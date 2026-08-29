Borges, pasión de multitudes: cómo se construyó la imagen pública del gran autor nacional

A cuarenta años de su muerte, Jorge Luis Borges sigue generando nuevas obras: ensayos, documentales, puestas de teatro y hasta, por primera vez, una pieza de ballet que se ensaya por estos días en el Teatro Colón. Este año, su figura llegó incluso a un holograma realizado especialmente para la muestra Ecos de un nombre, que continúa hasta el domingo 30 en el Centro Cultural Recoleta. La galería Rolf Art también quiso rendir homenaje al gran autor nacional y lo hizo con un procedimiento tan interesante como original: convertirlo en un “caso de estudio” para seguir el rastro de Borges en la cultura nacional.

A través del registro tomado por fotógrafos reconocidos como Sara Facio, Alicia D’Amico, Anatole Saderman, Grete Stern, Sameer Makarius y Julie Méndez Ezcurra, y de material documental como revistas, afiches, monedas, estampillas, fanzines y señaladores la exhibición Capítulo I: Jorge Luis Borges refleja las condiciones materiales que hicieron posible la construcción de su figura pública.

Una foto tomada por Marcelo Brodsky en 1983 intervenida a mano por el fotógrafo en 2026 Marcelo Brodsky

¿Cómo fue que aquel joven tímido e introvertido que se sonrojaba frente a las mujeres (pero caminaba siempre del brazo de alguna por sus problemas de visión) apareció en las tapas de las revistas más populares? Y no solo las de actualidad: también, las que se vendían embolsadas en los quioscos de revistas porque en sus páginas aparecían famosas desnudas. Es el caso del primer número de la revista Feeling, de marzo de 1981, que incluía una entrevista al escritor con el título “La patria es un acto de fe”, además de una sesión de fotos hot de una jovencísima Adriana Brodsky, cuya cara aparece en la portada. Ese ejemplar es uno de los tantos documentos de la colección privada de Claudio Golonbek, investigador, ensayista sobre mercado del arte y curador de la muestra que inauguró el programa anual Imagen Técnica y Cultura Material de Rolf Art.

Afiches, tapas de revistas y de libros sobre el universo borgeano, de la colección de Claudio Golonbek Claudio Golombek

Dirigido por Golonbek, el ciclo propone releer la historia cultural argentina desde las materialidades que la hicieron posible. El primer capítulo está dedicado a Borges e incluye objetos, fotografías y material audiovisual que participaron de la construcción de su figura pública. Las imágenes registradas por los fotógrafos ya mencionados dialogan con el archivo documental en la búsqueda de esos rastros que hicieron de Borges un fenómeno cultural.

La muestra de Rolf Art refleja cómo la figura de Borges circuló por medios masivos antes y después de su muerte Gentileza Rolf Art

“La circulación como ‘genio’ de las letras, si bien implicó durante décadas un foco principal sobre su trabajo literario, amplió su influencia bastante más allá del campo de los libros. Fue guionista de cine, entusiasta candidato a ser entrevistado sin atender a jerarquías, dirigente gremial (presidente de la SADE entre 1950 y 1953), también agudo y a veces errado crítico de la realidad política local y, por supuesto un individuo profusamente fotografiado en su condición de persona famosa”, escribió Golonbek en el texto curatorial.

En una recorrida con LA NACION, el investigador (que es licenciado en Economía y fue director del Banco Central y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias entre 2019 y 2023) destacó la moneda conmemorativa que emitió el Central en 2006, cuando se cumplieron veinte años de la muerte de Georgie. También, el facsímil del original de “El Aleph”, que conserva la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, y el número 131 de la revista Sur donde fue publicado por primera vez en septiembre de 1945.

Borges y su letra diminuta en un registro de Alicia D'Amico de 1963 Alicia D'amico

La investigación visual estuvo a cargo de Florencia Giordana Braun, directora de Rolf Art. “La exhibición se puede recorrer a partir de las imágenes o de los documentos agrupados en vitrinas. La mayoría de las fotografías exhibidas en la muestra fueron tomadas por artistas que representa la galería. Son copias de trabajo y también hay copias vintage, autografiadas, intervenidas y de tamaño de exposición, como la de D’Amico en la antigua biblioteca de la calle México. La serie de Horacio Coppola fue prestada por Jorge Mara. Son imágenes de fachadas de viviendas del barrio de Palermo que Borges eligió para su libro Evaristo Carriego”, contó la galerista a LA NACION. Se exhiben junto con dos ejemplares de primeras ediciones del volumen que Borges le dedicó al poeta entrerriano en 1930: uno de tapa rústica y otro de tapa dura, de la colección de Golonbek, que tiene entre sus perlas literarias un acopio de 450 entrevistas realizadas a Borges a lo largo de su vida.

La muestra dedicada a Borges en galería Rolf Art se puede recorrer a partir de las fotografías y del material documental exhibido en vitrinas Gentileza Rolf Art

En la sección dedicada a Facio y D’Amico se destaca el texto autobiográfico “Una versión de Borges” que escribió el autor de Ficciones para el magnífico trabajo Retratos y Autorretratos, que hicieron a cuatro manos, donde aparece la frase “yo soy menos un autor que un lector y ahora un lector de páginas que mis ojos ya no ven”.

Sameer Makarius retrató a Borges en la antigua biblioteca de la calle México y esa imagen circuló en folletos y revistas Sameer Makarius

Las fotos intervenidas (como una serie de Res que parte de una imagen de D’Amico para trazar un recorrido borgeano por la ciudad y otra de Brodsky, de 1983, con anotaciones a mano hechas en 2026) y las recreaciones de su imagen en folletos, afiches y hasta en la tapa del libro El gran saber Larousse, una publicación especial de la revista Anteojito, comprueban la hipótesis de trabajo de la muestra: la popularidad de Borges no tiene ni tuvo fronteras.

“Borges habla de la bomba”, dice un título de tapa de la revista El porteño. “Borges y yo” resume la portada de Siete Días cuando se cumplieron 25 años de la muerte del escritor y la revista invitó a diez autores argentinos a contar la “relación con su colega más célebre”.

Hay más perlitas para descubrir en la muestra que puede visitarse con entrada gratis hasta el 11 de septiembre en Esmeralda 1353, de lunes a viernes de 11a 19: caricaturas creadas por Sabat y otros grandes artistas; citas en tapas de publicaciones como Maléfico, una revista hecha por malvados (“Borges se confiesa: ‘¡Me quiero morir!’“) y una joyita que no hay que dejar pasar. Un artículo titulado “El fracaso de Borges”. No se refiere al Premio Nobel sino al matrimonio.