Se entregaron en Córdoba los premios de traducción literaria del certamen Paula de Roma

La traducción literaria se impone a la inteligencia artificial. La Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) realizó, el miércoles último, la ceremonia de entrega de la segunda edición del Premio de Traducción Paula de Roma, en el que se destaca y fomenta el trabajo de la traducción literaria al español desde el alemán, francés, inglés, italiano y portugués. El acto tuvo lugar en el auditorio de la UNC, durante la 40ª edición de la Feria del Libro en la capital cordobesa.

El concurso está organizado por las investigadoras, docentes y traductoras Micaela van Muylem y Cecilia de la Vega y la directora de la editorial de la UNC, Angélica Gaido. En esta edición, se recibieron propuestas de distintos géneros literarios como novelas, cuentos, poemas, crónicas y ensayos, de autoría individual y colectiva. Según se informó, hubo una “avalancha” de presentaciones de varias provincias de la Argentina y también de México, Uruguay, Paraguay, Colombia, España, Francia, Bélgica y Suiza. El próximo certamen se realizará en 2028.

“El premio lleva su nombre por la discípula y benefactora de san Jerónimo, traductor de la Biblia del hebreo y el griego al latín; mujer erudita, nacida en Roma en el 347 d.C., que aprendió hebreo para leer y recitar los textos religiosos en su lengua de origen -explica De la Vega a LA NACION-. Desde no hace mucho, sabemos que Paula de Roma, junto con otras mujeres ilustradas, colaboró activamente en la revisión de las traducciones de la Biblia en colaboración con Jerónimo. Reivindicar a Paula de Roma es poner de relieve una historia de compromiso intelectual y trabajo colectivo. Al traer su nombre al centro de este certamen buscamos iluminar a esa comunidad de mujeres que estudiaron, financiaron y sostuvieron con rigor y agudeza la creación de obras fundamentales de la cultura universal”.

En traducción publicada, la premiada fue Martina Fernández Polcuch, por Augusta Bolta (Serapis, $ 29.000), del artista y poeta alemán Kurt Schwitters. Y en traducción inédita, fueron elegidas Sofía Cavaliere y la uruguaya Elete Nelson-Fearon por la versión de There’s Gunfire in My Language, de la poeta palestina Alice S. Yousef.

Martina Fernández Poluch ganó en la categoría de literatura traducida con una obra del artista y poeta alemán de vanguardia Kurt Schwitters instagram.com/cecidlv

“Es un reconocimiento de los pares en un premio organizado por traductoras y profesoras de la Facultad de Lenguas de la UNC -dice Martínez Polcuch a LA NACION-. Fui a Córdoba a recibir el premio, que es un diploma, porque me parece importante difundir la traducción literaria al español”. Por la traducción de Augusta Bolta -que presenta como una “mezcla de nouvelle y parodia al mundo del arte burgués, con prosas breves de espíritu satírico y tintes autobiográficos, y poemas de distintos períodos y estilos”- Fernández Poluch fue seleccionada para participar de la residencia colectiva de la Casa de Traductores Looren, en Suiza, en febrero de 2025 y recibió el apoyo del Instituto Goethe.

El listado sirve como guía para lectores y editores. En novela, recibieron menciones la uruguaya Melina Blostein, por la traducción de Próximo episodio (Forastera), del canadiense Hubert Aquin, y la mexicana Lucrecia Orensanz Escofet por La reina ojos de luna (Elefanta), del congolés Wilfried N’Sondé. En cuento, Daniela Bentancur, por La región de la desemejanza (Fiordo), de la canadiense Rivka Galchen, y Damián Tullio, por Ni una palabra (Chai), de la inglesa Caroline Blackwood. En teatro, Carla Imbrogno tuvo una mención por El sentido de tu vida (o La vida entera de Simón Notter), inédito de la suiza Yvonne Eisenring.

En poesía, recibieron una mención Sofía Caminos y Sofía Leibovich, por Diluvio (Zindo&Gafuri), de la tunecina-estadounidense Leila Chatti, y Agustina Roca, por La vida submarina (Bajolaluna), de la brasileña Ana Martins Marques.

Paula Galíndez y Sofía Yáñez recibieron una mención por la compilación de poemas de diferentes autoras La casa quedaba chica (Bajolaluna), y la española Sofía Monzón Rodríguez, por la Poesía completa (Valparaíso Ediciones), de la británica Jane Austen. En ensayo, Evelia Ana Romano, por Pensamientos y sentimientos sobre el mal de la esclavitud (Detodoslosmares), del activista de origen fante Quobna Ottobah Cugoano, y Márgara Averbach, por Moradas, de la chickasaw-estadounidense Linda Hogan.

Como traductores noveles, obtuvieron menciones Jorge Sebastián Gutiérrez, por el aún inédito Pasivo, del estadounidense Willy Hudson, y Lucía Ronco, por la versión inédita de las obras completas de la estadounidense Sarah Orne Jewett. En traducción colectiva, Julia Daniela Camozzi, Natalia Lucía Leiderman, Mariángel Mauri, Melisa Alejandra Papillo, Isadora Laura Paolucci, María Paula Preuss, María Gabriela Raya y Mónica Rosenblum, por Un diamante feroz (Hemisferio Derecho Ediciones), de la estadounidense Cynthia Kraman, e Irene Meneguzzi y Victoria Principi, por Aferrar-se (Homing Words), de la irlandesa Doireann Ní Ghríofa.

El jurado estuvo integrado por la traductora y crítica literaria Estela Consigli, ganadora en 2025 del en la categoría de traducción publicada Los orígenes del libro, del italiano Filippo Ronconi; la traductora y editora Denise Kripper, ganadora en 2025 en la categoría de traducción inédita por su manuscrito Formas de esfumarse de la estadounidense Idra Novey; Juan Pablo Abraham, poeta y traductor que en 2025 obtuvo una mención en el premio por su traducción de una obra inédita de Reiner Kunze; la editora de Libros del Ciempiés Erika Cosenza; la profesora y traductora Cecilia de la Vega; la docente y editora Angélica Gaido; el profesor, investigador y responsable de la Cátedra Libre José Saramago de la UNC, Miguel Koleff; la traductora Patricia Labastié; el poeta y traductor alemán Léonce Lupette; la profesora e investigadora Micaela van Muylem; el traductor y docente italiano Massimo Palmieri; el filósofo y traductor colombiano Camilo Perdomo; la investigadora y escritora Renata Prati; la traductora y docente María Soledad Prieto; la traductora literaria y audiovisual María Laura Ramos, y las traductoras, investigadoras y docentes Sabina Ramallo, Alejandra Rogante y María Emilia Vico.