Carrère contará el detrás de escena de su libro “Koljós” en el Filba Internacional

Bajo el lema “Qué es habitar hoy”, la edición 2026 del festival Filba Internacional abrirá el 30 de septiembre con una presentación coral: por primera vez, el acto inaugural reunirá a todos los invitados nacionales y extranjeros.

A las 19, en el auditorio del Malba, Emmanuel Carrère, Claire Keegan, Uxue Alberdi, Lalo Barrubia, Isa Calderón, Mayte Gómez Molina, Lucía Lijtmaer, Sebastiano Mauri, Mafe Moscoso, Joca Reiners Terron, Verónica Stigger y Marie Vingtras, junto con sus colegas argentinos (de Camila Sosa Villada a Claudia Piñeiro, de Martín Kohan a Guillermo Martínez, entre muchos otros), coordinados por María Eugenia Pérez Tomas, participarán de “Una voz hecha de voces”: cada uno, a su manera, armará “un tejido textual y vocal a partir de una pregunta básica y compleja: qué es habitar hoy”. La actividad será abierta al público y las entradas se entregarán ese día a partir de las 18 en el Malba.

Claire Keegan Philippe Matsas

Los imperdibles

-El viernes 2 de octubre, a las 20, en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la UBA, Leila Guerriero entrevistará al autor francés: “Emmanuel Carrère en primera persona” será un diálogo mano a mano donde el invitado especial repasará los hitos de su carrera, sus búsquedas formales y la mirada que transforma la experiencia propia y la ajena en materia literaria.

Las entradas será gratuitas y se entregarán (dos por persona como máximo) a partir de las 15 en el Malba y a partir de las 18 en la Facultad.

-Esta tarde, en la presentación del programa 2026, se destacó también la participación de Carrère, el sábado 3 de octubre, a las 11 de la mañana, en el auditorio del Malba, para contar el detrás de escena del proceso creativo de su último libro, Koljós. Presentada por K&S Films, la actividad “Carrère cronista” será arancelada con cupos limitados. Las entradas saldrán a la venta el jueves 3 de septiembre. Después de su charla, el autor francés responderá preguntas del público y firmará ejemplares de sus libros.

-La lectura “Claire Keegan por Claire Keegan”, que tendrá lugar el viernes 2 de octubre a las 10, en el auditorio del Malba, también será arancelada y las entradas estarán disponibles este jueves. Presentada por la editora Leonora Djament, la gran autora irlandesa hará una lectura de algunos de sus cuentos más emblemáticos. Luego, se abrirá un espacio para preguntas de los asistentes.

-Ese mismo viernes, a las 16, en una sala del museo ubicado en Av. Figueroa Alcorta 341, Camila Sosa Villada protagonizará una lectura inédita: la autora de Las malas adelantará en exclusiva pasajes de su próximo libro. Será con entrada gratuita (se entregarán ese día a partir de las 15 en el Malba).

Camila Sosa Villada adelantará nuevos textos en una lectura en el Filba Fabián Marelli

-Y a las 20, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, Jorge Fondebrider entrevistará a Keegan. Las entradas gratuitas se entregarán (dos por persona) a partir de las 15 en el Malba y a partir de las 18, en la Facultad de Derecho.

-Otro hit tendrá lugar el último día del festival, el domingo 4, a las 16, en el auditorio del Malba, con la entrevista a Lucrecia Martel, a cargo de Mercedes Halfon. Las entradas se podrán conseguir a partir de las 15.

Lucrecia Martel participará de una entrevista en primera persona en el próximo Filba VALENTINE CHAPUIS - AFP

El festival se desarrollará hasta el 4 de octubre en diferentes sedes porteñas, además del Malba: la Facultad de Derecho de la UBA, la Casa Victoria Ocampo (en Rufino de Elizalde 2831), el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) y los espacios La Paz Arriba (Av. Callao 1082), Las deudas (Agrelo 3399), Gráfica Gloria (Av. Elcano 4015) y Azotea (Av. Córdoba 543, 4to piso).

Como siempre, entre las actividades gratuitas figuran entrevistas públicas, diálogos entre escritores, lecturas, recitales poéticos, performances y música en vivo.