Con un apoyo récord para celebrar los 25 años del Malba, ocho obras ingresan a la colección del museo

Mientras ya está montada en la Plaza República del Perú la carpa que alojará la semana próxima gala de celebración de sus 25 años, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció que ocho obras se suman a un acervo que -integrado con la colección personal de su fundador, Eduardo Costantini- ronda las 3000 piezas.

"Gisele Bündchen, New York, Vanity Fair" (2007), fotografía donada por Mario Testino Gentileza Malba

Gracias a una recaudación récord del Comité de Adquisiciones -una suma no revelada, pero que superó los 350.000 dólares de todo el año pasado- se compraron dos de importantes artistas argentinos, Juan del Prete y Líbero Badíi, consideradas como “incorporaciones clave” por María Amalia García, curadora en jefe del Malba. Y otras seis de Margarita Paksa, Jorge Pineda y Mario Testino fueron donadas por este último, los hijos de Paksa y Patricia Phelps de Cisneros.

"Al este del Paraíso" (1995), xilografía de Jorge Pineda donada por Patricia Phelps de Cisneros Gentileza Malba

Fallecido en 2001, Badíi ingresa de este modo al museo con la escultura titulada Conocimiento siniestro nº 4 El ser (1973). De este modo, dijo García, “se salda una deuda con uno de los artistas argentinos que contribuyó activamente a promover el arte latinoamericano. Integrante de una generación interesada en revisar los vínculos con las culturas antiguas de América, Badíi estableció con ellas un diálogo sostenido e introdujo una particular sensibilidad hacia el color en las producciones americanas”.

"Idea correspondiente" (1967), obra de Margarita Paksa donada por sus hijos Gentileza Malba

En referencia a Del Prete, autor de la pintura Abstracción con material (1934), la curadora agregó que este artista “es un eslabón central en el relato de la abstracción que propone Malba, ya que se enlaza con otras obras del patrimonio: las carbonillas abstractas de Emilio Pettoruti de 1914 y el gran conjunto de piezas invencionistas y marcos recortados. Esto nos permite profundizar y mostrar panoramas más plurales dentro de estos desarrollos”.

"Tiempo de descuento, cuenta regresiva, la hora 0" (1978), obra de Margarita Paksa donada por sus hijos Gentileza Malba

Las obras fueron votadas por los más ochenta miembros del Comité de Adquisiciones a partir de una selección propuesta por el equipo de curaduría de Malba, integrado por García (curadora en jefe de Malba), Nancy Rojas, Alejandra Aguado y Valeria Intrieri.

"Identidad en dos situaciones" (1967), obra de Margarita Paksa donada por sus hijos Gentileza Malba

“En el marco de los 25 años del museo, nos alegra seguir contando con un grupo tan comprometido con la adquisición de obras de arte latinoamericano –destacó Elena Nofal, directora de Desarrollo del museo-. Todo comenzó en 2004, con las primeras obras adquiridas exclusivamente en arteBA. Desde la creación del Comité de Adquisiciones, en 2012, hemos crecido sostenidamente con el objetivo de fortalecer el acervo de Malba. Este año, su compromiso alcanzó un récord que superó los 350.000 dólares del año pasado y permitió incorporar dos nuevas obras a la colección, que podrán ser disfrutadas por todo el público que visita el museo”.

"Conocimiento siniestro nº4. El ser" (1973), de Libero Badíi, una de las obras compradas por el Comité de Adquisiciones Gentileza Malba

Además se esas piezas adquiridas, otras seis provienen de donaciones. Gracias a la generosidad de Patricia Phelps de Cisneros, y en honor a María Amalia León, se incorpora la xilografía Al este del Paraíso (1995) de Jorge Pineda, figura clave en la renovación de las artes visuales en República Dominicana a partir de la década de 1990.

"Conocimiento siniestro nº4. El ser" (1973), de Libero Badíi, una de las obras compradas por el Comité de Adquisiciones Gentileza Malba

Además, el artista Mario Testino, que protagonizó la exposición In Your Face en el Malba en 2014, donó las fotografías Gisele Bündchen, New York, Vanity Fair (2007) y Sienna Miller, Roma, American Vogue (2007).

"Abstracción con material" (1934), de Juan del Prete, una de las obras compradas por el Comité de Adquisiciones Gentileza Malba

Por último, y en el marco de la exposición Margarita Paksa. Ideas correspondientes, 1964-1984, se formalizó la incorporación de tres obras de la artista argentina gracias a la donación de sus hijos, Sergio y Leandro Cairola Paksa. Se trata de las obras Idea correspondiente (1967), Identidad en dos situaciones (1967) y Tiempo de descuento, cuenta regresiva, la hora 0 (1978).