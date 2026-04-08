LA NACION

Búnker

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONMariano Holot
Esta fotografía muestra una vista del Centro Republicano de Espeleoterapia, una clínica de 4.000 metros cuadrados ubicada en una cueva de sal excavada en la mina de sal gris de Avan, a 235 metros de profundidad y en funcionamiento desde 1987, en las afueras de Ereván, el 5 de febrero de 2026. Una jaula minera descendió a gran profundidad bajo la capital armenia, transportando pacientes con asma, equipados con cascos, hasta la clínica en la cueva de sal: un centro de tratamiento alternativo cuyo futuro está en riesgo. La financiación estatal para el centro de espeleoterapia en la mina de sal de Avan se redujo cuando la pequeña nación caucásica implementó un nuevo sistema de salud universal que no cubre la medicina alternativa, la cual carece de respaldo científico sólido. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)
Esta fotografía muestra una vista del Centro Republicano de Espeleoterapia, una clínica de 4.000 metros cuadrados ubicada en una cueva de sal excavada en la mina de sal gris de Avan, a 235 metros de profundidad y en funcionamiento desde 1987, en las afueras de Ereván, el 5 de febrero de 2026. Una jaula minera descendió a gran profundidad bajo la capital armenia, transportando pacientes con asma, equipados con cascos, hasta la clínica en la cueva de sal: un centro de tratamiento alternativo cuyo futuro está en riesgo. La financiación estatal para el centro de espeleoterapia en la mina de sal de Avan se redujo cuando la pequeña nación caucásica implementó un nuevo sistema de salud universal que no cubre la medicina alternativa, la cual carece de respaldo científico sólido. (Foto de KAREN MINASYAN / AFP)KAREN MINASYAN - AFP

Ereván, Armenia.- Lo que se ve aquí parece un búnker, sitio que, como es sabido, sirve de refugio ante ataques durante guerras y cataclismos diversos, o para mantener en estricto secreto alguna actividad. Esta interpretación, lógica más allá de lo influida que pudiera estar por el estado actual del mundo, es completamente errada. La imagen retrata uno de los numerosos corredores del Centro Republicano de Espeleoterapia, en Ereván, Armenia. Una antigua mina de sal de la era soviética que fue reconvertida en hospital respiratorio para el tratamiento del asma bronquial y de alergias graves. La tesis de la terapia es que, al inhalar el aire rico en sales minerales y con temperatura y humedad constantes de esos ambientes subterráneos, se mejora el estado respiratorio de los pacientes. Se comprende entonces que los espacios bajo tierra no solo sirven para protegerse de potenciales peligros bélicos, sino también del acecho del polvo y los alérgenos.

Por Mariano Holot
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. El vicepresidente estadounidense lanza un libro sobre la pérdida de fe y su conversión al catolicismo
    1

    El vicepresidente estadounidense lanza un libro sobre la pérdida de fe y su conversión al catolicismo

  2. Una ilustradora y dos editoriales argentinas, en carrera para los premios más importantes de la literatura infantil
    2

    Una ilustradora y dos editoriales argentinas, en carrera para los premios más importantes de la literatura infantil

  3. La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo celebra su XIV edición con charlas, recorridos y música en vivo
    3

    La Bienal de Arte Sacro Contemporáneo celebra su XIV edición con una agenda de charlas, recorridos y música en vivo

  4. 177 imágenes bizarras de "un paraíso post apocalíptico, a minutos del Obelisco"
    4

    “Conurbano Style”: 177 imágenes bizarras de “un paraíso post apocalíptico, a minutos del Obelisco”