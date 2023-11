escuchar

Microcentro Cuenta, el programa cultural público-privado para reactivar el centro de la ciudad luego de la pandemia, lanzó su propio concurso de cuentos. En el piso más alto de la Torre Macro se presentó el prestigioso jurado, integrado por Mariana Enriquez, Lala Toutonian y Fabián Casas, que seleccionará al ganador bajo la coordinación general de Ignacio Iraola. El concurso busca conocer y fomentar nuevas narrativas sobre la ciudad, por eso es requisito que la temática esté vinculada al microcentro. El jurado seleccionará nueve obras destacadas que conformarán una antología a publicarse en formato físico en 2024 y uno de ellos resultará ganador de un premio de ochocientos mil pesos.

”Todos los espacios que podamos ocupar con libros hay que ocuparlos”, dijo a LA NACION Ignacio Iraola Alejandra Ruiz

”Todos los espacios que podamos ocupar con libros hay que ocuparlos. La industria del libro está bastante golpeada”, dijo Iraola a LA NACION. “A partir de la campaña Leyendo, desde la Fundación El Libro (FEL), pensamos en hacer algo que vinculara la literatura con el microcentro. Y ahí se nos ocurrió Microcentro cuenta cuentos. Puede participar cualquier persona mayor de edad, siempre y cuando el cuento tenga alguna apoyatura en el microcentro. El premio es importantísimo por el jurado y por el monto del premio”.

Fabián Casas resumió con humor negro el ciclo de la vida de un escritor: “Primero mandás a concursos, sos jurado y morís. Este año fui jurado varias veces. Hay muchos textos sobre las ciudades. Me parece que la gente insiste con la gentrificación. Pero el ritmo de la narración no está determinado por el escenario, ya sea la ciudad o el campo, sino por la cardiopatía del autor”. Casas se refirió además a la complejidad de la tarea del jurado en el campo literario: “La literatura no se puede medir. No es tan fácil. Son decisiones que tomás. Si un cuento tiene una estructura muy potente se puede hacer una suspensión del gusto. Yo por lo general coincido con el resto del jurado, soy abierto, no me interesa imponerme. Creo que la literatura es un terreno muy inestable. Acá hay maestros. Los editores de sensibilidad la destruyen. Por suerte los textos que leo en los concursos son muy libres”.

Por su parte, Mariana Enríquez defendió la literatura urbana y prometió ejercer su tarea con rigurosidad: “Últimamente he leído muchos cuentos para otros concursos, así que voy a ser bastante mala. En los concursos internacionales se destacan los autores argentinos. No padezco de chauvinismo así que lo puedo decir: son buenos. Entonces está bien pedirles más. La gente está escribiendo mucho sobre el campo. La narrativa de la ciudad no es tan común y es la que más me interesa”.

Para agendar

El concurso está dirigido a escritores y escritoras de nacionalidad argentina o extranjera, mayores de 18 años y residentes en el país. La inscripción está abierta desde hoy hasta el 28 de febrero de 2024.

Quienes deseen participar, deberán enviar el archivo en pdf (tamaño A4, fuente Times New Roman, interlineado doble y con una extensión de entre 3 mil y 15 mil caracteres con espacios) por mail a cuentos.microcentrocuenta@gmail.com con el asunto: Concurso Microcentro Cuenta Cuentos.

Las bases y condiciones se pueden consultar en este enlace.