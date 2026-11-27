A los 18 vendía enciclopedias a domicilio cuando lo convencieron de dedicarse al arte. Consiguió una galería que le prestara obras en consignación y, con ellas bajo el brazo, viajaba en colectivo a visitar a sus clientes. A partir de las ganancias de su primera transacción, compró las obras que iniciaron su colección, que hoy está repartida entre Argentina y Estados Unidos, y tiene 8000 piezas. Todas, a la venta.

“Desde la primera obra que vendí, con lo que gané, me compré una obra, y nunca dejamos de comprar. Yo nunca dejé de comprar obra”, subraya Daniel Maman, que está de cumpleaños: celebra los 25 años de la galería que lleva su apellido, fundada con su esposa, Patricia Pacino, en pleno 2001.

Daniel Maman abrió la galería que lleva su nombre con su esposa, Patricia Pacino, en pleno 2001 Silivina Torres Naya - Eugenia Kais

Pasaron cincuenta años desde aquella aventura inicial; hay coleccionistas que lo acompañaron buena parte del camino, como se pudo ver en la inauguración de la muestra que conmemora este recorrido. “Seguimos convencidos de que el arte argentino es uno de nuestros mayores capitales simbólicos: aquello que nos identifica, trasciende fronteras y nos llena de orgullo en el mundo”, dijeron. Hay coleccionistas y compradores de arte. “Es importante distinguirlos. El coleccionista que sabe lo que compra y lo que quiere”, dice Maman.

Galeristas, pero un poco coleccionistas también son. “Siempre compramos, pero si no fuera por el ojo de Daniel, ya estaríamos fundidos”, dice Patricia. “No conozco a nadie que tenga el ojo de Daniel, dijo una vez Nelly Arrieta, y yo le agradecí emocionado. De las 3000 obras que más o menos tiene su colección, alrededor del 35% se las vendí yo. Lo mismo pasó con la colección de Amalita [Lacroze de Fortabat]: de sus 2000 obras, alrededor de 700 obras se las vendí yo”, asegura Maman.

"Asesinato de J.F. Kennedy Acto III", Alberto Greco, 1964 Andres Garcia Rodriguez

La galería pasó por muchos de los departamentos donde vivían y vendían arte mientras criaban a sus hijos. Tuvieron socios y desde hace un cuarto de siglo son ellos dos: Daniel y Patricia. Un gran local comercial en Avenida Del Libertador 2475, a dos cuadras de Malba, un depósito con la trastienda en Buenos Aires y un espacio de más de 2000 metros cuadrados en Miami, donde venden, guardan y ahora su hija Lucía también produce: no es raro que haya salido artista. Se crió entre cuadros y esculturas.

En 1980 vivían en un departamento de 60 metros cuadrados y los chicos gateaban entre la historia del arte embalada en pluribol. “En 1988 ya estábamos en un departamento más grande en la avenida Alvear cuando un banquero nos pide que recibamos a una importante coleccionista de Londres (después nos enteramos de que tenía títulos nobiliarios). Ordenamos el living y pusimos las mejores obras, pero ella quiso ver más. Teníamos como 500 piezas en los pasillos, y ella empezó a abrir puertas, fascinada. Hasta entonces no había dicho de comprar nada, pero en el playroom se quedó muda y dijo que quería una. Lo repitió ocho veces. Si le hubiese dicho cualquier valor lo hubiera pagado. Le dije la verdad: no se la podía vender… la había pintado mi hija de ocho años”.

Otros tiempos: Yuyo Noé, Pierre Restany, Nicolás Garcia Uriburu y Daniel Maman

Las obras de Celebración. 25 artistas, 25 años es un recorrido por la historia de la galería. “Nosotros no somos un museo, la obra se va vendiendo. Estas son algunas de las muchas más que fuimos vendiendo de Rómulo Macció, Pablo Suárez, Norberto Gómez, Luis Wells y tantos otros”, dice Patricia.

Tienen en su haber la amistad con el maestro colombiano Fernando Botero y el haber sido uno de los doce representantes de su obra en el mundo. Mantiene el récord de haber vendido la obra más cara de la historia de arteba con una escultura de tres millones de dólares, El hombre que camina, en 2017, un bronce de 3,50 metros de altura que llegó en avión carguero y fue montado con grúas. “Por suerte quedó en el país, fue adquirida para el Golf de Pilar”, cuenta.

Montaje de "El hombre que camina", de Fernando Botero, que fue la sensación de arteba en 2017

Hay piezas que son historia del arte. Un cuadro Emilio Pettoruti de 1940, Retrato del poeta Luis Eduardo Pombo, por ejemplo. O Vuelta de Rocha, de Víctor Cúnsolo (1898 – 1937), de 1929, y un óleo de Berni de gran tamaño, La casa de las chapas, de 1958. ¡Tres colchones de Guillermo Kuitca de 1992! “Estuvieron en el Macba de Barcelona. Estas piezas no existen en ninguna galería del mundo, ni las más importantes que manejan a Guillermo, ni siquiera Guillermo tiene. No se ven, salvo en los museos”, dice Maman.

Detrás de cada obra, hay una historia. A los cuadros de Rómulo Macció, como Se hace lo que se puede (1964) y el díptico Ofelia (1959), llegó por recomendación del artista e integraron una de las primeras exposiciones de la galería, Macció: Pinturas en el tiempo, en 2001. “Fue una muestra increíble, porque estaba compuesta por obras que él había guardado para quedarse. La mejor obra de los 60”, dice Patricia. Ya le habían comprado obras de todos sus períodos, pero de esa década había poca disponible, porque la mejor se la había quedado su primera mujer cuando se separaron. “Tenés que comprársela”, le sugirió Macció a Maman. No hizo falta insistirle.

"La casa de las chapas", Antonio Berni, 1958

Hay obras que ya no están: “Por ejemplo, los Rollos desenrollados de Deira. Los vendí en 50 mil dólares. ¿Cuánto valdrían hoy?” Pero sí se ven los cuatro paneles que integran La Ganadería, el comercio, la industria y la agricultura, políptico de Luis Felipe Noé (1933 - 2025). “Primero conseguí dos obras y sabía que existían otras dos, pero no quién las tenía. Tardé diez años en reunir las cuatro. Un día viene un coleccionista y me dice: Tengo las otras dos obras, ¿yo te vendo o te compro? Le dije no, te compro yo. ¡Estuve tanto tiempo buscándolas! Las puse en buen estado y lo llamé a Yuyo. Vino y se puso a llorar cuando las vio. Fue algo increíble”.

Pide toda la atención una escultura de chapa y varillas de hierro, que se exhibe al lado de una de Enio Iommi y lleva la firma de Alberto Heredia. “Tuvo una época concreta, fue alumno de Iommi”, señala. Hay dibujos de De la Vega y están los cuatro actos de la serie de Alberto Greco Asesinato de J.F. Kennedy de 1964. También hay exhibidos artistas en actividad, como Martín Di Girolamo, Karina El Azem, Bastón Díaz, Nora Iniesta, Catalina Chervin, Raúl Falco.

"Celebración" es la muestra con la que Maman festeja sus 25 años: incluye obras Karina el Azem, Martín Di Girolamo y Pablo Suárez

La galería sigue avanzando con proyectos como la compra de obra de los maestros del arte lumínico y cinético Martha Boto y Gregorio Vardanega. El nuevo desafío es la compra de arte en subastas internacionales con un grupo de inversores. “Me llega tipo ocho y media de la mañana un mensaje de Cristina Carlisle, con el catálogo de la venta de la subasta de Christie’s en París, que era ese mismo día, dos horas más tarde. Yo me despierto, veo, abro, reviso las obras, encuentro un Fontana que era increíble (toda mi vida soñé con un Fontana) y la llamo a Cristina y le digo: anotame con el Fontana. Y había un Botero también, que era muy bueno, y le digo también: anotame con el Botero. Patricia estaba ahí y le digo: voy a comprar el Fontana. Faltaba hablar con los inversores y que se diera el precio que yo quería. Estaba al teléfono y, cuando se baja el martillo, corté y me puse a llorar. Fue muy emocionante. Son escalones en esta profesión”.