría automovilística en la que no hay que evitar los golpes, como en cualquier carrera tradicional, sino que los choques y accidentes son parte esencial de su práctica: los autos embisten intencionalmente al rival y el ganador no solo tiene que completar las vueltas al circuito, sino que también debe resistir los embates de los otros competidores, que harán todo lo que esté a su alcance para dejarlo fuera de pista, inclusive hacerlo volcar. Frente a carreras como esta, los autos chocadores de los parques de diversiones, que parecían una aventura extrema, quedan reducidos a un juego casi inocente.