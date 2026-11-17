Hay sorpresas gratas e inusuales. Por ejemplo, ir a ver una película al cine y encontrarse con la sala vacía. Ningún espectador interesado en ver el mismo film a la misma hora. Me sucedió el 22 de octubre, a las 17.35, cuando ingresé en una sala en el barrio porteño de Belgrano para ver Coyote vs. Acme. El único temor era que se suspendiera la proyección, pero todo fluyó y esta cronista recuperó una de las historias animadas de su infancia y se encontró con una sorpresa del guion que no revelará. ¿Y si tengo cierto imán para disfrutar de salas vacías? Hace 22 años, en el mediodía del 31 de diciembre de 2004, con mi hijo vimos Los increíbles, mientras el resto de la familia se abocaba a la fiesta de Fin de Año. Disfrutamos de esa película animada sin espectadores. Pero, sin dudas, la experiencia más extraña me sucedió en un desvencijado cine en Nueva York, en una tarde de frío indómito de febrero de 1988. Apenas tres adultas mayores cubanas y esta turista coincidimos en una función de Atracción fatal. Cómo olvidar sus gritos de “mátala, mátala, no te dejará vivir” cuando Alex Forrest (Glenn Close) ataca a Beth Gallagher (Anne Archer) en el baño para quedarse con su amante, Dan Gallagher (Michael Douglas).