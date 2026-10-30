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LA NACION

Combates

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IGOR IVANKO - AFP

No sabemos si hay futuro, pero lo que no viene faltando son miradas algo melancólicas hacia el pasado. La melancolía no siempre es suave ni necesariamente evidente; a veces se reviste de golpes, entrechocar de espadas, culto a la hombría más recia. Aunque también -y esta variante es la más interesante- la recuperación de cierto pasado puede ser juego, curiosidad, estudio, búsqueda de respuestas que, susurradas desde tiempos inmemoriales, se revelan certeras en el presente. No sabemos en el marco de cuál de estas opciones tienen lugar las “Maniobras de Túshino”, un torneo que se realiza periódicamente en Moscú y se dedica a la recreación histórica militar. Cascos, corazas y técnicas de combate medievales se ponen en juego en una arena donde no correrá la sangre (aunque sí habrá unos cuantos moretones). La fantasía, impregnada de añoranzas o no, siempre será buen sustento.

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