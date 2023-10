escuchar

La carrera del economista Alberto Benegas Lynch (h) como bookfluencer empezó con el pie izquierdo. Desde que ayer a la tarde el intelectual libertario atribuyó a Dante Alighieri una frase del best seller estadounidense Dan Brown, de su novela Inferno, las redes se inundaron de imágenes de Dante. “Dada la situación argentina, tal vez resulte oportuno recordar que en el siglo xiv Dante escribió en LA DIVINA COMEDIA: ‘Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral se mantienen neutrales’”, escribió Benegas Lynch (h) en X, en alusión a las críticas de un sector de Juntos por el Cambio (JxC) por el alineamiento de Patricia Bullrich y Mauricio Macri con La Libertad Avanza (LLA) de cara al balotaje. Pero la frase no es de Dante Alighieri y no figura en La Divina Comedia.

Dada la situación argentina, tal vez resulte oportuno recordar que en el siglo xiv Dante escribió en LA DIVINA COMEDIA: "Los lugares más calientes del infierno están reservados para aquellos que en tiempos de crisis moral se mantienen neutrales". — A. Benegas Lynch (h) (@ABENEGASLYNCH_h) October 25, 2023

Varios usuarios le indicaron que había cometido un error. “No es de la Divina Comedia de Dante, es de Inferno de Dan Brown. Pero bueno…”, remarcó, por ejemplo, la usuaria Agustina Calviño. La frase en cuestión aparece en Inferno tras la dedicatoria y luego en el capítulo 73 de la novela, cuando la doctora Elizabeth Sinskey mira un videomensaje grabado por el médico Bertrand Zobrist, que se ha suicidado.

La cita de Dante sobre que hay que apoyar a Milei porque todo está permitido cuando "la patria está en crisis moral" es más trucha que el billete de tres dólares que les daría Milei si dolariza. — daniel molina (@rayovirtual) October 26, 2023

En la frase original de Dan Brown, que se repite tres veces en la novela Inferno, no hay ninguna referencia a lugares más o menos “calientes”, sino “oscuros”. Brown -autor, además, del best seller El código Da Vinci- admitió haberse inspirado en el poema de Dante, que sí usa la imagen “en aquel aire eternamente oscuro” en el canto III del “Infierno”. Esta frase de Inferno también es atribuida al presidente John F. Kennedy, que habría usado “calientes” en vez de “oscuros”. Así es el “infierno” de las paráfrasis.

“Se trataba de un médico de la peste, con toda la vestimenta de rigor; capa negra y escalofriante máscara picuda incluidas. El médico se iba acercando poco a poco a la cámara hasta que su rostro ocupaba toda la pantalla, y entonces susurraba:

-Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral.

A la doctora Sinskey se le erizó el vello de la nuca. Era la misma cita que Zobrist le había dejado en el mostrador de la compañía aérea un año atrás, en Nueva York”.

Javier Milei acaba de decir que en esta elección se elige entre la continuidad de la decadencia y las ideas de la libertad, donde el lugar más oscuro del infierno se encuentra reservado para aquellos que son neutrales. Fin. — Manuel Adorni (@madorni) October 26, 2023

También se repite en el epílogo: “‘Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral’. Para Langdon, el significado de esas palabras nunca había estado más claro: ‘En tiempos peligrosos, no hay mayor pecado que la pasividad’”. El personaje lee una edición de bolsillo del poema de Dante. “Era consciente de que él mismo, como tantos otros millones de personas, era culpable de ello. En lo que respectaba a las circunstancias del mundo, la negación de la realidad se había convertido en una pandemia global. Langdon se prometió a sí mismo que no lo olvidaría”, acota el narrador.

Como dijo Dante Alighieri en La Divina Comedia: “Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena”. Nada, eso. — Pablo (@cidealm) October 26, 2023

Anoche, el candidato presidencial Javier Milei repitió la cita en el programa A dos voces, donde fue entrevistado, y también la atribuyó a Dante. También lo hicieron, en redes, varios simpatizantes de LLA. Como se sabe, La Divina Comedia es un poema de cien cantos compuestos por tercetos. Tiene una introducción seguida de tres partes: ”Infierno”, “Purgatorio” y “Paraíso”.

“Es evidente que quien dice eso no leyó a Dante -dice a LA NACION la doctora en Letras Claudia Fernández Speier, una de las traductoras argentinas La Divina Comedia al español-. Cualquiera con un mínimo de cultura sabe que en el lugar más profundo del ‘Infierno’ están los traidores y que los ‘neutrales’, aunque Dante no los llama así, no son aceptados ni en el infierno ni en el paraíso. Es patético que alguien quiera florearse citando un libro que no leyó”.

Dante Alighieri en La Divina Comedia: “Los confines más oscuros del infierno están reservados para aquellos que eligen mantenerse neutrales en tiempos de crisis moral”. Nada, eso. — Jonatan Viale (@JonatanViale) October 26, 2023

El escritor Jorge Aulicino, que también tradujo La Divina Comedia, señala que la cita usada por los simpatizantes de LLA para convencer a los indecisos es inexacta. “El lugar de los ‘neutrales’ tampoco es el más caliente -dice a este diario-. Es la antesala del Infierno, donde se hallan los que ‘no fueron rebeldes ni fieles a Dios y para sí fueron’. La multitud de los que nunca cruzan el Aqueronte, sino que están destinados a ser picados por moscas y moscones y correr inútilmente, hace pensar que está allí gran parte de la humanidad y que el infierno está reservado solo a una minoría pecadora que no se arrepiente. En las partes calientes del infierno no se hacen distingos de temperatura. La zona central, donde está el propio Lucifer, no es caliente sino helada. Esa sería la peor zona, la del peor castigo, y no es precisamente la más caliente. El diablo devora allí a los traidores”.

En el canto III del “Infierno”, que se desarrolla en la antesala del infierno o “Anteinfierno”, Dante y Virgilio cruzan la puerta del averno y se hallan con seres atormentados que se lamentan dolorosamente. Virgilio le explica a Dante que allí moran los que “sin infamia y sin loor vivieron”, que se mostraron cobardes, indiferentes o indecisos ante un conflicto; también lo habitan los ángeles que se mantuvieron neutrales en la lucha entre Dios y Satán. “Su indignidad e indeterminación los mantiene en el zaguán del infierno, sin poder entrar ni salir. Todos corren sin parar tras una bandera, ‘hostigados por tábanos y avispas’”, detalla el escritor y filólogo español José María Micó, traductor de La Divina Comedia para la edición de Acantilado y cuya versión del fragmento del canto III se comparte a continuación.

“Lenguas extrañas, raras jerigonzas,

palabras de dolor, gritos de ira,

quejas, susurros y batir de palmas

---

formaban un tumulto que se agita

en aquel aire eternamente oscuro,

como mueve la arena el remolino.

---

Yo, horrorizado, pregunté: “Maestro,

¿qué es lo que oigo, dime, quién es esa

gente que en el dolor está sumida?”.

---

Y él dijo: “Estás oyendo el miserable

lamento de las almas desdichadas

que sin infamia y sin loor vivieron.

---

Van con el coro vil de aquellos ángeles

que a Dios no fueron fieles ni rebeldes

porque pensaron solo en su partido.

---

Por no mancharse, los rechaza el cielo,

y tampoco el infierno los acoge,

pues podrían dar gloria a los malditos”.

Este último terceto destaca que los “neutrales” son rechazados no solo del paraíso sino también del infierno. Los condenados en los círculos infernales imaginados por Dante, al menos, habían tomado partido por algunas de las formas del mal.