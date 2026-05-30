Para seguir viendo a Le Parc: el legado del artista en el país se exhibe en espacios públicos y museos

Gracias a la generosidad del artista y de donantes particulares, varias obras de Julio Le Parc quedan instaladas en el espacio público del país y conservadas en colecciones de museos para seguir disfrutando de su arte tras su muerte hoy, en París, a los 97 años.

La última de sus instalaciones que se sumó al mapa está en la nueva terminal de partidas del aeropuerto internacional de Ezeiza: Sol, una esfera de acero dorado de diez metros de diámetro y diecinueve de alto, es el móvil más grande que hizo en más de seis décadas de carrera. En días de cielo despejado se advierte la intención del artista de hacer un homenaje visual a la bandera: la luz de la esfera dorada se mezcla con el azul del cielo. Suma dos toneladas de peso, con 2913 cuadritos de acero inoxidable espejado, cada una de 33x33 centímetros.

La imponente "Esfera azul" instalada en el ex-CCK fue donada por Julio Le Parc Gentileza Yamil Le Parc

En 2015, la Esfera azul, compuesta de placas de acrílico, se colgó en el hall de la planta baja del histórico edificio del Correo Argentino, el entonces Centro Cultural Kirchner, hoy Palacio Libertad. Esta obra fue dada en préstamo primero, y luego, en 2016, donada al Estado argentino.

Desde 2012, está la Esfera roja expuesta en el Espacio Cultural Julio Le Parc, en Mendoza. La obra fue donada por el artista para su provincia natal. Aunque el espacio lleva su nombre esa es la única pieza de Le Parc que se muestra, y cada vez dedica menos espacio a las artes visuales. El móvil mide seis metros de diámetro, pesa una tonelada y media, y está hecha de tres mil piezas de acrílico rojo translúcido.

En el Centro Cultural Le Parc, en Mendoza, una esfera roja corona el hall de ingreso

Finalmente la Sphère Aciere, conformada por piezas de metal espejado distribuidas en un espacio de más de cuatro metros cuadrados, está colocada desde 2018 en el lobby del edificio corporativo del Banco Galicia, en el Microcentro.

Otra escultura de Le Parc viste el espacio público en Buenos Aires: Hacia la luz (2016), que se ubica sobre un pedestal en la plazoleta contigua al Museo Nacional de Bellas Artes. El artista se inspiró en las olas del Río de la Plata y en el ritmo incesante de la ciudad para crear esta obra que alcanza los seis metros de altura. Fue una donación a la Ciudad de Buenos Aires hecha por el Citi con motivo de cumplirse los 100 años de la entidad bancaria en la Argentina.

"Hacia la luz", escultura de Julio Le Parc en la plazoleta Rubén Darío Gentileza Citi

En 1970, Le Parc donó al Centro Cultural San Martín su obra Desplazamiento, que creó en 1967 en el contexto del Di Tella. Es una estructura realizada en madera, chapa y acero inoxidable, a partir de 7 módulos verticales. Mide 2 metros de alto, por 4 de largo y 30 cm de profundidad. La obra se encontraba en un inicio emplazada en el sector externo del Centro Cultural. Durante la construcción de la rampa de acceso al edificio, fue almacenada de forma incorrecta y sufrió deterioro. Durante 2004 se llevó a cabo una restauración de la obra por Eduardo Rodríguez, discípulo de Le Parc. Una vez recuperada, se reinauguró en presencia del maestro junto a una muestra de pinturas suyas, denominada Modulaciones en colores (1958-1990). Entonces, la obra se ubicó en el descanso de la escalera entre el Hall A/B y el Hall central.

En las colecciones de los museos nacionales hay también obras de Le Parc que suelen salir de depósitos en distintas ocasiones. El Museo Moderno exhibe ahora mismo dos obras suyas de los años 60, y un retrato impar de Aldo Sessa que lo captó atravesado por un juego de luces en 1988. En su acervo hay también una pintura y un grabado. El Museo Nacional de Bellas Artes guarda tres grandes piezas, como Inestabilidad. Proposición arquitectural (1963-1964) y Ejemplar N°1 (caja múltiple). La Colección Malba–Costantini conserva 47 obras de Julio Le Parc, entre ellas Six cercles en contorsion (1967), Cercle en contorsion sur trame rouge (1969), Sept mouvements surprises (1966), Trames altérées (1968), Continuel-lumière cylindre (1962), Continuel-mobil (1962-1996), Cellule á pénétrer (1963-2005), “un conjunto excepcional que da cuenta de la riqueza, la radicalidad y la permanente vigencia de su producción artística”. En la actual exposición Latinoamérica en expansión se presentan dos de las obras. MACBA también guardan una gran pintura al óleo, de 170x170 cm, Serie 26D, No. 1-3 3-1, 3-1 1-3 (1979).

"Lumière visualisée" (1962) se expuso en Malba Gentileza Malba

Desde cualquier parte del mundo, se puede visitar Julio Le Parc Virtual Labyrinthus Museum, un espacio digital envolvente que invita al público a explorar más de 500 obras, con audioguías y disparadores sonoros, que se activan cuando el espectador avanza en el recorrido. En el exterior, el MoMA de Nueva York, la Tate de Londres y el Centre Pompidou de París guardan piezas de Le Parc. Más cerca, en Uruguay, Sphère Orange ilumina el MACA.