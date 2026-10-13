Catalejo: inflación individual

Siempre hay una mala noticia y una buena noticia. Es la ley de las compensaciones. Y qué bueno que exista ese mecanismo, sobre todo cuando están vinculadas con la inflación individual. Aunque el Estado hace estimaciones generales, cada uno de nosotros tiene un sistema propio del manejo del bolsillo, según el consumo que nos interese. Hoy, martes 13 (el último del año, por suerte), se conocerá el índice oficial de inflación de septiembre. Por lo que, me voy a quedar con el dato interanual de agosto -33,5%- para contar una buena y una mala novedad para mí. Voy primero con el disgusto: la agenda anual de papel que suelo comprar a principios de octubre cuesta 80% más que en 2025. Pasó de $10.000 a $18.000. Misma marca, tamaño y diseño. Dudé en comprarla, pero soy analógica y la disfruto. Me gusta la letra manuscrita, las biromes de colores, las anotaciones al pasar. El impacto por la inflación de la agenda se alivió rápidamente y en la misma librería: la reedición de Borges, escrita por Adolfo Bioy Casares, vale $189.000. Era difícil conseguir un ejemplar original y podía llegar a costar más de $1.000.000. Ahora, y en cuotas, puedo intentar adquirirlo a 82% menos de lo que soñé por años.