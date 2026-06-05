Suele ser común en el discurso político decir que la conclusión del que habla “no es política”, sino análisis de datos. No importa de qué lado esté el opinante, y en todo caso, como si fijar una posición política fuera pecado. Un rol que Luis Caputo ejerce cada día con más vehemencia. Lo sabe: su público, o al menos el predominante en sus exposiciones, es el mercado, los empresarios, inversores. A ellos debe demostrarles que “todo marcha de acuerdo al plan”, como reza el eslogan libertario. Para asegurarse de que, en un año electoral, la economía no va a sufrir.

Fue el martes, en la presentación del ministro de Economía ante la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña. “Hay mucha gente, consultores, que tratan de generar cierto temor hablando de un posible retorno del kirchnerismo, y muestran encuestas que lo ponen a [Axel] Kicillof jugando cabeza a cabeza con el Presidente”, dijo. “Hay pocas cosas que me pueden parecer más alejadas de la realidad. Es un muy mal análisis”, agregó. Como si el resultado de una encuesta fuera un análisis y no los datos que muestra el relevamiento. Eso sí, antes había asegurado que en su optimismo sobre el futuro económico “no hay nada de especulación política”.