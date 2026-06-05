La editora y profesora Patricia Piccolini ganó un premio internacional a la trayectoria

La editora y académica argentina Patricia Piccolini ganó el Premio Internacional “Rubén Bonifaz Nuño” a la Trayectoria Editorial Universitaria 2026 que otorga la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. La ceremonia de premiación tendrá lugar el 25 de agosto, durante la inauguración de la VIII Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios, en Ciudad de México. Por primera vez, una representante de la Argentina obtiene este reconocimiento, que se entrega desde 2017.

“Su reflexión alrededor de la labor editorial ha contribuido a los patrones de calidad profesional en el sector”, destacó el jurado que, además, valoró los aportes de Piccolini “en el desarrollo de proyectos universitarios y en la industria editorial, así como en la formación de profesionales y en su producción de conocimiento” y su rol como “referente en el gremio editorial universitario por la articulación de su labor académica, gestión de proyectos y profesionalización del gremio desde una visión latinoamericana”.

🥳🏆 Nos complace anunciar a Patricia Piccolini como ganadora del Reconocimiento "Rubén Bonifaz Nuño" a la Trayectoria Editorial Universitaria 2026 de #FILUNI.📚 Con una trayectoria de más de 40 años, Piccolini es un referente en el gremio, destaca por su visión latinoamericana y… pic.twitter.com/gQZgqVH3Ei — Libros UNAM (@librosunam) June 1, 2026

Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Piccolini tiene una trayectoria de más de cuarenta años en la edición universitaria. Es autora de De la idea al libro. Un manual para la gestión de proyectos editoriales, de libros de texto de ciencias sociales para educación básica, y de artículos y capítulos en obras colectivas sobre el oficio de editar. Para El mundo de la edición de libros, compilado por Leandro de Sagastizábal y Fernando Esteves, escribió el capítulo “La edición técnica” y codirigió con Esteves el volumen La edición de libros en tiempos de cambio, en el que incluyó el capítulo “La edición de libros de texto y otros libros de proyecto editorial”. Entre 2003 y 2006, dirigió Ediciones FADU, editorial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA. Entre 2015 y 2018 dirigió la carrera de Edición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde tiene a su cargo la cátedra dedicada al proceso de edición.

“Los libros no se hacen solos; si se deja un maravilloso original sobre la mesa no se transforma automáticamente en un maravilloso libro -dice Piccolini a LA NACION-. Detrás de un muy buen libro hay necesariamente un equipo de buenos profesionales, al menos editor, corrector y diseñador gráfico. Hay muchos géneros editoriales, desde libros con cuentos ilustrados para niños hasta manuales universitarios de estadística. Cada género tiene sus particularidades y necesita de equipos editoriales que las conozcan y sepan cómo abordarlas. Cuando se habla de libros muchas veces se confunde libro con obra y se omite todo el trabajo que supone la edición. Esto no significa minimizar el trabajo de los autores que, por otro lado, no necesariamente son escritores, sino reponer la tarea, muchas veces invisible, de los trabajadores del libro. Este es mi primer premio formal, pero tengo el premio semanal de estar frente a mis estudiantes. Y lo disfruto mucho”.

Actualmente, asesora la producción de libros destinados a ingresantes en el programa UBA XXI, integra comités editoriales en la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Entre Ríos y da cursos de grado y posgrado sobre la edición de libros de carácter no ficcional.

El jurado de esta edición estuvo integrado por la española Amparo Jesús-María Romero, el brasileño José Castilho Marques Neto, la peruana Magda Sabina Simons Tejada, el español Mario Lafuente Gómez y la colombiana Marta Juanita Villaveces Niño.

Nombrado en honor del maestro, poeta y editor mexicano Bonifaz Nuño (1923-2013), el premio se otorga desde 2017 y consiste en una medalla acuñada en plata y un diploma. Anteriormente, fueron premiados la brasileña Flávia Goulart Mota Garcia Rosa (2017), la mexicana Sayri Karp Mitastein (2018), el colombiano Juan Felipe Córdoba-Restrepo (2019), el mexicano Joaquín Díez-Canedo Flores (2022), el brasileño Plinio Martins Filho (2023), el cubano radicado en Costa Rica René Muiños Gual (2024) y la española Ana Isabel González González, en 2025. Piccolini viajará en agosto a recibirlo.