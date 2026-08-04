LA NACION

Cara luminosa

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María José Rodríguez Murguiondo
LA NACIONMaría José Rodríguez Murguiondo
Edición fotográfica de Diego Barros
Edición fotográfica de Diego BarrosMark Baker - AP

Sídney, Australia.– Estar en el lugar justo en el momento preciso: esa síntesis perfecta de la coincidencia de tiempo y espacio que se da por casualidad o causalidad. Precisamente, eso es lo que ha captado quien obtuvo esta imagen del avión desplazándose junto a una luna llena pintada sobre un oscuro cielo nocturno como telón de fondo. Es la que también disfrutan los pasajeros y tripulantes que han podido apreciar el lado luminoso y brillante de este satélite natural. Sin embargo, ha sido a lo largo de la historia su cara oculta, esa que no podemos ver, la que más enigmas ha concitado. Hasta que la misión Artemis II de la NASA marcó un hito sin precedentes el 6 de abril de este año al sobrevolar y fotografiarla. Una cara misteriosa, como la que tenemos todos nosotros y que tan bien describió The Dark Side of the Moon, el icónico álbum de Pink Floyd. Esa que es inexplorable hasta para la más sofisticada misión espacial.

Por María José Rodríguez Murguiondo
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