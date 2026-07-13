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Mar de plástico en Bangladesh

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Diana Fernández Irusta
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Istiyak Ahamed Srabon - Nexpher via ZUMA Press Wire DPA

La mejor hinchada argentina, fuera de la Argentina, es la de Bangladesh. En este Mundial –así pasó en el anterior–, durante la fiebre futbolística, nos acordamos de que existe un país al sur de Asia, pequeñito en comparación con la India (cuyo territorio lo rodea casi por completo), donde, por razones no del todo claras pese a las explicaciones que unos y otros esbozan, existe una desatada pasión futbolística por nuestro país. ¿Habrán gritado ellas también, las mujeres de la foto, los goles del último partido? La pantalla desde donde quizás lleguen a ver el inminente Argentina-Inglaterra, ¿quedará cerca del mar de plástico que les da sustento? Cada día, en este centro de reciclaje en Nilphamari, ellas clasifican y separan miles de botellas de plástico. Trabajan al rayo de sol y vaya a saberse por cuántas horas. ¿El miércoles tendrán su parte de fiesta, junto al resto de su gente?

Por Diana Fernández Irusta
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