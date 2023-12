escuchar

Christian Peregrino es el cantante lírico que el 22 de noviembre pasado dejaron afuera de las funciones del Réquiem de Verdi, programadas para el 25 y 26 de ese mes, en el Teatro Argentino, de La Plata, por sus opiniones políticas en redes sociales. El hecho alcanzó gran repercusión hoy a partir la publicación de Cecilia Scalisi, en LA NACION, donde se detalla el caso. En resumen, Peregrino hizo posteos sobre los abucheos en contra de Javier Milei en el Teatro Colón, previos a las elecciones que lo consagraron presidente. “Los que entonaron la marcha peronista desde el mítico foso del Teatro Colón ¿van a renunciar o pueden cometer semejante falta de respeto sin sanciones?”, se preguntó. En el Teatro Colón no hubo comentarios sobre sus dichos, pero sí en el Teatro Argentino. Peregrino se volvió a manifestar tras el triunfo de Milei: “Todo esto ayer se acabó —escribió—, compatriotas queridos, entiendan que la democracia es tolerancia y la república es libertad”, pero luego, etiquetó a una delegada del coro con esta frase: “Mostrale este post a tus compañeritos y no rompan las pelotas, comisarios de cuadra” . Por esta frase en la asamblea de trabajadores de la sala bonaerense se lo consideró “persona no grata” y las autoridades del Argentino resolvieron bajarlo de la obra de Verdi.

En un audio de WhatsApp Peregrino le respondió a Ernesto Bauer, Director General y Artístico del Teatro Argentino, tras la decisión tomada: “Te lo digo de corazón, yo soy ciento por ciento franco, siempre. Nunca hablo por atrás, jamás en mi vida. Ustedes, como funcionarios tenían dos opciones: hacer la fácil o hacer lo correcto. Y optaron por la opción fácil, que fue borrar al cantante y ahorrarse un quilombo en el teatro. Pero con esa opción están avalando las censuras y las listas negras, algo que tanto vos como yo y la gente buena, no queremos. Avalan la censura como fue en el peronismo de los años cuarenta y cincuenta, y en la dictadura de los setenta. Esto es pura y plena censura y lista negra. Es lo que pienso. Te quiero mucho. Sos amigo y lo serás siempre. Uno a los amigos les dice las cosas de frente”.

Esta tarde, el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino aclaró a LA NACION con un comunicado que “Christian Peregrino no continuó en el reparto de la obra Misa de Réquiem de Verdi, para la cual había sido contratado como cantante solista, por motivos estrictamente laborales. Su salida del elenco llegó luego de las denuncias realizadas por el Coro Estable ‘por maltrato y agresión en redes a una compañera del cuerpo’. Frente a esta situación, y pese a la intención de mediación de la dirección del Teatro –que siempre procuró la continuidad del reparto seleccionado-, Peregrino manifestó su idea de igualmente no continuar. Por la inminencia de las funciones donde debía participar, al momento de la dimisión no hubo recisión del contrato y recibirá una paga proporcional a los días trabajados en los ensayos”.

Pasadas tres semanas del hecho, Peregrino, que comenzó como cantante en el Coro Estable del Teatro Colón a mediados de la década del 90 y desde entonces se destacó como solista en diversos roles, tanto en la Argentina como en el exterior, trata de mirar hacia atrás y ver en perspectiva lo ocurrido.

-¿Del Teatro Argentino de la Plata se volvieron a comunicar con vos?

-No, la última vez fue el miércoles 22, anterior al estreno de la obra. Ese día me llamaron del Argentino para darme de baja. Y crucé algunas palabras con Bauer. Sí me llamó gente del coro, de administración, de sastrería, de prensa para decirme que lo que sucedió era una locura.

-¿El contrato que tenías era solo por esta obra? ¿Se mantuvo?

-Sí, no hay nada más a futuro. En realidad me llamaron para otras cosas este año. Primero para la Novena Sinfonía [de Beethoven], pero no pude porque se me superponía con Fausto, en el Colón. Y luego volvieron a convocarme para Aida, que tampoco pude porque para esa fecha estaría en Europa, visitando a mi hija, de 23 años, que vive allá hace cinco. En cuanto a esta obra, el contrato sí me lo pagan (es un contrato a 90 días). Lo que hicieron fue sacarme de las funciones porque osé cruzarme con una chica que es delegada de ATE. Le dije una boludez: “Mostrale este post a tus compañeritos...”. Eso los ofendió. Y por ese mensaje me declaran persona no grata y Bauer, sin mediar nada más, me baja.

-¿Leíste el texto donde el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino se refiere a los motivos por los que no continuaste en la obra?

-Sí. Los motivos no fueron laborales, como dice ahí. Cuando me dijeron el martes (21) “no vengas mañana”, me agarraron en frío. En ningún momento dije que me bajaba. Los que decidieron mi salida fueron ellos.

-Entonces, ¿qué lectura hacés ahora de todo lo ocurrido?

-Que el que se calla la pasa más tranquilo. Pero por cómo soy yo, no podría callarme, sentiría una espina muy grande. Soy cantante 500 horas al año, el resto del tiempo soy Christian, un tipo sencillo. Me llevo bien con todos. Jamás tuve un problema con nadie en una producción. ¡Imaginate cuántas hice desde el 2001! Esto no puede sucederle a nadie, piense lo que piense políticamente y tenga el enfrentamiento que sea por Facebook. Lo volvería a hacer, quizás de una manera más diplomática. Aprendí eso. Pero soy un tipo absolutamente cristalino y franco. Las redes son mi sitio de libertad plena para decir lo que pienso. Jamás pensé que me iban a sacar de una obra por lo que puse en una red social.

-¿Estuviste en la gala de asunción de Milei en el Colón?

-No estuve porque me convocaron para cantar en Mendoza. Me tomé una licencia sin goce de sueldo. Cuando la pedí, no había nada programado para esos días. Lo de la gala se decidió una semana y media antes, fue sorpresivo y yo ya me había comprometido con la UNCuyo. Me hubiera encantado. Al Colón entré en el 95. Participé de las galas que se hicieron a Fernando De la Rua en el 99 y a Mauricio Macri en 2015. No hubo una para Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pero las galas son muy lindas. Uno se siente que está participando en un momento histórico. Me hubiera encantado estar en esta gala, lo mismo si se hubieran hecho las de 2003, 2007 y 2019.

-¿Cómo sigue tu vida?

-Como siempre. En mi casa, en mi paz. Con mi perro y mis gatos. Disfrutando de mi soledad. Tengo una hija y un hijo, ambos cantan. En lo profesional, cuando estuvo en Mendoza ya hablamos de algunas cosas para el año próximo. Tengo la posibilidad de hacer un Réquiem de Verdi en Bogotá, para fines de 2024, y estuve también hablando con mi representante en Brasil. En el Colón debuté en 2002 y he cantado en todas las temporadas desde entonces. No veo razón por la cual el año próximo no vaya a cantar ahí.