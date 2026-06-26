Concierto para basura y orquesta

Así como se lee. Pero no tanto... El Opus Klassik alemán, heredero de los famosos premios Echo, es, dentro de la industria discográfica, la distinción más prestigiosa en la patria de Beethoven y Bach, lo que equivale a decir, de las más importantes del planeta en materia de producciones y artistas del género. Una referencia cuyas novedades conviene revisar cada tanto. No sólo para celebrar el éxito de los consagrados con el trofeo del diapasón en Berlín y para aggiornarse con una selección de registros sobresalientes de solistas, directores y orquestas, cantantes, ensambles, coros y óperas de la temporada. Si no, sobre todo, para seguirle el ritmo a un rubro que se actualiza constantemente y que, más allá del formato del disco tradicional, al que suman videoclips, tours, música para cine y proyectos audiovisuales complejos, promueve a talentos jóvenes en una serie de categorías nuevas. De esas categorías, una llama la atención: el premio a la innovación y la sustentabilidad. ¿Qué vendría a representar “la sustentabilidad” en la música clásica?

La idea de reciclar desechos en forma de “cotidiáfonos” es una práctica conocida en las aulas de la escuela primaria. ¿O qué maestra se privó de utilizar las antiguas placas radiográficas, las maracas de arroz en vasito plástico o las campanas de llaves y latas de conserva? Pues en los Opus Klassik 2026, anunciados el lunes, el premio que despertó curiosidad recae en un concierto para percusión de basura y orquesta que, valga la ironía, podría sonar a broma, pero es cosa seria: el llamado Concierto de reciclados del talentoso compositor, pianista y director alemán, exasistente de Simon Rattle y Kirill Petrenko en la Filarmónica de Berlín, el bávaro Gregor Amadeus Mayrhofer. ¡Sí, Amadeus!

El reconocimiento en este caso es a la grabación en vinilos fabricados en los talleres Phonocut de Viena a partir de los plásticos que se recuperan del océano, y por supuesto, al contenido de la imponente y sugestiva obra de Mayrhofer (distinguido en ediciones previas como compositor del año y revelación en dirección de orquesta), “por su visión artística entre la inminencia ecológica y una experiencia auditiva extraordinaria”.

De cuatro movimientos consta el concierto de casi 40 minutos a cargo de Vivi Vassileva como solista de multipercusión, una sección ampliada con residuos como envases, bolsas de plástico y aluminio, cápsulas de café, macetas, ollas, sartenes, botellas de vidrio y otros actores de ruidos y atmósferas que, conjugados con el sonido orquestal puro de la Sinfónica de la SWR de Stuttgart, crea un efecto musical impactante, cargado de incertidumbre, dramatismo y perplejidad. En el comienzo —El feliz tsunami de la riqueza—, se interpreta la furia consumista que desvive al hombre, la urgencia, el lujo, el ansia, el frenesí. En el segundo movimiento —La fusión—, los pedazos de las cosas y una metamorfosis constante que habla de la advertencia y la esperanza. En el corazón de la idea —Una cadencia de botellas plásticas—, convirtiendo el mundo descartable en un sonido de frágil belleza. Y en el enérgico final, un apocalipsis —De música reciclada— que reelabora los motivos melódicos, rítmicos y armónicos ya escuchados y deja como reflexión imperiosa sobre el futuro una cita de La pregunta sin respuesta, traspasando en una tenue llama la antorcha de Charles Ives.

Ives compuso en 1906 y publicó en 1940 La pregunta sin respuesta, una de sus obras más reconocidas y comentadas. Una pieza filosófica donde el autor norteamericano, según sus palabras, busca el sentido de la existencia, del hombre y del vacío de su búsqueda tenaz e insatisfecha. De unos versos de Emerson toma el título. Emprende tu búsqueda a través de la naturaleza / De las mil formas de la naturaleza / Pregúntale a la eternidad revestida / El tiempo es la respuesta falsa.