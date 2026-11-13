“Me parece despreciable”: Martín Caparrós le respondió a una diputada de Vox en el Congreso español

Hoy, en el Congreso de los Diputados de España, durante un evento en el que se celebraba el segundo aniversario de la aprobación por unanimidad de ley ELA en España, el escritor argentino Martín Caparrós le respondió a María Ruiz, diputada y miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox.

“Lo verdaderamente justo y solidario entre los españoles es que son quienes deben tener preferencia en su propia tierra -dijo Ruiz-. Los recursos de los españoles deben destinarse de forma urgente a defender la vida y la dignidad de nuestros propios compatriotas”. Al reivindicar la “estricta prioridad nacional”, lamentó que los recursos fueran “limitados”. En ese momento, se escuchó la inconfundible voz de Caparrós: “¿De verdad está diciendo eso? No sabía que venían xenófobos aquí, si no, no habría venido”, sostuvo.

“Nosotros no somos xenófobos, no odiamos a los extranjeros; amamos a los españoles”, respondió Ruiz. “Los aman tanto que quieren matar a todos”, le dijo Caparrós. “No queremos matar a nadie”, le dijo Ruiz, que pidió respeto por su opinión. “No la respeto”, concluyó el autor de El Hambre.

Cuando Ruiz concluyó su intervención, abandonó la sala y no escuchó la de Caparrós (ni la de nadie más); este citó a un filósofo: “Como decía Nietzsche, ‘Di tu palabra y rómpete’, bueno acá es ‘Di tu palabra y vete’, total para escuchar ya están otros”. Acotó que Vox había mandado a una representante que ni siquiera había leído el programa de su partido al respecto. “Una muestra del gran respeto que nos tienen”, ironizó.

Antes de hablar de su experiencia como paciente con ELA se refirió a los dichos de la diputada. “Me sorprende que sigamos tolerando discursos racistas y xenófobos, absolutamente autoritarios, y que nos callemos la boca, que pensemos que tienen derecho a decir estas cosas... Yo creo que sí tienen derecho a decir estas cosas y tienen derecho a escuchar los gritos y las reacciones que son más o menos civilizadas producimos cuando dicen esas estupideces. [...] Puede haber alguien que tenga con toda legalidad residencia en España hace veinte y, según estos, un español tiene prioridad”.

Al maestro Caparrós debemos agradecerle no solo por la genialidad de su prosa y su mirada de cronista —que inspira y seguirá inspirándonos—, también por persistir y seguir hablando. No sé cuantos lo harían. https://t.co/wt2mkGUEKO — Juan Manuel Robles (@palidofuego111) November 13, 2026

En diálogo con LA NACION, Caparrós aclaró que no había intervenido porque la “xenofobia de Vox” lo afectara personalmente. “Sino porque me parece despreciable negarles la salud a nuestros vecinos solo porque nacieron en otro país”, dijo. “Es la definición misma de la xenofobia y el racismo, y ya está bien de ‘respetarlos’, so pretexto de la famosa libertad de expresión -remarcó-. Esa libertad no te hace libre para decir ‘te voy a matar’; a los que lo dicen hay que enfrentarlos como se pueda”.

Sus palabras fueron elogiadas en redes sociales como una muestra de civismo, si bien hubo algunos que le recomedaron que preparar “las maletas” para volver a la Argentina.