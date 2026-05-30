Eduardo Costantini: “Vamos a pensar en qué homenaje le podemos hacer a Julio”

A Julio Le Parc lo conocí hace muchos años. Fue un innovador que no paraba nunca de crear, como un niño. Se actualizaba a través de la creatividad en sus distintos periodos, no dejaba de trabajar nunca. Era una persona inquieta artísticamente, que está en la historia del arte moderno. Un referente a nivel global. Eso se puede ver a través de las exhibiciones que ha hecho alrededor del mundo.

Dio la casualidad de que nosotros, al comprar la Colección Daros Latinamerica, tenemos ahora la colección más importante de Le Parc en manos privadas. Lo digo en plural porque si bien la compré a nombre mío, eventualmente se la voy a donar al Malba.

"Continuel-lumière avec 49 cylindres" (1967), de Julio Le Parc, en la muestra "Malba-Costantini: Latinoamérica en expansión" Gentileza Malba/Alejandro Guyot

Así, a las cinco que ya tiene el Malba se van a sumar otras 42 obras de una buena época de él, de la década del 60. En 2014 integraron la muestra Le Parc Lumière, que presentamos en el museo con mucho éxito. Una de ellas se exhibe ahora en la exposición permanente Latinoamérica en expansión, donde dialogan ambas colecciones. La trajimos desde Zúrich para dar testimonio de la presencia de la colección Daros en Malba.

Eduardo Costantini en Malba, museo fundado por él en 2001 Soledad Aznarez

En la década de 1960 él fue muy innovador, a través del arte óptico. Eso nos parece muy importante desde el punto de vista curatorial. Eventualmente haremos una nueva muestra, tenemos que verlo. Vamos a pensar en qué homenaje le podemos hacer a Julio, y seguramente también se harán exposiciones en otros países. Su hijo Yamil me hizo saber hay distintas instituciones interesadas en exhibir su obra. Sin duda, estamos dispuestos a prestarlas.