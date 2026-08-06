Un documental sobre la Casa Tomatis demuestra su relevancia como “contenedor” de novelas y cuentos de Juan José Saer

“Esta casa fue construida en la década del 50 en la ciudad de Santa Fe a un par de cuadras de la calle comercial más importante en el siglo pasado. Pero no es cualquier casa; para los amantes de la literatura es la casa de Tomatis. Fue construida por un inmigrante sirio de apellido Saer, que se trasladó de Serodino a la capital para montar su negocio de telas y alojar a su familia. Uno de sus hijos, Juan José, estaría destinado a ser uno de los grandes narradores argentinos”, comienza el documental Casa Tomatis, de RTS (Radio y Televisión Santafesina), estrenado el 28 de julio, a 89 años del nacimiento del escritor Juan José Saer. Se puede ver en en el canal de YouTube de RTS Medios.

Ubicada en Mendoza 2811, la casa de Carlos Tomatis en la ficción pertenece a José Tuma, sobrino de Saer, y es uno de los edificios que mayor protagonismo tiene en los relatos del autor de Glosa que pasó su adolescencia y parte de su juventud en ella. Saer vivió en Serodino, Colastiné, Santa Fe y París.

Con producción de Luciano Lazzarini y Lorena Menaker, cámaras de Leandro Mottier y Oscar Marticorena, edición de Leandro Mottier, arte de Paloma Montani, trabajo de archivo de Pablo Bertoldi y banda sonora de Ricardo Gigena, el documental dura media hora. Se incluyen fragmentos de películas como El limonero real de Gustavo Fontán (basada en la novela homónima) y Retrato de Juan José Saer de Rafael Fillipelli, del corto Ajedrez/Orden de Raúl Beceyro, y testimonios de Tuma, el gestor cultural y secretario de Desarrollos Culturales de Santa Fe Paulo Ricci, Roberto Maurer (amigo de Saer) y el arquitecto Javier Mendiondo, que define la casa como un “contenedor de los relatos” saerianos. La voz en off es de Claudia Chamudis.

Saer vivió en la capital santafesina con su familia Gentileza

“En esta casa, Juan José Saer se deslumbró con los escritores que le enseñaron a narrar. Tuvo una relación tirante con su papá, escribió su primer libro de cuentos, celebró su casamiento en la terraza y compartió tardes acodado en esa misma terraza con su gran amigo Roberto Maurer. Desde hace años, desde distintos lugares del mundo, lectores de la obra de Saer pasan por enfrente, miran su fachada e imaginan a Tomatis saliendo de esa puerta. Lo imborrable o La vuelta completa son algunas de las novelas que tienen a la casa como un personaje más”. Ahora se puede recorrer la casa a distancia, por medio de imágenes.

Los Saer en la casa ubicada en Mendoza 2811 Gentileza

“La casa es de la familia de Saer -dice Luciano Lazzarini a LA NACION-. Hasta hace algunos años vivió la hermana de Juani. El dueño es José Tuma y las obras que se hicieron las pagó la familia. Por ahora, no hay posibilidad de convertirla en un centro cultural porque es una vivienda privada, pero hay una gran predisposición de José para abrirla en eventos especiales. Este año se va a abrir dos veces más al público. Para la Noche de los Museos, donde tenemos pensado sumarle obras del Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo, una de Fernando Espino y otra Ricardo Supisiche, dos grandes pintores que tuvieron vínculos con Saer, y para la Feria del Libro de Santa Fe, en la modalidad de nuevas caminatas saerianas como la que hicimos el 27 de junio”.

Paulo Ricci y José Tuma en la terraza de la Casa Tomatis Gentileza

Las caminatas –organizadas por el Ministerio de Cultura de Santa Fe– comenzaron hace cinco años y volvieron a hacerse con el auspicio del ministerio y la Universidad Nacional del Litoral. El escritor y programador Juanjo Conti diseñó una app.

“Es nada más y nada menos que la casa donde vive Tomatis, para muchos el álter ego del autor. Muchos de los primeros relatos y poemas de Saer fueron bocetos en cuadernos, en esta casa. Cuando uno entra siente que está ingresando en la ficción”, afirma Ricci en el documental.

La televisión santafesina homenajea a Juan Jose Saer con un documental sobre la Casa Tomatis Gentileza

“Desde RTS Medios entendemos que uno de los roles fundamentales de un medio público es recuperar, preservar y difundir la historia de los santafesinos que dejaron una huella profunda en nuestra identidad cultural. Juan José Saer es una de las voces más universales que ha dado esta provincia y creemos que volver sobre los espacios que marcaron su vida es también una forma de fortalecer la memoria colectiva y acercar su legado a nuevas generaciones”, sostuvo el presidente del directorio de RTS Medios, Horacio Ríos, en el lanzamiento de Casa Tomatis.

Mientras tanto, en Serodino, donde se halla la casa natal del escritor, sigue pendiente el proyecto de ponerla en valor y convertirla en un centro cultural, anunciado cuando el gobierno de Santa Fe adquirió la propiedad, en 2019. Para concretarlo, se necesitan fondos que el gobierno provincial hasta ahora no ha enviado.