Cicerón para libertarios: repercusión en redes por las frases que Milei atribuyó al filósofo romano

En una nueva entrega de atribuciones de citas falsas de pensadores célebres, que tendría como objetivo dotar de prestigio y autoridad a lo dicho, el Presidente remarcó ayer, en cadena nacional, que el filósofo romano Cicerón había sentenciado que “el presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser reaprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada, y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota”. Y, en su propio estilo oratorio, remató: “La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta frase tiene más de dos mil años”.

Pero la frase no pertenece a Cicerón ni tiene más de dos mil años, sino que es pronunciada por el personaje de Cicerón en la novela histórica La columna de hierro. Cicerón y el esplendor de la República romana, de la escritora británica Taylor Caldwell, de 1965, que tiene al cónsul romano como protagonista. El problema con las citas erróneas es que se pueden tomar por verdaderas y reproducirse sin descanso.

Tampoco hay certeza de que la otra frase que Milei atribuyó a Cicerón en su discurso, con el propósito de defender el presupuesto de 2025, sea verdadera. “Cuanto más se acerca el colapso de un imperio más estúpidas son sus leyes”, citó anoche. No obstante, el cónsul romano vivió y murió durante la era de la República, mucho antes de que Roma se convirtiera en un imperio. Si hubiera conocido los usos que se harían de su figura en el siglo XXI, tal vez hubiera pedido una segunda copa de cicuta.

En redes sociales, las citas “ciceronianas” de Milei -que antes de ser electo Presidente le había atribuido a Dante Alighieri una frase del best seller estadounidense Dan Brown y, ya electo, una del filósofo francés Louis Althusser al italiano Antonio Gramsci- fueron criticadas con y sin humor.

“Con una cita apócrifa de Cicerón, Milei convirtió al legislador romano en un afiliado de su partido político. Tampoco le mueve uno solo de sus muchos pelos la insistencia en la mentira de q en 1904 la Argentina tenía el PBI más grande del mundo, así como no se preocupa de averiguar si el modelo de Estado mínimo al q quiere llegar, cuenta o no con respaldo científico en su favor. Ninguno de los países que cita como modelo tienen un Estado mínimo (Suiza, Irlanda, Italia, Singapur). No es de extrañar, en la era de la posverdad y de desprecio e ignorancia de los alcances de la ciencia, como decía Discepolín en el tango ‘Cambalache’, da lo mismo un burro q un gran profesor”, reflexionó la filósofa Roxana Kreimer en su cuenta de X.

“Cicerón murió antes de que se funde el Imperio Romano. Pero Milei encontró una cita visionaria de Cicerón sobre el fin de ese Imperio (casi 500 años después de su muerte)”, remarcó el crítico cultural Daniel Molina en X.

“Cum dicunt me uti falsis quotes meis me defricatus urina.”



“Cuando me cuentan que usan citas falsas mías me meo de la risa.”



Cicerón

“‘Cum dicunt me uti falsis quotes meis me defricatus urina.’ ‘Cuando me cuentan que usan citas falsas mías me meo de la risa.´' Cicerón (cita apócrifa)”, bromeó el exministro de Cultura Pablo Avelluto en X. “Como dijo Cicerón, tengo un cohete en el pantalón”, rimó el investigador en medios Martín Becerra. Y el historiador Fabio Wasserman: “Como dijo Cicerón el presupuesto es una ficción”.

“‘A ti jamás te ha apasionado, no digo ya la paz, sino ni siquiera una guerra que no fuera criminal. Te has hecho con una turba de malvados, integrada de hombres perdidos y enteramente desposeídos, no solamente de toda fortuna sino de toda esperanza’. (Eso sí es Cicerón)”, posteó el doctor en Ciencia Política y Sociología Gerardo Aboy Carlés.

No solo hubo ironías y críticas acerca de las palabras del Presidente. El pensador Agustín Laje celebró la oratoria presidencial: “Impresionante discurso de @JMilei. El Partido del Estado ha quedado expuesto. Debemos trabajar incansablemente para aniquilarlo”. Laje, junto con Nicolás Márquez, Vicente Massot y otros invitados, participará del encuentro “Viva la Derecha Fest” el próximo 5 de octubre en el Auditorio de Belgrano.