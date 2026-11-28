En su primera edición, los Premios Stringer reconocieron a nueve periodistas por su “valentía y el impacto de sus trayectorias”. Creada en 2024 por el periodista, académico y presentador de televisión indio Anjan Sundaram, la Fundación Stringer tiene como objetivo de defender la verdad y la libertad de expresión a nivel mundial. El jurado internacional que eligió a los ganadores está integrado por profesionales de todo el mundo, entre ellos, la periodista y escritora argentina Leila Guerriero.

Se postularon 776 periodistas de 129 países que trabajan en catorce idiomas; la selección fue resultado de un proceso de ocho meses, con tres rondas de evaluación. Esta primera edición de los premios marca el inicio del compromiso de la Fundación de apoyar a periodistas cuya labor sirve al interés público.

Mais Katt, Gunel Safarova, Tatsiana Ashurkevich y Carlos Martínez D’Aubuisson

La Fundación Stringer distribuyó 155.000 dólares entre el periodista ghanés Anas Aremeyaw Anas, ganador del premio internacional, que utiliza el anonimato en sus investigaciones sobre corrupción y violación de derechos humanos en países africanos; el salvadoreño Carlos Ernesto Martínez D’Aubuisson, cuyas investigaciones sobre los lazos entre el crimen organizado y el poder político en su país lo convirtieron en blanco de persecución (debió exiliarse junto con su hermano luego de denunciar al presidente Nayib Bukele); la azerbaiyanba Gunel Safarova, periodista de investigación que también trabaja desde el exilio; el iraní-estadounidense Jason Motlagh, que documenta conflictos en Irán y otros países; la mexicana Nayeli Roldán Sánchez, reconocida por sus investigaciones sobre corrupción y desvío de fondos del Estado mexicano; la bielorrusa Tatsiana Ashurkevich, que informa sobre la represión política en Rusia; la ucraniana Snizhana Mazur, corresponsal de la guerra de Rusia en Ucrania; la estadounidense Sophie Neiman, cuyo trabajo visibiliza historias poco cubiertas en África Central, y la siria Mais Katt, distinguida por su labor informativa en condiciones de riesgo y por su apoyo a las mujeres en su país.

Hoy salió en el @nytimes el anuncio de los Stringer Award. No me canso de agradecer este privilegio de la vida. Y al mismo tiempo, reitero el punto central de esto: el periodismo sirve a los ciudadanos, no al poder.

Pero el periodista no lo hace solo, siempre necesitamos de… pic.twitter.com/2EO8BS633t — Nayeli Roldán (@nayaroldan) November 27, 2026

Los dos periodistas latinoamericanos ya fueron reconocidos anteriormente por sus trabajos: en 2024, Martínez D’Aubuisson recibió el Premio Maria Moors Cabot, y Roldán Sánchez, una mención especial del jurado del Moors Cabot en 2023, además de premios de periodismo en México.

“Estos premios no reconocen únicamente una investigación o una historia, sino las trayectorias de los periodistas y el impacto duradero de su trabajo. Los periodistas enfrentan amenazas, persecución e incluso la muerte por informar la verdad. En promedio, un periodista es asesinado cada tres días. Con estos premios honramos su valentía, celebramos sus contribuciones y expresamos nuestra solidaridad con ellos”, afirmó Anjan Sundaram.

El jurado, que contó con la coordinación de Alicia Quiñones, estuvo integrado por periodistas, editores y referentes de derechos humanos. Además de Guerriero, participaron Christiane Amanpour, presentadora internacional en jefe de CNN; Clarissa Ward, corresponsal internacional en jefe de CNN; Jeffrey Gettleman, corresponsal de The New York Times y ganador del Premio Pulitzer; Nicholas Kristof, periodista de The New York Times; AG Sulzberger, editor de The New York Times; Stephen Dunbar-Johnson, jefe de Asuntos Públicos Internacionales de The New York Times; David Remnick, editor de The New Yorker; Tina Brown, exeditora de The New Yorker y fundadora de Sir Harry Evans Summit; sir Mark Thompson, director ejecutivo de CNN; Fergal Keane, excorresponsal especial de la BBC; Nikhil Kumar, editor de la revista TIME, al igual que Basharat Peer; Sasha Polakow-Suransky, editor de opinión de The Financial Times; Ben Pauker, editor de Seguridad Nacional de The Washington Post, y Janine di Giovanni, reportera de guerra y directora ejecutiva de The Reckoning Project, entre otros.

La convocatoria para los premios de 2027 está abierta hasta el 31 de diciembre. La Fundación Stringer prevé otorgar apoyos de nueve mil a cien mil dólares. Pueden postularse periodistas que trabajen en cualquier formato de comunicación pública, incluidos el periodismo escrito, la fotografía, el cine y el teatro. La organización también ofrece a los beneficiarios y a los postulantes que pasan un proceso de evaluación acceso a apoyo en materia de seguridad, salud mental, publicación y asesoría legal.