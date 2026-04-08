Ereván, Armenia.- Lo que se ve aquí parece un búnker, sitio que, como es sabido, sirve de refugio ante ataques durante guerras y cataclismos diversos, o para mantener en estricto secreto alguna actividad. Esta interpretación, lógica más allá de lo influida que pudiera estar por el estado actual del mundo, es completamente errada. La imagen retrata uno de los numerosos corredores del Centro Republicano de Espeleoterapia, en Ereván, Armenia. Una antigua mina de sal de la era soviética que fue reconvertida en hospital respiratorio para el tratamiento del asma bronquial y de alergias graves. La tesis de la terapia es que, al inhalar el aire rico en sales minerales y con temperatura y humedad constantes de esos ambientes subterráneos, se mejora el estado respiratorio de los pacientes. Se comprende entonces que los espacios bajo tierra no solo sirven para protegerse de potenciales peligros bélicos, sino también del acecho del polvo y los alérgenos.