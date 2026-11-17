Hoy martes, se reunieron los descendientes de la familia Fischer con los herederos de la colección Blaquier Arrieta y pudieron llegar a un acuerdo: el Van Gogh será vendido mañana en la gran subasta Legendary en Sotheby’s, y quien lo compre recibirá el cuadro con el problema resuelto. Aunque no trascendió de qué se trata la solución al pedido de restitución (puede ser un monto fijo o un porcentaje del valor al que escale la obra), los herederos de una y otra familia acordaron cerrar esta larga historia que arrastra Châtaigniers en Fleurs (Castaños en flor), pintado en 1890. Atravesó épocas y manos tan diversas, y mañana será la estrella de la noche en Nueva York: se estima su valor de venta en alrededor de U$S 180 millones, junto con otras once obras maestras del impresionismo y el posimpresionismo.

La obra perteneció originalmente al destacado editor judío alemán Samuel Fischer. Tras su muerte, su familia conservó la colección, pero la obra fue depositada en Ámsterdam a principios de la década de 1930. Los descendientes de la familia Fischer exigieron que Sotheby’s retirara el lote de la subasta, argumentando que la venta de 1936 —realizada tres meses después de que la familia huyera de Berlín a Viena debido a la persecución nazi— constituyó una venta forzada bajo coacción y presión financiera, incluyendo la carga del impuesto de huida del Reich.

En el comunicado que extiende el vocero de la familia Blaquier Arrieta, se señala que Sotheby’s afirmó anteriormente que una investigación exhaustiva de procedencia no estableció formalmente que la pintura se hubiera vendido bajo coacción. Sin embargo, reconocieron la importancia de un diálogo constructivo con la familia para lograr una resolución mutuamente satisfactoria. Tras las negociaciones y un acuerdo de restitución entre las partes, la venta multimillonaria de la pintura de Van Gogh sigue adelante.

Queda así zanjada una incómoda situación que estalló este fin de semana, cuando el New York Times publicó la demanda iniciada por los descendientes de Fischer. Su abogado en Berlín, Gunnar Schnabel, exigió a Sotheby’s que retirara la obra de la venta a seis días de la subasta, a menos que pudiera demostrar que la venta de 1936 había sido voluntaria: algo casi imposible.

El Van Gogh en la mira está valuado en US$ 180 millones captura

Según informa el sitio ARTnews, Sotheby’s refutó aquella versión: “El domingo, la casa de subastas señaló que los registros de los archivos del marchand de arte Paul Cassirer indican que el cuadro se vendió por 68.000 francos suizos (aproximadamente 22.000 dólares) en junio de 1936. Sotheby’s sostuvo que, para aquella época, se trataba de un precio justo por un Van Gogh, y añadió que la obra había permanecido en Ámsterdam durante casi tres años antes de su venta”.

¿Por qué llega el reclamo a seis días de la subasta por algo ocurrido hace 90 años? Parece ser una táctica que dejó a Sotheby’s sin tiempo para reaccionar y con mucho que perder si la obra era retirada. La casa de subastas había garantizado la pieza por una suma no revelada y llevaba meses promocionándola como la estrella de una de las subastas más importantes de la temporada, después de exhibirla en Taipéi, Hong Kong y París. Los seguros de esos viajes deben ser astronómicos.

En Estados Unidos rige la Ley HEAR (Holocaust Expropriated Art Recovery Act, o Ley de Recuperación de Arte Expropiado durante el Holocausto), una ley federal que recientemente fue modificada para facilitar que las víctimas de la persecución nazi y sus herederos puedan reclamar y recuperar obras de arte u otros bienes culturales confiscados o robados durante el régimen nazi.

En el anuncio realizado el martes, Sotheby’s señaló que el acuerdo reconoce tanto la compleja historia de la obra como la persecución que sufrió la familia Fischer bajo el régimen nazi. Los herederos de la colección Blaquier Arrieta apostaron por el diálogo y emitieron un comunicado de paz: “No obstante la solidez de sus títulos de propiedad y la inexistencia de elementos que acrediten una venta bajo coacción, la familia mantiene su firme disposición a sostener un diálogo constructivo con los herederos de Fischer y apoya de buena fe los esfuerzos encaminados a alcanzar una solución justa”.

Así parece que resultó el encuentro. ARTnews confirmó que los herederos de la familia Fischer recibieron con satisfacción el acuerdo y expresaron su agradecimiento a Sotheby’s y a la familia Blaquier Arrieta por lo que calificaron de “negociación justa y basada en la confianza”, que reconoció el sufrimiento de su familia y honró la larga trayectoria de Gisela Bermann Fischer en su búsqueda de la restitución.

La familia Blaquier Arrieta también valoró positivamente el acuerdo. En un comunicado, manifestaron su satisfacción por haber logrado un resultado extraordinario y por poder transmitir esta obra maestra a una nueva generación de coleccionistas. Mañana el Van Gogh buscará un nuevo destino, después de 51 años en la colección más importante de la Argentina.