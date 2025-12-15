Cómo será la licitación de Tecnópolis, el predio que es “un dolor de cabeza” para el Gobierno

Ahora se entiende por qué, el jueves, el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, definió Tecnópolis como “un dolor de cabeza”, por ser uno de “los activos más deficitarios de la administración”. El Gobierno ya tiene un tratamiento para ese diagnóstico: la licitación del parque creado por el kirchnerismo en 2010 por veinticinco años, es decir, más allá de 2050. La medida se publicará este lunes en el Boletín Oficial.

Según anunció la Secretaría de Cultura, la concesión permitirá que el Estado deje de financiar Tecnópolis sin dejar de garantizar su funcionamiento, mediante “la inversión privada”. En febrero de este año, en diálogo con LA NACION, Cifelli aún se ilusionaba con convertir Tecnópolis en un rentable predio de alquiler, en lugar de una plataforma política.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se lanzará la convocatoria al Concurso Público Nacional N° 392-0006-CPU25 para la concesión de uso y explotación del predio de Villa Martelli (Tecnópolis), por 300 meses (25 años), prorrogables por doce meses más. Según fuentes del Gobierno, ya hay varios interesados. La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, apoyó la medida del Gobierno.

“La medida se enmarca en el programa de racionalización de recursos públicos y en el compromiso con el principio de déficit cero”, se destaca en el comunicado enviado por Cultura, que dejará de tener dominio sobre la programación de Tecnópolis.

El inmueble, de 509.759,79 m², se encontraba bajo jurisdicción de la Secretaría de Cultura y presentaba, según el Gobierno, una situación histórica de gastos extraordinarios, baja utilización y deterioro generalizado. Acumulaba una deuda real superior a los $4.813 millones y el predio requería mantenimiento permanente financiado por el Estado.

Además, la exsubsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, había denunciado en 2024 un faltante de equipos por valor de $ 554 millones. La causa se halla en trámite en el Juzgado N° 5 de la doctora María Eugenia Capuchetti por robo de kits tecnológicos que iban a distribuirse en Casas del Bicentenario del país y que estaban almacenados en galpones de Tecnópolis.

El Gobierno despidió a más del 30% del personal (pasó de tener 333 a 198 empleados) y estableció un esquema de funcionamiento público-privado que recibió críticas por parte de un sector de la oposición. No obstante, el Estado pasó a recaudar $ 600 millones en ingresos durante 2024 y $ 2429 millones en 2025, con proyección de llegar a $2749 millones al cierre del año. Más de medio millón de personas participó de las actividades desarrolladas bajo este nuevo esquema. Los contratos con el personal actual se renovarán por los próximos seis meses, informó el Gobierno; luego, el concesionario decidirá quiénes siguen trabajando.

Ahora, la concesión anunciada este domingo por el jefe de Gabiente Manuel Adorni en su cuenta de X avanzará en este modelo de gestión.

El Tribunal de Tasaciones de la Nación fijó un canon mensual inicial de $ 611 millones, junto con un seguro contra incendio de $ 60.000 millones, garantizando la protección del patrimonio estatal. El pliego prevé que el predio mantenga su uso para actividades recreativas, culturales, de esparcimiento, talleres, deportes no competitivos, integración comunitaria y propuestas educativas, incorporando inversiones privadas para su desarrollo y funcionamiento anual.

Se estima que el que gane la licitación asumirá el control del predio a partir del 1 de julio de 2026; deberá mantener los acuerdos público-privados de programación comprometidos para el resto del año.

“Con esta medida, el Gobierno Nacional consolida un cambio cultural: un Estado más eficiente que deja de financiar estructuras deficitarias y fomenta la inversión privada para mejorar la oferta recreativa y cultural, garantizando a la vez la preservación y el uso público del predio”, concluye el comunicado de la Secretaría de Cultura.