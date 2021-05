María Amalia García, nueva curadora en jefe del Malba

Tras un año de profunda incertidumbre, que sumó a los cierres por la pandemia la reciente renuncia de su directora, Gabriela Rangel, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) anunció hoy el nombramiento de María Amalia García como curadora en jefe, cargo que ocupó hasta noviembre último Victoria Giraudo.

Nacida en 1975 y especialista en arte moderno latinoamericano, García tiene las mejores referencias. Entre ellas las que dio repetidas veces en público Inés Katzenstein, curadora de Arte Latinoamericano y directora del Instituto Cisneros para la Investigación del Arte de América Latina en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), luego de contar con su asesoría curatorial para la muestra Sur Moderno: recorridos de la abstracción-La donación de Patricia Phelps de Cisneros. Una exposición clave, ya que demostró el terreno ganado por el arte de la región cuando el MoMA reabrió sus puertas tras su ampliación en 2019.

“Sería buenísimo poder trabajar en algún proyecto con el MoMA, pero son cosas que iremos hablando” dijo a LA NACION García, que ya se desempeñó como asistente de curaduría del Malba durante 2002 y 2003. “La pandemia trajo un mayor intercambio entre los museos; tenemos que poner en diálogo las colecciones, nos potenciaría mucho como circuito”, agregó, tras declararse dispuesta a sumar sus esfuerzos a la flamante Red Argentina de Museos y Espacios de Arte (RAME) y a “profundizar vínculos para mostrar una escena comunitaria, inteligente en términos de interacción de gente e ideas”.

Según anticipó el Malba, mientras la búsqueda de un reemplazo para Rangel “se iniciará en los próximos meses”, a partir del 1 de junio García estará a cargo de “conducir el programa de exposiciones temporarias y aunar los esfuerzos para conservar, investigar y difundir la colección”. También, de desarrollar el contenido académico de las publicaciones editadas por Malba y de colaborar en la concepción de proyectos online que “mejoren la experiencia virtual de los visitantes”, en un momento en que los museos de la Ciudad de Buenos Aires permanecen cerrados hasta nuevo aviso como medida preventiva ante la expansión del coronavirus. Integrará a su vez el Comité Artístico del museo -formado por Gonzalo Aguilar, Andrea Giunta, Adriano Pedrosa, Julieta González y Octavio Zaya- y el de Programación.

“En un contexto de transformación global en el cual los museos se enfrentan al desafío de reinventarse, Malba cumple veinte años y suma a su equipo a una profesional argentina, de gran trayectoria y reconocimiento académico”, declaró Teresa Bulgheroni, presidente de la Fundación Malba.

Durante estas dos décadas, según la nueva curadora en jefe, el museo fundado por Eduardo Costantini logró consolidar “una trayectoria central para la escena local y de referencia a nivel regional e internacional. Sostener una perspectiva latinoamericana en torno de los procesos artísticos conlleva el compromiso de reconocer y valorar las especificidades de cada región y abandonar los encasillamientos en categorías ajenas. Precisamente, este camino es el que Malba viene transitando con lucidez tanto con su colección -en constante crecimiento- como con sus exposiciones, programas públicos y educativos, departamentos de cine y literatura, y redes”. “Entiendo que la reinvención que los museos enfrentan hoy -agregó- tiene que integrar y promover conocimientos plurales y diversos, y habilitar perceptivamente modos disidentes”.

García estará a cargo, entre otras tareas, de “conducir el programa de exposiciones temporarias y aunar los esfuerzos para conservar, investigar y difundir la colección”. También, de desarrollar el contenido académico de las publicaciones editadas por Malba y de colaborar en la concepción de proyectos online Alejandro Guyot

Doctora y licenciada en Historia del Arte en la UBA, donde es docente, García es además investigadora del Conicet y autora entre otros libros de El arte abstracto. Intercambios culturales entre Argentina y Brasil (Siglo XXI, 2011), traducido por la Universidad de California en 2019. Junto al respetado curador Marcelo Pacheco -curador en jefe de Malba desde 2003 hasta 2012- trabajó en la Fundación Espigas y realizó la investigación para el libro Alberto Greco: ¡Qué grande sos!, publicado en 2016 por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que actualmente dedica al artista una muestra homónima curada por ella junto a Pacheco y Javier Villa. Desde 2014, trabajó en el Moderno como curadora asociada.

Era aún una adolescente cuando visitó hace casi tres décadas en el MoMA la muestra Latin American Artists of the Twentieth Century. Presentada como “la investigación más extensa sobre arte latinoamericano jamás realizada”, con más de 300 obras que iban desde 1914 hasta contemporáneos como Guillermo Kuitca, buscaba revelar “las complejidades y variedad de expresión que han caracterizado el arte de América Latina a lo largo del siglo”. El tema comenzó a obsesionarla. Desde entonces invertiría su energía en investigar la interacción entre artistas modernos latinoamericanos, con una mirada integradora que no los presentara por países sino como participantes de redes culturales. “Me gusta pensar en una región más allá de las divisiones nacionales -dijo a LA NACION-. Creo que es necesario revisarlas”.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project