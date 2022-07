Con Lucrecia Martel como invitada especial, vuelve el Festival Internacional de Literatura de Tucumán

Con la presencia de la cineasta salteña Lucrecia Martel, que brindará su conferencia “Phonurgia. La perspectiva del sonido en la escritura de cine y literatura”, y de músicos, performers, narradores, poetas y editores, comienza hoy la sexta edición del Festival Internacional de Literatura (FILT), que se extenderá hasta el domingo. La sede es el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT), en San Martín 1545, San Miguel. Desde 2015, el FILT funciona como un espacio para el intercambio y la difusión de la producción literaria de Tucumán y el país; los organizadores buscan consolidar la provincia como un referente de la literatura nacional y latinoamericana.

Desde la primera edición, el FILT es parte del Julio Cultural Universitario, iniciativa de la Universidad Nacional de Tucumán. Además de Martel, que el sábado a la noche presentará con Julieta Laso el documental Terminal Norte, participan entre otros Dolores Reyes, Gabriela Bejerman, Hernán Ronsino, Marina Yuszczuk, Alejandro Crotto, el uruguayo Daniel Mella, Marta Lopetegui, Paula Trama, Fabián Soberón y Luciana Tagliapietra.

Invitados al FILT: Marina Yuszczuk, el uruguayo Daniel Mella, Paula Trama y María Lobo Archivo

Después de dos años, el FILT vuelve con algunas modificaciones. “Los últimos tiempos nos han cambiado como han cambiado también los modos en que nos relacionamos con la literatura -dice la escritora Sofía de la Vega a LA NACION-. En este sexta edición cruzamos fronteras, pensamos al escritor como mucho más que el autor de un libro. Es por eso, que también el cine, la música y el teatro son protagonistas de nuestras actividades”. Ella es una de las tres organizadoras del festival junto con los escritores Blas Rivadeneira y Ezequiel Nacusse.

A sacar un pasaje rumbo a Tucumán; Lucrecia Martel, Julieta Laso, Dolores Reyes y Hernán Ronsino participan del FILT Archivo

“El festival siempre ha propiciado cruces, diálogos, debates, discusión, procurando una mayor articulación del campo literario -dice Rivadeneira-. La novedad en esta edición es que intentamos expandir esos límites y traspasar fronteras que permitan una conversación con el cine, el teatro, la música”. En coordinación con la Escuela de Cine de la UNT el domingo a las 19 habrá una mesa sobre “Escribir para cine”.

Para Nacusse, el festival crece, aunque las condiciones sigue siendo complicadas. “Es necesario tener políticas culturales públicas que se sostengan en el tiempo y apoyen este tipo de movidas -dice-. La lucha va por ese lado: con la fuerza romántica atacar los aspectos más cruentos de la gestión cultural, convencer a quienes toman las decisiones para que Tucumán vuelva a ser capital cultural de la región y posicionar a la provincia entre las primeras a nivel literario en el país. El festival se propone ser mucho más que un evento literario”.

La escritora tucumana María Lobo señala que el FILT se ha convertido en el momento de celebración más importante de la literatura en su provincia. “Y también, por qué no, en un evento nacional, lo mismo que otros festivales como el bellísimo Mulita, que se hace en el Chaco -dice a LA NACION-. Han pasado por aquí escritores y escritoras no solo de la región y, cada vez que arranca un nuevo festival, se percibe ese clima de celebración. A las personas les gusta estar aquí. Porque es un encuentro casi íntimo con el lector, porque hay una calma, porque se puede hablar y extendernos, porque hay un silencio que permite la escucha. Y no en todos los eventos literarios ocurre eso que es tan fundamental, el tiempo para repensar cuando una está hablando, y la sensación de que se puede escuchar”. Además de los salones, el MUNT tiene un gran jardín con flores y árboles añosos. Lobo debatirá sobre “cuerpo y escritura” con Mella, Reyes, Grimanesa Lázaro y Arantxa Laise este viernes a las 18.

“Las dificultades para producir un evento o publicar un libro tienen que ver con lo económico -agrega De la Vega-. Las seis ediciones del FILT han demostrado lo exuberante del campo literario tucumano: escritores, editoriales sólidas con proyección nacional y distintos proyectos vinculados al libro. Escribir en Tucumán o sobre Tucumán es una posibilidad real, original; cierto ritmo tucumano me parece más amable a la hora de producir. Pero el alcance económico y las posibilidades de crecer así como la estabilidad del ámbito cultural siguen estando en Buenos Aires”. El FILT obtuvo una beca del Ministerio de Cultura de la Nación para su realización.

Entre otras actividades, los invitados hablarán sobre qué hacen cuando no escriben, cuáles son los textos que no pudieron terminar y cómo son sus bibliotecas. Otros responderán el “cuestionario Proust”. Y se presentarán libros de editoriales tucumanas como La Papa, Monoambiente, Gerania y Tafí Viejo Ediciones, y de autores tucumanos publicados en otras provincias. “Cuando comenzamos con el FILT en 2015, Tucumán se caracterizaba por tener editoriales de servicio -cuenta Nacusse-. La autopublicación era la norma para tener un libro. Los ciclos de lectura eran escasos. Hoy, todos esos fenómenos se han multiplicado. Hay editoriales que trabajan para publicar a autores tucumanos y para hacer rescates literarios, pero también se preocupan por el hecho de que circulen autores de otros lugares en el mapa literario de la región. Hay más eventos, librerías, escritores, posibilidades de publicar”. Por supuesto, se podrán comprar libros.

Para De la Vega, los principales desafíos de producir literatura desde Tucumán tienen que ver con el “después” de la escritura. “Hay gente que escribe y muy bien, se da el tiempo para hacerlo, y cada vez hay mayores interesados en que esa literatura circule -revela-. El problema sigue teniendo que ver con una escala económica pero también con un sistema del libro que está armándose. Buenos Aires es un caso único en Latinoamérica, es una ciudad que vive para y por el arte, entonces hay toda una maquinaria dispuesta para la profesionalización del artista. Tenemos que apuntar a que esas condiciones se expandan al resto del país”.

Con o sin luna tucumana, el cierre del FILT tendrá lugar este domingo a las 20:30 con dos conciertos: Paula Trama hará un set acústico y Luciana Tagliapietra y su banda harán que invitados y el público se despidan bailando del festival.

Toda la información sobre el FILT en este enlace.