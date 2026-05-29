Emmanuel Carrère y Claire Keegan vendrán a Buenos Aires para el Filba Internacional

Después de la presencia de los Nobel de Literatura Mo Yan y J. M. Coetzee en la Feria del Libro porteña, los organizadores del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), cuya 18ª edición tendrá lugar del 1° al 4 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, subieron la apuesta y confirmaron la presencia de otros dos escritores de renombre internacional: el francés Emmanuel Carrère (que estuvo en 2015, invitado por Fundación OSDE) y la irlandesa Claire Keegan, que participó en la edición del Filba de 2008. “Estamos muy felices”, dijeron desde el Filba.

La visita de ambos autores se realiza en colaboración con la editorial Anagrama (que publica la obra de Carrère en español), el Institut Français d’Argentine, Eterna Cadencia (que publica la obra de Keegan en español), la Universidad Diego Portales y el Banco Galicia.

La visita de Carrère a la ciudad de Buenos Aires había trascendido días atrás, luego de que autoridades de la Cámara Uruguaya del Libro confirmaran que el autor de Koljós estará en Montevideo el 29 de septiembre, un día antes del inicio de la Feria del Libro en el país vecino. La gira americana del autor francés, Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2021, incluye presentaciones en Brasil, Uruguay, la Argentina, Colombia y México.

En su última novela autoficcional, que recibió los premios Médicis y Grand Continent en 2025, Carrère aborda la figura y la historia de su madre, la académica e historiadora experta en Rusia Hélène Carrère d’Encausse.

La brevísima e intensa última novela de Keegan, Cosas pequeñas como esas, que tradujo Jorge Fondebrider, fue adaptada al cine en 2024 por Tim Mielants, con Cillian Murphy en el papel protagónico, y se puede ver por Amazon Prime Video. Carrère, que colaboró como guionista para El mago del Kremlin, dirigida por Olivier Assayas, también hace un cameo en la película basada en la novela homónima de Giuliano Da Empoli.