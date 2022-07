“Santa Evita” en las tribunas de Twitter. ¿La novela de Tomás Eloy Martínez o la miniserie de Star+?

Una nueva querella asoma en el horizonte. A partir del estreno en Star+ de la miniserie Santa Evita, basada en la “novela de no ficción” del escritor y periodista Tomás Eloy Martínez -autor de una trilogía sobre el peronismo-, en redes sociales se dividieron las opiniones. Nadie se privó de compartir su punto de vista, incluso aquellos que no leyeron el libro (publicado en 1995 en la colección Biblioteca del Sur de Planeta) ni los que aún han visto uno de los siete capítulos de la serie dirigida por Rodrigo García -el hijo de Gabo- y Alejandro Maci, con Natalia Oreiro como Eva Duarte. Santa Evita se estrenó este lunes, cuando se conmemoró el 70° aniversario de la muerte de Eva Perón, a los 33 años. No será la última vez que un producto de la industria cultural provoque debates políticos e ideológicos, además de los estrictamente artísticos. Libro y serie narran tanto el recorrido del cadáver de Eva Duarte a lo largo de varios años -del segundo piso de la CGT a un cementerio en Italia- como la breve vida del personaje histórico.

Ernesto Alterio y Natalia Oreiro en una escena de "Santa Evita" GEMELOSphotography

“Tomás estaba obsesionado con el Boom, fuese por motivos generacionales, por afinidad literaria o por su origen tucumano -contó el escritor Juan Forn en una crónica de la ‘cocina de editor’ publicada en Página 12 en 2010, días después de la muerte de Martínez, y exhumada por ese medio antes del estreno de la serie-. También estaba obsesionado por ‘recibirse’ de escritor: que lo dejaran de ver como un periodista que hacía novelas. Y no podía confiar en nadie de su generación en esa encrucijada de su vida: o competían con él o eran amigos y la amistad les distorsionaba la objetividad para el otro lado”. El libro salió a la venta -pese a la cautela de Guillermo Schavelzon, enviado por los directivos españoles a controlar los gastos en la sede argentina de Planeta- con una faja donde había una frase de Gabriel García Márquez: “Aquí está, por fin, la novela que siempre quise leer”. La magia del realismo mágico para facturar nunca podrá ser subestimada.

Tomás Eloy Martínez, autor del best seller "Santa Evita" Fundación Tomás Eloy Martínez

Hasta hoy, la crítica más desfavorable que recibió Santa Evita es la del periodista y crítico cinematográfico Santiago García, que la definió como una “serie militante”. “Una biografía de Eva Duarte y Juan Domingo Perón con la complejidad y la honestidad intelectual de los dibujitos kirchneristas de Zamba hechos para el canal infantil Paka Paka -se lee en las primeras líneas-. A una gran historia policial con toques de horror gótico le agregan una biografía hecha a la medida de los deseos del kirchnerismo, como si se la hubieran encargado directamente desde el poder. Todos los films biográficos que se han hecho de Eva Duarte han dado cuenta, en todos los tonos posibles, de lo que acá se repite sin riesgo, sin estilo y sin el menor atisbo de transparencia”. Su tuit fue compartido, entre muchos otros, por el periodista y escritor Osvaldo Bazán, la diputada nacional e historiadora Sabrina Ajmechet y la editora Andrea Calamari.

Se estrenó hoy en Star Plus la miniserie Santa Evita, protagonizada por Natalia Oreiro, Darío Grandinetti, Ernesto Alterio, Diego Velázquez y Francesc Orella. Basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. #SantaEvita Acá mi crítica: https://t.co/EZZHCTcbmU pic.twitter.com/wWs9Pu3q3b — Santiago García (@sangarciacorre) July 26, 2022

El crítico de cine y ensayista Leonardo D’Espósito se lamentó y a la vez dio un consejo. “Pobre Tomás Eloy Martínez. Lean Santa Evita. No vean la miniserie”, tuiteó, igual que la crítica literaria Flavia Pittella. “Me hicieron ver Santa Evita, cosos. Los odio. Lean a Tomás Eloy Martínez y verán qué significa hacer arte en non fiction”. En otro hilo de tuits, no obstante, recomendó a sus seguidores evitar las “tribunas” de Twitter a la hora de elegir consumos culturales.

La grieta por "Santa Evita" muestra, entre otras cosas, lo paupérrimo de muchos que dizque son intelectuales. Sólo se reduce a si sos K o anti-K. Y lo que muchos de estos pseudo intelectuales muestran es que sencillamente no han leído a T.E.M. Y así estamos. ¿Deberían haberlo — FlayDaniPittella💚 (@flaviapittella) July 27, 2022

La científica Sandra Pitta se sumó al grupo de los que criticaron la miniserie y elogiaron el libro. “Lamento el daño que le hicieron a ‘Santa Evita’, el extraordinario libro de Tomas Eloy Martínez. Lean el libro. Van a ver que son dos cosas totalmente diferentes”, escribió. Sin ánimos reivindicativos, el escritor Carlos Daniel Aletto escribió: “Voy viendo cuatro capítulos de Santa Evita. Estoy sintiendo ganas de volver a ver los últimos dos de Better Call Saul que ver el quinto. Creo que es todo un diagnóstico”.

Lamento el daño que le hicieron a "Santa Evita", el extraordinario libro de Tomas Eloy Martínez. Lean el libro. Van a ver que son dos cosas totalmente diferentes. — Sandra Pitta (@spitta1969) July 27, 2022

Sin dar su opinión sobre la miniserie producida por Salma Hayek Pinault, el escritor Sergio Olguín tuiteó: “Si para decir que no te gustó Santa Evita tenés que expresar tu odio hacia un sector social, repetir mil veces ‘kirchnerismo’, o atacar a los actores por su ideología, tenés talento para comisario político, no para crítico”. También compartió fragmentos de una reseña que había hecho sobre Santa Evita para El País de Montevideo, donde destaca y a la vez critica la decisión del autor de convertir al narrador en un personaje (para la serie las guionistas Marcela Guerty y Pamela Rementería crearon al periodista Mariano Vázquez, que interpreta Diego Velázquez).

Si para decir que no te gustó Santa Evita tenés que expresar tu odio hacia un sector social, repetir mil veces "kirchnerismo", o atacar a los actores por su ideología, tenés talento para comisario político, no para crítico. — Sergio Olguin (@olguinserg) July 27, 2022

Por su parte, el crítico cultural Daniel Molina ironizó sobre el lugar elegido para el lanzamiento de la serie este lunes. “Pero cómo van a estrenar en el @TeatroColon la serie Santa Evita con 1800 invitados, entre los que estaban Mirtha Legrand y Adrián Suar? ¿Dónde se van a refugiar las señoras de Recoleta y San Isidro ahora que hasta en el Colón se homenajea a Evita?”. El escritor y periodista Maximiliano Legnani reflexionó: “Si se lee Santa Evita o se ve la serie, van a esgrimir que este país no cambió. Y no. El odio (menos agazapado que hace diez o veinte años) está intacto. Mañana, estreno de esta gran serie, basada en Tomas Eloy Martínez”. Y el escritor y crítico literario Nicolás Mavrakis tuiteó: “‘Santa Evita’ muestra bastante bien la subnormalidad intelectual y moral del antiperonismo más corriente, así que es comprensible que incomode”.

"Santa Evita" muestra bastante bien la subnormalidad intelectual y moral del antiperonismo más corriente, así que es comprensible que incomode. — Mavrakis ⚡ (@nmavrakis) July 27, 2022

Por último, la guionista y comediante Malena Pichot mostró entusiasmo por el estreno de la serie: “Vi el primer capítulo de Santa Evita, un libro que me traumó en la adolescencia y me enganche! Recomiendo!”. A buscar Santa Evita en librerías, bibliotecas y en el catálogo de Star+.