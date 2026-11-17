Entre las 1418 postulaciones de la séptima edición del Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo”, se seleccionaron catorce proyectos finalistas de obras en proceso. Los ganadores y las menciones especiales se anunciarán el jueves 26 a la tarde en Fundación Proa, durante la ceremonia de premiación.

Tras una primera instancia de evaluación a cargo de un comité de preselección integrado por trece escritores, dramaturgos, guionistas y editores, el jurado, compuesto este año por Katya Adaui, Albertina Carri, Federico Falco y Héctor Guyot, eligió a los finalistas de las cuatro categorías.

En Dramaturgia, fueron seleccionados “Jockey Club Fisherton Town”, de Leilén Araudo; “La última estrella que escupió la noche”, de Malena Rodríguez Romairone, y “Una torre tapó el cielo”, de Ana Schimelman e Ian Shifres. En Guion, “Sus ojos se cerraron”, de Federico Fernández; “Los dos paisajes”, de Francisco Lezama; “Laguna Pepsi”, de Lucila Mariani, y “Pequeños rostros colgantes”, de Augusto y Matías Sinay.

En Narrativa, llegaron a la recta final “Balada del pozo ciego”, de Fermín Acosta; “Mar adentro”, de Rosario Aquebeque; “Oro blanco de desierto plano”, de Agustina Espasandín, y “Las alienadas”, de Lucía Igol. Y en Narrativa breve, “Las estructuras rígidas”, de Gabriel Kaufmann; “Madrastra y otros cuentos”, de Delfina Korn, y “Zona desfavorable”, de Gonzalo Prunesti.

Habrá un ganador por categoría: cada uno recibirá $ 2.500.000. Además, los premiados y los que reciban menciones especiales participarán de las clínicas de escritura, coordinadas por Lucía Puenzo y Luis Sagasti a lo largo de seis encuentros virtuales, entre febrero y mayo de 2027, destinados el desarrollo de los proyectos.

Los catoce finalistas de esta edición son oriundos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ocho nacieron en la ciudad de Buenos Aires, tres en la provincia de Buenos Aires (La Plata, Olavarría y Mar del Plata), dos en Córdoba (la capital provincial y Villa Concepción del Tío) y uno en Rosario, Santa Fe.

El editor Andrés Beláustegui es el coordinador del certamen para creadores de 20 a 40 años Rodrigo Néspolo

El coordinador de “Todos los tiempos el tiempo”, el editor Andrés Beláustegui, señala que entre los proyectos finalistas aparece una gran diversidad de temas, estilos y búsquedas narrativas.

“Hay una presencia importante de los vínculos familiares, las pérdidas, el duelo, la identidad y las distintas formas de exclusión social -dice a LA NACION-. También aparecen preocupaciones vinculadas con la crisis económica, el trabajo, las desigualdades, la relación con la naturaleza y los padecimientos mentales. En lo formal, conviven propuestas realistas con otras que exploran lo fantástico, el terror, el humor y el absurdo. Se destacan el cruce de géneros, la experimentación con distintas voces y perspectivas, el trabajo con archivos y documentos, y la recuperación de tradiciones literarias y populares. En conjunto, las obras muestran una variedad de maneras de abordar cuestiones íntimas y sociales, con una especial atención a las posibilidades expresivas del lenguaje y a la búsqueda de formas propias”.

Algunos de los finalistas ya tienen libros publicados y han sido premiados o resultaron finalistas de otros concursos (como Acosta, Korn y Espasandín); otros aún son inéditos. “Algunos tienen una trayectoria en el campo de la literatura, mientras que otros vienen desarrollando su trabajo en el cine, el teatro, la investigación o las publicaciones culturales -agrega el coordinador del premio-. Hay escritores que han publicado en editoriales independientes, guionistas y realizadores con películas que participaron en festivales internacionales, y dramaturgos cuyas obras ya llegaron a los escenarios. Esta diversidad de recorridos y experiencias refleja uno de los aspectos más interesantes del Premio: la posibilidad de acompañar tanto a quienes están dando sus primeros pasos en la escritura como a quienes ya han comenzado a construir una trayectoria y buscan darle continuidad, profundizar su trabajo y empezar a consolidarse como creadores”.

El Premio Estímulo a la Escritura “Todos los tiempos el tiempo” es una iniciativa de la Fundación Bunge y Born, Fundación Proa y LA NACION. Desde su creación en el pandémico 2020, ha recibido casi nueve mil proyectos de todo el país. Su objetivo es estimular la creación de nuevas obras y acompañar a autores de 20 a 40 años en sus procesos de escritura, promoviendo el encuentro y el intercambio entre distintas disciplinas.