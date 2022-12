Cambian el título de “Diez negritos”, la novela más vendida de Agatha Christie, por corrección política

escuchar

Más vale tarde que nunca. Por pedido de Agatha Christie Limited -que administra el legado de la escritora británica Agatha Christie (1890-1976)- y con el fin de alinearse con las ediciones inglesa y norteamericana y con las demás traducciones internacionales, la célebre novela de misterio Diez negritos pasará a titularse en la Argentina Y no quedó ninguno. Así lo establece una nota a la flamante edición del sello Booket (del Grupo Planeta), que sin embargo tiene en la tapa una llamada para nostálgicos que recuerda el título anterior: “Diez negritos, la novela de misterio más vendida de la historia”.

Portada de la novela con el nuevo título (y el recordatorio del anterior)

Además del cambio de título, que se despoja de antipáticas resonancias racistas, la edición y la traducción de Orestres Llorens han sido revisadas. En 2002, la editorial alemana Scherz había solicitado permiso a los herederos de la autora para cambiar el título con el fin de evitar connotaciones racistas.

En Francia, en 2020, la aclamada novela pasó a llamarse Ils étaient dix (Eran diez); lo mismo ocurrió en España. En esa ocasión, el bisnieto de la escritora e impulsor de la revisión de la novela, James Prichard, declaró que a su bisabuela “no le hubiera gustado la idea de que alguien fuera ofendido por una de sus expresiones”. Y agregó que cuando se escribió el libro, “el lenguaje era diferente y se usaban palabras que ahora se olvidan”. Recordó además que la novela estaba basada en una popular canción infantil que no había sido escrita por Christie. La palabra nigger, una expresión despectiva para referirse a las personas negras, aparecía en 74 ocasiones en la novela y fue reemplazada por “little soldier” en las versiones en lengua inglesa y por “soldadito” en las españolas.

"Cita con la muerte" y "Diez negritos" se reeditaron hace unos años en homenaje a Agatha Christie. Ahora, la novela de misterio más vendida cambió de título

La atrapante novela se publicó en el Reino Unido en noviembre de 1939 como Ten Little Niggers y siguió titulada así hasta 1985 (y con portadas que dan vergüenza ajena). La edición estadounidense fue lanzada en enero de 1940 con el título And Then There Were None -las últimas cinco palabras de una canción infantil- y las sucesivas reimpresiones y adaptaciones estadounidenses usaron ese título, aunque los libros de bolsillo de Pocket Books prefirieron el título Ten Little Indians entre 1964 y 1986. And Then There Were None es una canción infantil, donde en vez de “negritos” o “indiecitos” se menciona a “soldaditos”.

“Escribí el libro después de una planificación concienzuda y el resultado me gustó -revela la autora en una nota que precede la novela-. Era claro, directo y de solución nada sencilla, aunque la explicación fuera perfectamente razonable, tal como se aclaraba en el epílogo. La novela gustó y tuvo buena crítica, aunque quien se quedó encantada fui yo misma, pues sabía mejor que ningún crítico lo que me había costado escribirla”.

Hasta fines de la década de 1980, las adaptaciones televisivas y cinematográficas usaron “diez negritos” o “diez indiecitos” en los títulos (si bien en los elencos no figuran actores negros). En ocasión del 130º aniversario de su nacimiento, el sello Booket relanzó varias de las novelas de la best seller británica.

En la novela diez personajes sin relación entre ellos conviven en una lujosa mansión en una isla de la costa inglesa por invitación del señor Owen. Tras la primera cena, y sin haber conocido aún a su anfitrión, los diez son acusados mediante una grabación de haber cometido un crimen en el pasado. A partir de ese momento, uno por uno será asesinado (un personaje femenino opta por suicidarse) sin explicación ni motivo aparente.

Los historiadores de la literatura deberán resolver el enigma: ¿Agatha Christie -que en 1971 fue nombrada Dama Comandante de la Orden del Imperio Británico- era o no era racista?