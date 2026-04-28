Oscar Conde es el nuevo presidente electo de la Academia Porteña del Lunfardo

Por medio de votaciones y sin “despelote” alguno, la Academia Porteña del Lunfardo (APL) eligió a su nuevo presidente: el escritor, profesor y académico Oscar Conde (Buenos Aires, 1961), que ocupa en la institución el Sillón nº 1 “Benigno Baldomero Lugones”. El sábado, Conde fue elegido como presidente, el discófilo, coleccionista y especialista en Paleofonografía Guillermo Elías como vicepresidente, el lingüista y lexicógrafo Santiago Kalinovski como secretario y el especialista en cine argentino Adrián Muoyo como tesorero. Integran la mesa directiva la lingüista y profesora Andrea Bohrn, el compositor y pianista Adrián Placenti, el psicoanalista Jorge Dimov, la doctora en Letras Dulce Dalbosco, el profesor Daniel Antoniotti y la folkloróloga María Azucena Colatarci. Conde -que forma parte de la Academia Argentina de Letras- reemplaza a la historiadora Eva Cibotti.

De izquierda a derecha, los académicos Guillermo Elías, Santiago Kalinowski, María Azucena Colatarci, Oscar Conde, Andrea Bohrn, Daniel Antoniotti, Adrián Muoyo, Jorge Dimov, María Dulce Dalbosco y Adrián Placenti; detrás, un retrato de José Gobello Gentileza

La APL, cuyo lema es “El pueblo agranda el idioma”, es una institución privada sin fines de lucro, cuyo objetivo primordial es la investigación lingüística, en particular el estudio de la evolución del habla popular de Buenos Aires y de otras ciudades de la Argentina. Fue fundada el 21 de diciembre de 1962 por José Gobello, Nicolás Olivari, León Benarós y Luis Soler Cañas. Sus fines se extienden al estudio, valorización y difusión de todos los aspectos que conforman la cultura popular de Buenos Aires. Además del lenguaje, la música, el canto, la literatura, la historia, la arquitectura y el arte porteños. Durante la fructífera gestión de Cibotti la APL lanzó una nueva página web.

“Tras este acto eleccionario, me toca ahora asumir la presidencia de la Academia Porteña de Lunfardo, en un momento en el que estamos tratando de salir a flote después de varios años en los que hubo cierto estancamiento institucional, en coincidencia con la pandemia, el pase a emérita de una presidenta excepcional que tuvimos, Otilia Da Veiga, y el fallecimiento de nuestro bibliotecario histórico, Marcos Blum -dice Conde a LA NACION-. La gestión de la presidenta Ema Cibotti fue excelente y muy importante para que la Academia volviera, poco a poco, a tener, no voy a decir el esplendor, pero sí el nivel que ha tenido históricamente en sus más de sesenta años de existencia”.

“Lo que toca ahora es salir más a la luz, haciendo lo que nos corresponde, que es cumplir con los objetivos principales de la institución, que tienen que ver con el estudio del habla popular, que era originariamente de Buenos Aires, pero ahora sabemos que es de todo el país, sin olvidar que otro de nuestros objetivos es preservar, bajo la forma de la investigación, bajo la forma de la difusión, otras áreas de la cultura argentina, y de la cultura porteña en particular, que no son estrictamente las lingüísticas”, agrega.

La APL se ocupa además de las manifestaciones musicales, teatrales y cinematográficas, y de las relacionadas con las artes visuales, la arquitectura, la moda y la historia de Buenos Aires. “Esa es la razón por la cual hay dentro de la Academia una gran cantidad de miembros titulares que no son estrictamente lingüistas, sino que son periodistas, historiadores, abogados, especialistas en historia barrial y, por supuesto, poetas y escritores -señala Conde-. Estamos muy orgullosos de los académicos que tenemos”.

Son miembros de número de la APL Eduardo Bernal, Oscar del Priore, Fernando Sánchez Zinny, José María Peña, Edgardo Cascante, Irene Amuchástegui, Enrique Fraga, Matías Mauricio, José Manuel Cataldo, Gabriel Soria, Gustavo Varela, Luis Longhi, Alejandro Vaccaro, Marina Cañardo, Karina Giuliano, Teresita Lencina, Claudio Martínez, Fabián Bertero y Omar García Brunelli. El actor Luis Brandoni ocupaba el Sillón n° 7 “Yacaré”.

Entre las metas de la nueva gestión, que se extenderá hasta marzo de 2028, figuran la publicación y difusión de comunicaciones académicas y la realización de eventos como el Lunfardazo, que volverá a hacerse a comienzos de septiembre, en ocasión del Día del Lunfardo, que se conmemora el 5 de septiembre. “El año pasado participamos en la Semana del Patrimonio, organizada por el gobierno porteño, con alguna afluencia importante de público, e hicimos una reunión cumbre entre nuestro académico Oscar del Priore y el Tata Cedrón para hablar de los discos de tango y lunfardo de los años 60, que fue un éxito total -informa el nuevo presidente-. La idea es seguir haciendo estas cosas y, por supuesto, los miembros de la Academia vamos a seguir investigando los temas que tanto nos gustan y nos interesan, y que tanta falta hace que investiguemos. La mayoría de la gente debe pensar: ‘Bueno, ¿qué más se puede decir del tango?’ Uf, miles de cosas más. ‘¿Y qué más se puede decir del lunfardo?’ No sabés cuánto se puede decir todavía; hay un montón de cosas que no sabemos, ni siquiera los que nos dedicamos al lunfardo. De manera que hay mucho por hacer y esperamos tener la dicha de poder hacerlo”.