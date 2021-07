Berni, Quinquela, Molina Campos. Historia y armonía en la colección que Carlos Franck donó al Museo de Tigre

A fines de 2020, el ingeniero y coleccionista Carlos Franck -que desempeñó por décadas diversos cargos en el Grupo Techint y actualmente preside el Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella y es vicepresidente honorario de Fundación Proa- donó al Museo de Arte Tigre (MAT) 185 obras de arte, entre las que se incluyen pinturas de grandes maestros del siglo XX argentino como Antonio Berni, Benito Quinquela Martín y Florencio Molina Campos. Desde este jueves, locales y visitantes pueden recorrer la Donación Carlos Franck en las palaciegas salas del MAT, a orillas del río Luján. Franck empezó a coleccionar arte en la juventud.

"Goyito", óleo de Miguel Viladrich, donación de Carlos Franck,

El coleccionista y el intendente de Tigre, Julio Zamora, participaron de la apertura de la exhibición, integrada por 150 obras, entre las que se destacan paisajes de la zona del delta y de todo el país, así como retratos y naturalezas muertas de artistas argentinos consagrados. “Estamos muy contentos de haber recibido esta donación de Carlos Franck, con varias obras de arte argentino que complementan la colección privilegiada que tiene el MAT -dijo el intendente-. Creaciones como las de Soldi, Berni, el Grupo Espartaco y Molina Campos son de primer nivel y conforman una colección que realmente todos los vecinos de Tigre y los turistas van a poder disfrutar”. El público la puede conocer en persona los viernes, sábados, domingos y feriados, de 15 a 17, con reserva previa disponible a través de la página web de la institución y respetando los consabidos protocolos sanitarios.

En las salas donde se exhibe la donación Franck hay un área de pinturas dedicadas al paisaje del delta; en la imagen, el intendente de Tigre, Julio Zamora, y la directora del MAT, Graciela Arbolave Prensa Municipio de Tigre

Además de los artistas mencionados, en la colección del ingeniero Franck -que ahora enriquecen el patrimonio del MAT gracias a su legado- se destacan obras del tucumano Alfredo Gramajo Gutiérrez, Lía Correa Morales, la francesa Léonie Matthis (que residió en el país), Miguel Viladrich, Pío Collivadino, Norah Borges, Jorge Diciervo, Guillermo Roux, Ricardo Carpani, Rómulo Macció, el autodidacta Eduardo Mac Entyre y Raquel Forner, entre muchos otros.

Hermosa obra de Alfredo Gramajo Gutiérrez, "Vendedoras de queso", que pasó a formar parte del patrimonio del MAT

“El Municipio de Tigre tiene en este museo algo extraordinario que va a permitir a los visitantes apreciar estas obras que complementan una colección espectacular que ya tiene -sostuvo Franck-. La verdad es que no quería que se pierdan estas obras porque si se venden, se pierde la historia y la armonía que uno buscó en lo que fue comprando. Buscaba un museo que supiese que el día de mañana iba a mantener la colección e iba a saber aprovecharla”. El coleccionista contó que, con ese objetivo, había visitado otros espacios de arte, “muchos abandonados y sin mantenimiento”, y que en el MAT encontró lo que buscaba. “Tienen un staff creativo muy profesional e idóneo que no se encuentra fácilmente”. El ingeniero recibió, en muestra de agradecimiento por su donación, una llave simbólica del Municipio de Tigre.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y el coleccionista Carlos Franck Prensa Municipio de Tigre

La directora general y artística del MAT, la conservadora y restauradora de bienes culturales Graciela Arbolave, describió el gesto de Franck como “poco frecuente, de mucha generosidad y desprendimiento”, y destacó que en la muestra actual se exhiben “obras de arte argentino, figurativo contemporáneo principalmente, con muchos autores que no integraban el patrimonio y lo complementan”, además de pinturas de arte geométrico y abstracto. “Franck se acercó al museo en agosto de 2019, pidió muchas referencias sobre el MAT y la gestión, y luego de recorrer varias instituciones, se decidió por donarlas al museo -cuenta Arbolave a LA NACION-. Del total de trescientas que ofreció, se aceptaron 185, casi de todas de artistas argentinos reconocidos. Todas las que se aceptaron son, en general, contemporáneas a la colección del MAT, con obras y autores que le faltaban al museo. Se trabajó hasta que empezó la cuarentena, se siguió con mucha dificultad y a fin de año se formalizó en la intendencia la donación y el traslado de las obras. Las que quedaron afuera no reunían los requisitos para formar parte del patrimonio o no le agregaban algo más. Esta acción reafirma al museo como un referente cultural de la provincia de Buenos Aires porque es una gran decisión que el ingeniero Franck nos haya elegido”.

Este nocturno de Pío Collivadino amerita una visita al MAT, en Tigre

El guion de la exposición estuvo a cargo de Arbolave. Durante la inauguración, las autoridades recorrieron la muestra y se leyó una carta de adhesión del doctor Juan Cambiaso, experto en arte y coleccionismo, que remarcó la calidad de las obras. “Las futuras generaciones podrán comprender la conexión entre el coleccionista y las obras que hizo entrar a su domicilio”, señaló Cambiasso. Los peritos Sonia Decker y Adrián Gualdoni Basualdo asesoraron en la catalogación y el peritaje de las pinturas que desde este año embellecen aún más el patrimonio del MAT.