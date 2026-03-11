LA NACION

Color local

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONMariano Holot
TOPSHOT - A cameleer checks his phone while sitting on his camel on the beach in Dubai on March 10, 2026. The Gulf countries have long been seen as islands of stability in the Middle East, but the war in the region could threaten their prosperity, analysts said, pointing to risks to their revenues and reputations as business havens. (Photo by FADEL SENNA / AFP) / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. /
TOPSHOT - A cameleer checks his phone while sitting on his camel on the beach in Dubai on March 10, 2026. The Gulf countries have long been seen as islands of stability in the Middle East, but the war in the region could threaten their prosperity, analysts said, pointing to risks to their revenues and reputations as business havens. (Photo by FADEL SENNA / AFP) / Attention editors: AFP covers the war in the Middle East through its extensive regional network, including bureaus in Tehran, Jerusalem, and several neighboring countries. Since the start of the conflict, journalists have been working under increasingly restrictive conditions. Authorities in several countries have limited reporters' movements, photo and live video coverage from sensitive locations. Some governments and armed groups have banned images of missile or drone strikes and other security-related sites. / FADEL SENNA - AFP

Si se vaciara la imagen de todo contenido que remita al “color local”, determinar solo mediante la observación la ubicación exacta de esa silueta urbana sería una tarea compleja, si no imposible. A estas alturas, podría aventurarse que hay una estética edilicia desarrollada entre los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del XXI que ha trascendido fronteras y cuyo crecimiento explosivo parece imparable. Bastaría entonces con prescindir de los camellos y su solitario jinete para encontrar similitudes aun con el porteño barrio de Puerto Madero, o con tantas otras ciudades. Dicho esto, no hay que olvidar que cada sitio aún alberga sus particularidades y que, haciendo a un lado las semejanzas, el de la imagen pasó de ser un oasis de tranquilidad y bienestar a encontrarse en medio de una región atravesada por uno de los conflictos más inciertos de los últimos años.

Por Mariano Holot
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Desde Nueva York, un argentino busca globalizar el arte latinoamericano
    1

    “Diplomacia cultural”: desde Nueva York, un argentino busca globalizar el arte latinoamericano

  2. Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales judíos por el “silencio” ante la guerra
    2

    “Vende humo”: Marcelo Birmajer critica a Yuval Noah Harari y a otros intelectuales israelíes por el “silencio” ante la guerra

  3. Las adaptaciones que marcarán el cine y el streaming en 2026
    3

    Del libro a la pantalla: las adaptaciones que marcarán el cine y el streaming en 2026

  4. Marta Minujín en Lollapalooza: “Me conecto mejor con los músicos que con los artistas”
    4

    Marta Minujín en Lollapalooza: “Me conecto mejor con los músicos que con los artistas”