Color local
Si se vaciara la imagen de todo contenido que remita al “color local”, determinar solo mediante la observación la ubicación exacta de esa silueta urbana sería una tarea compleja, si no imposible. A estas alturas, podría aventurarse que hay una estética edilicia desarrollada entre los últimos años del siglo XX y las primeras décadas del XXI que ha trascendido fronteras y cuyo crecimiento explosivo parece imparable. Bastaría entonces con prescindir de los camellos y su solitario jinete para encontrar similitudes aun con el porteño barrio de Puerto Madero, o con tantas otras ciudades. Dicho esto, no hay que olvidar que cada sitio aún alberga sus particularidades y que, haciendo a un lado las semejanzas, el de la imagen pasó de ser un oasis de tranquilidad y bienestar a encontrarse en medio de una región atravesada por uno de los conflictos más inciertos de los últimos años.
