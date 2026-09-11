En una hora se agotaron las entradas para escuchar a Claire Keegan y Emmanuel Carrère en el Malba

A semanas de su inicio, causa furor entre los lectores el Filba Internacional. El pasado 3, cuando se pusieron en venta online las entradas para escuchar a la escritora irlandesa Claire Keegan y al francés Emmanuel Carrère en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415), se agotaron en una hora. Costaban $30.000. Keegan y Carrère son las dos figuras internacionales que despiertan mayor expectativa en la 18ª edición del festival literario porteño que irá del 30 de este mes al 4 de octubre y que este año tiene como eje temático el hábitat.

Keegan subirá al escenario del Auditorio del Malba el viernes 2 de octubre a las diez de la mañana. Después de una presentación a cargo de su editora en la Argentina, Leonora Djament, leerá algunos de sus cuentos más emblemáticos y luego responderá preguntas del público. En 2026, la autora -que vive en una zona rural del condado de Wexford- ya partició en eventos literarios en Islandia, Sudáfrica y Estados Unidos. Su título más reciente es la novela archicorta Bien tarde en el día.

Por su parte, Carrère estará en el Malba el sábado 3 a las once de la mañana. Será entrevistado por el escritor Javier Sinay. Según anticiparon los organizadores, contará el detrás de escena del proceso creativo de su libro más reciente, Koljós, donde perfila la personalidad de su madre, la académica Hélène Carrère d’Encausse, fallecida en 2023, y con el que ganó el Premio Médicis y el Grand Continent en 2025. También responderá preguntas del público y firmará ejemplares de sus libros.

Pero aquellos que no pudieron comprar las entradas tendrán oportunidad de escuchar a ambos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Av. Figueroa Alcorta 2263). En el Salón de Actos, el viernes 2 a las 20, Carrère será entrevistado por la escritora Leila Guerriero. Y Keegan conversará con su traductor al español, el escritor Jorge Fondebrider, el sábado 3 a las 20, en el Aula Magna.

Ya podés consultar el programa completo del Filba Internacional 2026. 📚✨



Del 30 de septiembre al 4 de octubre, te esperamos con una programación llena de literatura.



Entrá a https://t.co/NRx3TNzxOW, conocé todas las actividades y empezá a armar tu recorrido por el festival. pic.twitter.com/QzrFaxwDXw — Filba Literatura (@FundacionFilba) September 7, 2026

Las entradas gratuitas para ambas charlas (dos por persona) se entregarán viernes y sábado de 15 a 18 en el Malba y a partir de las 18 en la Facultad de Derecho.

La participación de la autora de Tres luces en el Filba está auspiciada por Culture Ireland, MUBI, Eterna Cadencia (editorial donde están publicados todos su libros) y Literature Ireland, y de la su colega francés, por K&S Films, la editorial Anagrama (donde se publican sus libros en español) y el Institut Français de Argentina.

La programación completa del Filba Internacional se puede consultar en este enlace.