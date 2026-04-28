Feria del Libro: maratón de lectura de libros prohibidos y la vida y obra de Vargas Llosa, de la A a la Z

En una tarde otoñal, la Feria del Libro recibió este martes a grupos de estudiantes de escuelas secundarias que poblaron los stands con catálogos variados de literatura juvenil; muchos usaron el chequelibro escolar de diez mil pesos para completar el valor comercial de ejemplares de Cumbres borrascosas, Heartstopper, El Eternauta, El experimento de Dustin y Alas de sangre. Durante la tarde hubo un homenaje a Mario Vargas Llosa, con la presentación del volumen Diccionario Vargas Llosa. Habitó las palabras, y tuvo lugar la tradicional maratón de lectura; esta vez, dedicada a los libros prohibidos durante la última dictadura militar.

Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Raquel Caleya, directora de Cultura de la institución española, presentaron junto a Ezequiel Martíinez, director d ela Feria, el "Diccionario Vargas Llosa" Pilar Camacho

En una sala colmada, la Domingo Faustino Sarmiento del Pabellón Blanco, con capacidad para setenta personas, el Instituto Cervantes y la Embajada de España en la Argentina presentaron la obra que recopila un centenar de palabras vinculadas con la vida y la obra del autor de Conversación en La Catedral. Luis García Montero, director de la institución española, y Raquel Caleya, directora de Cultura del Cervantes, contaron el germen de este trabajo, que comenzó en febrero de 2025, con Vargas Llosa aún vivo, y concluyó meses después de su muerte. La primera presentación pública fue en octubre pasado, en el Congreso de la Lengua Española celebrado en Arequipa, ciudad natal del Nobel peruano. “Muchos colegas ya lo llaman el ‘diccioMario’”, dijo el poeta y agregó: “Las palabras (y toda su obra) están vivas y ese era el sentido de este libro”.

Junto con Ezequiel Martínez, director de la Feria porteña, García Montero y Caleya leyeron algunas de las entradas del diccionario escritas por grandes plumas hispanas: Juan Gabriel Vásquez, Rosa Montero, Laura Restrepo, Sergio Ramírez y Sergio del Molino, entre otros.

“Madre”, que lleva la firma de Morgana, hija de Vargas Llosa, resonó de manera especial: “La palabra Madre para Mario niño fue sinónimo de refugio [...] Madre es sacrificio y trabajo [...] Ella despertó su pasión por la lectura [...] Madre, en la infancia, fue fantasía y amor”. Hubo cálidos aplausos después de cada lectura. Incluso, varios lectores, ubicados entre el público, aceptaron la invitación a leer el texto impreso en las páginas sueltas del libro que entregaban a los asistentes al ingresar a la sala: entre ellas, Francia, guerra, Miraflores y fragilidad, escrita por Álvaro Pombo, ganador del Premio Cervantes 2024.

Paula Marull leyó un cuento de Elsa Bornemann Pilar Camacho

Quedó chico el espacio de Zona Futuro en el Pabellón Amarillo, donde se realizó la maratón de lectura de libros prohibidos, en la que participaron escritores (prohibidos, como Luis Gusmán, que leyó un fragmento de “El frasquito”, e hijos de desaparecidos, como Félix Bruzzone, Julia Coria y Raquel Robles), actores y editores. Tras la emisión de un audio que parodiaba, distorsión mediante, los decretos dictatoriales, Iván Moschner dio inicio al evento con un fragmento de Ganarse la muerte, de Griselda Gambaro.

La selección de dieciocho textos -todos de autores argentinos- estuvo a cargo de la periodista Alejandra Rodríguez Ballester. Entre otros, leyeron Ingrid Pelicori, Paula Pérez Alonso (a Osvaldo Bayer), Kuki Miller, Julia Coria (a Reina Roffé), Miguel Gaya y Mauricio Kartun, que homenajeó al Osvaldo Soriano de Cuarteles de invierno. Las hermanas Marull leyeron cuentos de Elsa Bornemann (los censores se dieron el gusto de prohibir incluso literatura para chicos) y Rubén Szuchmacher, un fragmento de Los dueños de la tierra, de David Viñas. Desde el pasillo, la concurrencia que, por cuestiones de seguridad, no había podido ingresar en la sala escuchaba con atención a los “maratonistas” de la lectura y se emocionó con la interpretación que Virginia Innocenti hizo de “Oración de un desocupado”, del Premio Cervantes 2007, Juan Gelman.

En el stand Sirve Ahora, en la entrada del Pabellón Ocre, el público colaboró con el armado de kits solidarios Pilar Camacho

Ayer, en el stand solidario Sirve Ahora, en la entrada del Pabellón Ocre, los voluntarios guiaban a los asistentes que colaboraron en el armado de kits de higiene destinados a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social. De domingo a miércoles se preparan estos kits, y de jueves a sábados, los kits escolares que serán enviados a escuelas rurales y de pueblos originarios (contienen cuadernos, lápices de colores, lapiceras, un sacapuntas y una mochila, entre otros artículos). Es la tercera vez consecutiva que Sirve Ahora participa de la Feria; este año, se proponen superar los treinta mil kits.

Este martes muchos adolescentes visitaron la Feria Pilar Camacho

También en el Ocre, en el stand de Hojas del Sur, jóvenes vestidos de manera formal hojeaban las novedades del sello libertario, como Belgrano, el primer liberal, del senador e historiador Diego Valenzuela, y Dios, Patria y Familia, del diputado Diego Santurio. En el espacio de diversidad sexual y cultura Orgullo y Prejuicio, otros jóvenes buscaban títulos de María Felicitas Jaime, Camila Sosa Villada, Lisandro Urquiza y Blas Matamoro.

Ofertas en la Feria: 2 libros por $20.000 Pilar Camacho

El Pabellón Amarillo fue escenario de una emotiva charla sobre el padre Carlos Mugica. Desde las 15, Christian Asinelli, vicepresidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe; el padre Domingo Bresci, el padre Nacho y Walter Peña, codirector del documental sobre el padre Carlos Mugica que a partir del 8 de mayo estará disponible en Amazon Prime Video, hablaron sobre el testimonio del sacerdote asesinado en 1974. Tras una merienda, a las 17:30 en la Sala Carlos Gorostiza se presentó la serie documental Ser esencial, acerca de la importancia de la organización comunitaria, la presencia del Estado y las redes de cuidado, con la presencia de Patricia Ataria, Santiago Chostsourian, Mirna Florentín, Alejandro Ledesma y Diego Dracu Carrizo.