La serie inglesa Life on mars partía de un supuesto de la ciencia ficción: un inspector de policía contemporáneo viajaba a los años 70 y hallaba que, para los habitantes de aquel tiempo no tan lejano, sus actitudes resultaban tan extrañas como las de un marciano. En uno de los capítulos, empatiza con un minero en huelga y descubre que el barrio obrero donde ese hombre vivía era, en 2006, un sofisticado complejo de lofts. El hallazgo es agridulce: el policía sabe que está hablando con algo así como una especie en extinción. Si la serie se hubiera hecho en Alemania, ese capítulo habría podido ambientarse en el distrito, alguna vez industrial, del Ruhr que hoy invita a disfrutar de esta pileta diseñada por los artistas Dirk Paschke and Daniel Milohnić. Werksschwimmbad se llama la obra, que reemplazó el tronar de las máquinas por el liviano susurro de los chapuzones.