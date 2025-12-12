Leonardo Cifelli: “A Federico Sturzenegger y a mí los artistas nos aman y nos reconocen lo que hicimos por ellos”

​“Cuando deje la función pública, voy a abrir una galería de arte”, dijo este jueves a la tarde el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en un encuentro informal con la prensa, en el restaurante del noveno piso del Palacio Libertad. Este año, el secretario participó de trece ferias internacionales de arte. “A Federico Sturzenegger y a mí los artistas nos aman y nos reconocen lo que hicmos por ellos”, reveló, recién llegado de la Semana de Miami, en referencia a la desregulación en la exportación de obras de arte y al apoyo a la presencia artística argentina en el exterior. El funcionario obsequió a los periodistas con un ejemplar del catálogo de la muestra antológica de Rogelio Polesello en el Centro Cultural Borges, Más aquí. Polesello 1970-2000.

Brindó un resumen de gestión y anticipó algunas medidas para 2026, entre las que sobresalen la licitación del pliego de la demorada obra en el Palais de Glace, en los primeros meses del año próximo. La restauración, dijo, llevaría menos de un año. “Es una de las promesas que hicimos y se va a cumplir, sea como sea”, afirmó. “¿En qué gestión quedó paralizada la obra?”, preguntó retóricamente, y a continuación confesó que se llevaba mejor con el exministro de Cultura Tristán Bauer que con el exministro y exsecretario de Cultura Pablo Avelluto. “¿Qué le pasó que ahora se volvió de izquierda?“, ironizó.

Cifelli dijo que, para el 50° aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, Cultura montará una sala inmersiva, “con Manuelita o Mafalda”, el stand de la Biblioteca Nacional y el camión de Tecnópolis con espectáculos musicales. Comentó que su vínculo con el presidente de la Fundación El Libro (FEL), Christian Rainone, era óptimo, aunque admitió que también se divertía con Alejandro Vaccaro, opositor al mileísmo. En 2026, Cultura duplicará los fondos del Programa Libro % de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), con el que las bibliotecas inscriptas compran ejemplares a mitad de precio: la inversión en libros ascenderá a unos tres mil millones de pesos. “No me equivoqué al designar a Raúl Escandar en la Conabip”, se jactó.

En 2026, podría quedar atrás la triste postal porteña del Palais de Glace, en Recoleta Soledad Aznarez

El Palacio Libertad pondrá a disposición del país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el Perú, la Plaza Seca para las actividades que se desarrollarán puertas afuera de La Rural. “Yo no compito con Jorge Macri -respondió cuando se le mencionó el interés que el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires manifiesta por la cultura-. Aunque tengo que reconocer que la peatonalización de Corrientes ayudó mucho a los teatros”. Envaletonado por el triunfo en las recientes elecciones legislativas, pronosticó que La Libertad Avanza ganará la Jefatura de Gobierno en 2027.

Una vez definidos los concursos de los cargos de directores de cinco museos nacionales, cuya convocatoria se haría en febrero para definirse en abril o mayo, habrá una segunda convocatoria. Sobre el edificio donde funcionaba el ex-Museo del Traje, cuya colección después del cierre depende del Museo Histórico Nacional, reiteró que se inaugurará un espacio dedicado al teatro y la música. Tres millones de personas visitaron los museos nacionales. Cultura cobrará entrada en algunos museos nacionales. “No es posible que en el Museo de la Ciudad se pague entrada y en el Cabildo no”, ejemplificó.

Admitió que durante 2025 se había sentido muy a gusto como funcionario (a diferencia de lo que le tocó experimentar en 2024) y reiteró que en su gestión nadie estaba prohibido, “pese a lo que opina Cecilia Roth”, acotó. Dio como ejemplo de diversidad ideológica el estreno de Los días perfectos, obra de Jacobo Bergareche que protagoniza Leonardo Sbaraglia, en el Teatro Cervantes, en enero de 2026, en una pausa del megaéxito La revista del Cervantes, que volverá en febrero. “Estoy muy contento con Gonzalo Demaría en el Cervantes, con Alberto Negrín en el Borges, con Valeria Ambrosio en el Palacio”, señaló.

Este domingo, con un concierto del guitarrista Zamba Quipildor e invitados especiales y una suelta de libros para chicos (cedidos por las editoriales), se espera que el Palacio Libertad reciba una gran cantidad de visitantes. En 2025, un millón y medio de personas visitaron el centro cultural más grande del país. El sábado 20, los elencos estables de la nación despedirán el año con una festejo en la explanada del Palacio, bajo el lema “Argentina en escena: Un homenaje a la libertad y al talento”.

En 2026, Cultura deberá ocuparse de dos aniversarios: los 50 años del último golpe de Estado y los cuarenta años de la muerte de Jorge Luis Borges; sobre la segunda conmemoración, Cifelli y su equipo trabajan en varios anuncios, entre otros, la lectura vespertina de poemas de Borges en los jardines de los museos nacionales, durante el verano.

Confirmó la firma del convenio con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para la puesta en valor del Palacio San José, que no se halla en buen estado de conservación. El acuerdo no implica el traspaso del Monumento Histórico Nacional que fue la residencia del primer presidente constitucional argentino a la provincia.

El secretario contó que, una vez por mes, informaba acerca de su gestión a la secretaria general de la Presidencia, su amiga Karina Milei, con quien suele hacer “escapadas” al teatro (la última obra que vieron juntos fue Una Navidad de mierda, de Markos Goikolea Unzalú, con Verónica Llinás, Alejo García Pintos, Tomás Fonzi y Anita Gutiérrez). “Nunca hubo silbidos o exabruptos”, dijo a la prensa. “Siempre que vamos con Karina y Pilar Ramírez pido que nos cobren las entradas”.

Sostuvo que no están previstos nuevos despidos en Cultura, pero tampoco aumentos salariales. Según informó su equipo, el Gobierno destinará el 0,10 % del presupuesto nacional a Cultura (en 2025, fue de $ 104.404.000.000; en 2026, se estima que ascenderá a los $ 141.764.000.000). Confirmó que las oficinas de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos se mudarán de la calle Alsina al Palacio Libertad.

Consultado por LA NACION sobre los exiguos montos que entregan los Premios Nacionales y los concursos del Fondo Nacional de las Artes, se comprometió a aumentarlos. El secretario también dará mayor impulso al reconocimiento de Personalidad Emérita de la Cultura para figuras destacadas, como el maestro Aldo Sessa.