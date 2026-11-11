“Proyección imaginativa”: un argentino gana el Premio de Novela en Español Escrita en Estados Unidos

El sábado pasado, durante la V Feria Internacional del Libro en Español de San Antonio, Texas, se anunció al ganador de la segunda edición del Premio de Novela en Español Escrita en Estados Unidos, que organizan la Universidad Nacional Autónoma de México San Antonio y Letras en la Frontera. Resultó ganador el escritor y profesor argentino radicado en Washington D. C., Nicolás A. Campisi (Santa Rosa, 1992), autor de Los oficios secundarios. El premio, de dos mil dólares, incluye la publicación de la novela en Arte Publico Press, el sello de la Universidad de Houston. La primera edición del certamen, en 2024, la había ganado la escritora argentina Julieta Vitullo.

El jurado -integrado por los escritores mexicanos Daniel Saldaña París, Laura Baeza y Lola Ancira, y por los editores Gerald Padilla, de Latino Book Review, y Carolina Villarroel, de Arte Publico Press- destacó la calidad del estilo literario y su diálogo con la vanguardia, así como la forma en que la novela “recupera la historia del fascismo infame, poco tratada en Latinoamérica”. También señaló que la temática resulta vigente en los tiempos que corren. Otorgó, además, una mención honorífica a Aquel verano te busqué, de la escritora mexicana Isabel Ibáñez de la Calle.

Nicolás Campisi es profesor de literatura en la Universidad de Georgetown, en Estados Unidos Gentileza

“En unos días viajo a Buenos Aires con la idea de buscarle también una editorial argentina a la novela”, dice en diálogo con LA NACION. Campisi enseña literatura latinoamericana contemporánea en la Universidad de Georgetown y da cursos sobre gótico latinoamericano, cultura de la Patagonia, ficciones climáticas y posdictadura, entre otros. Su primer libro, The Return of the Contemporary: The Latin American Novel in the End Times (University of Pittsburgh Press, 2024), estudia novelas latinoamericanas posteriores a la crisis de 2001. La versión en español, El retorno de lo contemporáneo: la novela latinoamericana en el fin de los tiempos, saldrá en la colección Zona de Crítica de Eduvim, la editorial de la Universidad Nacional de Villa María.

“Ya tengo listo el manuscrito de mi segundo libro, Extractive Fictions: Latin American Literature in the Anthropocene, sobre cómo la ficción latinoamericana está narrando el extractivismo: la minería, los pesticidas, los mataderos y el fracking”, anticipa. En Washington, el autor y docente impulsa una comunidad en torno a la literatura en español, con invitaciones a escritores latinoamericanos a la universidad donde trabaja. Es editor de la sección de literatura iberoamericana de la revista Otra Parte, “un trabajo que me mantiene al tanto de lo que se publica en la Argentina”, señala.

Los oficios secundarios es su primera novela. “Hasta ahora solo había publicado crítica académica -dice-. Creo que mi formación se nota en el libro: es una novela muy intertextual, con referencias a otros autores. En este libro me interesa dialogar sobre todo con la literatura modernista europea, que captó la llegada de las grandes tecnologías de la modernidad: los trenes, los tranvías, la fotografía, el cine y los transatlánticos. En ese sentido el libro es un homenaje, además de a mi abuelo, a los escritores que más me gustan, como Natalia Ginzburg, Walter Benjamin, W. G. Sebald y Robert Walser. Este procedimiento de intertextualidad lo aprendí de Enrique Vila-Matas, de quien me atrae la idea de una literatura hecha de literatura”.

La novela empezó como una investigación genealógica sobre su abuelo paterno. “Hace unos años viajé a Italia para seguir el recorrido de mi abuelo: el pueblo de Calabria donde nació, además de las ciudades en las que ejerció los oficios secundarios del título -señala-. En Roma fue barman en el Hotel Massimo d’Azeglio, que sigue abierto cerca de la estación Termini. También trabajó de ‘aplaudidor’ en el Teatro de la Ópera y más tarde fue sastre en la Organización Todt, que construía obras de infraestructura en Alemania y los territorios ocupados, a la que se sumó para evitar ser enviado al frente de batalla, porque su hermano, que estaba en el cuerpo de paracaidistas del ejército de Mussolini, había desaparecido en la batalla de El Alamein, en Egipto. Trabajó en Narni, un pueblo de Umbría a una hora de Roma, conocido por haber inspirado el título de Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis. La investigación dejó muchos huecos, que tuve que ir llenando con lo que Marianne Hirsch, la teórica de la posmemoria a la que cito en el libro, llama la proyección imaginativa de las segundas y terceras generaciones”.

Ante la consulta de LA NACION, Campisi responde que no usó inteligencia artificial para escribir su novela. “Se la prohíbo a los estudiantes en mis clases en Georgetown”, afirma.