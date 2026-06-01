La banana más famosa del arte contemporáneo fue robada el fin de semana

La banana que forma parte de Comedian, la famosa obra conceptual de Maurizio Cattelan, fue robada el sábado del Centro Pompidou-Metz, en el noreste de Francia. Según informó la institución, la ausencia fue detectada por personal de vigilancia a las 14, mientras recorría la exposición Dimanche sans fin, dedicada al artista. La institución presentó una denuncia, pero el episodio tuvo una rápida resolución: apenas unas horas después, la fruta fue reemplazada por otra, siguiendo el protocolo previsto para la pieza, una de las más polémicas y comentadas del arte contemporáneo.

La rápida reposición no fue una medida excepcional. De hecho, forma parte de la propia concepción de la obra. Aunque la banana es el elemento más visible de Comedian, el trabajo no está ligado a una fruta específica. Quienes adquieren la pieza reciben un certificado de autenticidad y un conjunto de instrucciones que regulan su instalación, incluido el reemplazo periódico de la banana cuando se deteriora.

Maurizio Cattelan, el artista detrás de la obra "Comedian" LA NACION

Cuando fue presentada por primera vez en 2019 durante Art Basel Miami Beach, la pieza generó una repercusión inmediata. La propuesta artística de Cattelan era tan simple como desconcertante: una banana fresca adherida a una pared blanca mediante cinta adhesiva plateada. La obra desplegó una discusión global sobre el valor del arte, el mercado y los mecanismos que determinan qué puede ser considerado arte.

En aquella feria, dos de las tres ediciones de Comedian se vendieron por 120.000 dólares cada una y una tercera alcanzó los 150.000. La repercusión aumentó todavía más cuando, pocos días después, el artista David Datuna despegó la banana de la pared y se la comió frente al público. La acción fue nombrada como “Hungry artist” (Artista hambriento).

Desde entonces, la banana se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del arte contemporáneo. También pasó a ser un símbolo de las discusiones sobre el coleccionismo, la especulación y la economía cultural. En noviembre de 2024, una de las ediciones de Comedian fue subastada por Sotheby’s en Nueva York y alcanzó los 6,24 millones de dólares. El comprador fue Justin Sun, empresario vinculado al universo de las criptomonedas, quien poco después volvió a generar titulares al comerse públicamente la banana adquirida.

El empresario chino Justin Sun compró la obra de Cattelan por 6,4 millones de dólares y luego la comió PETER PARKS - AFP

No es la primera vez que Comedian protagoniza un episodio fuera de lo habitual. Desde su presentación en 2019, la obra ha sido objeto de intervenciones, performances y acciones de visitantes que retiraron y consumieron la banana durante distintas exhibiciones. El robo ocurrido ahora en Francia se suma a una serie de incidentes que han acompañado la trayectoria pública de la pieza desde su creación: el año pasado, un visitante del museo arrancó la banana adherida con cinta adhesiva a la pared y se lo comió.

La ironía resulta aún mayor si se considera la trayectoria de su autor. Cattelan construyó buena parte de su carrera a partir de trabajos que desafían las convenciones del mundo artístico y ponen en cuestión las nociones de valor, autoridad y autenticidad. Entre ellos figura America, el inodoro de oro macizo que instaló en el Museo Guggenheim de Nueva York y que también fue robado en 2019 mientras se exhibía en Inglaterra.